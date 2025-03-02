QuestionPro

questionpro.com

يوفر QuestionPro برنامج استقصائي كامل على الإنترنت لمساعدتك في جمع البيانات وأداء كل من التحليل الكمي والنوعي مع نفس الأداة. يتضمن برنامجها سهل الاستخدام منتجات لإنشاء وتوزيع وتحليل الدراسات الاستقصائية عبر الإنترنت والاستطلاعات والاختبارات والاختبارات. يتضمن QuestionPro أكثر من 350 قالب مسح مجاني وأكثر من 40 نوعًا من الأسئلة ، و 15+ نوع منطقي ، ومجموعة واسعة من تقارير المسح. إنه يوفر أدوات للوصول إلى المجيبين من خلال البريد الإلكتروني ، والنوافذ المتكاملة ، والرسائل القصيرة ، ورمز QR ، وقنوات التواصل الاجتماعي. يتيح لك تطبيق الجوال غير المتصل بجمع البيانات من المشاركين حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود أو بدون اتصال بالإنترنت. يمكنك علامة الدراسات الاستقصائية الخاصة بك مع سمات مخصصة وشعار وألوان وأكثر من ذلك. تتيح لك سماتها الجاهزة والمخصصة إنشاء استطلاعات ذات علامات تجارية مع شعارك وألوانك وخطوطك والمزيد. تقدم لوحة معلومات التقرير في الوقت الفعلي نظرة عامة سريعة على أداء الاستطلاع ، إلى جانب ميزات للتنقل إلى أبعد من ذلك. يقدم أكثر من 40 تقريرًا لكل من البيانات الكمية والنوعية ، والتي يمكن تصديرها إلى تنسيقات قياسية مثل PDF و Word و SPSS و Excel. يتوافق استطلاعات الاستفادة من QuestionPro مع لوائح البيانات والأمان مثل الناتج المحلي الإجمالي ، ISO 27001 ، HIPAA ، وغيرها الكثير. يدعم التكامل مع أكثر من 20 تطبيقًا من الطرف الثالث ، بما في ذلك CRMs ، وأتمتة التسويق ، وأدوات الإنتاجية. أفضل ما في الأمر هو أن فريق دعم العملاء الخاص به متاح على مدار 24 ساعة في اليوم لضمان نجاح مشروعك! مع وجود أكثر من 10 ملايين مستخدم في 100 دولة ، قدمت برامج استقصائية لشركات Fortune 100 والمؤسسات الأكاديمية والشركات الصغيرة والباحثين الأفراد لأكثر من 20 عامًا. جرب حساب Essentials الآن. إنه مجاني مدى الحياة ، ولا يتطلب بطاقة ائتمان ، ويأتي مع 80 ميزات - أعلى في صناعة برامج المسح!