برامج الاستجابة للجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

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يعمل برنامج استجابة الجمهور، والذي يشار إليه أيضًا باسم تفاعل الجمهور أو برنامج مشاركة الجمهور، على تمكين مقدمي العروض ومنظمي الأحداث من المشاركة بنشاط مع الحاضرين في الحدث من خلال استطلاعات الرأي المباشرة والاستطلاعات والاختبارات وجلسات الأسئلة والأجوبة. يلعب هذا البرنامج دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة الجمهور وتفاعله أثناء جلسات المؤتمر أو المشاركات الخطابية، مما يمكّن مقدمي العروض من التقاط أفكار وآراء الحاضرين بسهولة. تسهل أدوات استجابة الجمهور تجربة شاشة ثانية جذابة من خلال السماح لأفراد الجمهور بإرسال الأسئلة والمشاركة في استطلاعات الرأي والاختبارات، كل ذلك من خلال أجهزتهم الشخصية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل بعض الحلول على تحسين تجربة الشاشة الثانية من خلال تقديم ميزات مثل مشاركة الشرائح المباشرة وإمكانيات تدوين الملاحظات. من خلال الاستفادة من برامج الاستجابة للجمهور، يمكن لمقدمي العروض إنشاء جلسات ديناميكية وجذابة تترك انطباعًا دائمًا على جمهورهم.
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Vevox
vevox.com
Vevox عبارة عن منصة لاقتراع في الوقت الفعلي وأسئلة وأجوبة مجهولة المصدر لمشاركة الموظفين. تم تصنيف Vevox على أنه رقم 1 من قبل مستخدمينا عبر Trustpilot وG2 وCapterra، مما يجعل الاجتماعات الافتراضية والمختلطة لا يمكن تفويتها من خلال توفير الفرصة للمشاركين، أينما كانوا، ليكون لهم رأي متساوٍ. يمكن للمشاركين التفاعل بحرية باستخدام تطبيق Vevox للإجابة على استطلاعات الرأي أو المساهمة في الأسئلة والأجوبة من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. لم يكن منح موظفيك صوتًا والاستماع إلى تعليقاتهم أسهل من أي وقت مضى. ما الذي يجعلها جيدة جدا؟ Vevox هي تقنية مشاركة الموظفين الأكثر سهولة على الإطلاق، مع ميزات سهلة الاستخدام تم تحسينها بالشراكة مع عملاء مثلك تمامًا. يقول مستخدمو Vevox إن اجتماعات الاتصالات المختلطة الخاصة بهم قد تغيرت. إن البدء سريع وسهل ويمكن تشغيل النظام بشكل مستقل كأداة مستقلة، أو يتكامل بسلاسة مع تقنية الاجتماعات الحالية لديك، بما في ذلك Microsoft Teams وZoom وPowerPoint وغيرها من التقنيات، مما يوفر حلاً شاملاً لإدارة اجتماعات مختلطة ناجحة وجذابة . اجعل اجتماعاتك أكثر تفاعلية وديمقراطية - وأكثر متعة!
Worksup
worksup.com
لقد قمنا بتنظيم المؤتمرات والفعاليات التجارية لأكثر من 20 عامًا. في مرحلة ما، وفي مواجهة تحديات صناعة الأحداث المختلفة، قررنا إنشاء منصة للأحداث، سهلة الاستخدام للحاضرين وسريعة الإعداد للمنظمين. الآن، تمتد خبرتنا إلى مجموعة كاملة من إدارة الأحداث، وتوفير البث المباشر للأحداث البسيطة، والأسئلة والأجوبة، والمهام الجذابة، وفرص العرض للشركاء وأنشطة شبكات الأعمال للمشاركين. يتم تطوير Worksup باستمرار بفضل التعليقات التي نحصل عليها من عملائنا ومن تجربة المؤسسين المنفذة. خلال كل طريق لتخطيط الحدث، يعد Worksup هو الصديق الداعم للمنظم ويقترح مستشارونا أفضل الحلول لدعم أهدافك الفردية.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon عبارة عن منصة ويب تمنحك القدرة على إجراء مسابقات مباشرة متعددة اللاعبين. - لا حاجة لتنزيل التطبيق، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق جميع الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. - ميزة العلامة التجارية المخصصة للتأكيد على علامتك التجارية وجعلها تبدو مميزة. - سيناريوهات الاختبار الخاصة بالاختبار تنتج تجربة لا تُنسى للمشاركين - توفر حلاً ترفيهيًا لتوظيف الموارد البشرية والتدريب واستراتيجيات التسويق وغير ذلك الكثير.
Monterosa
monterosa.co
منصة واحدة، مشاركة مستمرة للمعجبين مرحبًا بك في سحابة التفاعل. الطريقة الحائزة على جوائز لإضفاء طابع الألعاب على منتجاتك الرقمية، بسرعة.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo هي أداة للتفاعل مع جمهورك. فهو يبسط جلسات الأسئلة والأجوبة، والاستطلاعات المباشرة، والاجتماعات، بما في ذلك التجمعات العامة والاجتماعات العامة. تعتبر ميزاته، مثل الأسئلة والأجوبة المباشرة والتصويت والتقييم وسحب الكلمات، بديهية وتعزز المشاركة. تتضمن الأداة أيضًا مساعد الذكاء الاصطناعي، مما يجعل إنشاء الاستطلاعات وتوليد الأفكار أمرًا سهلاً. بالنسبة لاجتماعات العمل على وجه التحديد، يضمن Feedbeo إمكانية المشاركة والمساهمة للجميع. يعد هذا النهج الشامل أمرًا أساسيًا لجمع رؤى قيمة واتخاذ قرارات أفضل. تتيح سهولة إنشاء استطلاعات الرأي عبر الإنترنت باستخدام Feedbeo لمقدمي العروض التركيز على محتواهم بدلاً من التنقل بين البرامج المعقدة. لا يتطلب تصميمه سهل الاستخدام أي تدريب مسبق، مما يتيح الاستخدام الفوري والخالي من المتاعب. تعمل طريقة العرض الخاصة بإدارة استطلاعات الرأي الخاصة بك وطريقة عرض تقديمها لجمهورك مثل الرابط السحري. يؤدي هذا إلى حل المشكلة طويلة الأمد المتمثلة في دمج الاقتراع عبر الإنترنت في برامج العروض التقديمية الأخرى، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التكامل.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly هو برنامج عرض تفاعلي يساعدك على التفاعل مع جمهورك أثناء اجتماعات العمل عبر الإنترنت أو المباشرة والمؤتمرات وورش العمل والمزيد.
StreamAlive
streamalive.com
عزز مشاركة الجمهور المباشر باستخدام الأدوات التفاعلية والمقاييس في الوقت الفعلي. يعمل مع الجلسات الشخصية، والجلسات المختلطة، وZoom، وMS Teams، وYouTube Live، وما إلى ذلك. يساعد StreamAlive مقدمي العروض على إشراك جماهيرهم في جميع أشكال الجلسات المباشرة. منتج StreamAlive SaaS عبارة عن منصة عرض تقديمي للمحادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد بشكل كبير على زيادة مشاركة الجمهور ونتائجه في العروض التقديمية والجلسات المباشرة الأخرى، سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا. قم بإضفاء الحيوية على البث المباشر واجتماعات الفريق والندوات عبر الإنترنت باستخدام StreamAlive. جمهورك يشارك في الدردشة! يقوم StreamAlive بتحويل الدردشة إلى تصورات في الوقت الفعلي - سحابة الكلمات، واستطلاعات الرأي، وخرائط العالم، والأفكار، والروابط، والأسئلة والأجوبة وما إلى ذلك. وسنساعدك على تتبع التفاعل وزيادته وتحويله لنقل جمهورك من الملل إلى الذهول.
MeetMoji
meetmoji.com
يجمع MeetMoji بين مشاركة الجمهور وإنتاج الاجتماعات في تطبيق واحد. مما يسمح لك بتقديم أي شيء وإشراك الجميع دون كل التحولات المحرجة أو التحسس. يعمل MeetMoji في أي منصة اجتماعات عبر الإنترنت تدعم مشاركة الشاشة أو شخصيًا أو كليهما في نفس الوقت.
VoxVote
voxvote.com
نظام استجابة الجمهور مجاني للتصويت المباشر مع جمهورك. قم بالتصويت عبر الإنترنت باستخدام أي متصفح للهواتف الذكية.
myQuiz
myquiz.org
قم بإنشاء اختبارات عبر الإنترنت وعروض تقديمية تفاعلية لإشراك جمهورك. يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت. ما يصل إلى 100000 مشارك
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase، الخبرة هي كل شيء! Goosechase مستوحاة في الأصل من عمليات البحث عن الزبال، وهي عبارة عن منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمنظمات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتنشيطها وتثقيفها. تم إنشاء لعبة Goosechase عبر الإنترنت ولكن يتم لعبها في العالم الحقيقي، وهي تعمل على إضفاء الحيوية على المجتمعات من خلال تحديات جذابة وتفاعلية مصممة لدعم المؤسسات. تسهل المنصة البديهية إحداث تأثير متكرر وممتع وإيجابي على أي مجتمع. منذ ظهورها في كندا في عام 2011، قامت Goosechase بدعم مئات الآلاف من بناء الفرق العالمية والتدريب وجمع التبرعات والتجارب التعليمية والسياحية والترفيهية.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Echo360
echo360.com
التعلم، ملهم. قم بإشراك كل متعلم، في أي مكان باستخدام الحل الأكثر شمولاً لتسجيل الفيديو وبثه، وإدارة محتوى الفيديو، وإشراك الجمهور، وإنشاء المحتوى، والتقييمات. احصل على الإلهام الآن: تحديات مختلفة، نفس الأهداف. سواء كنت تعمل في مجال التعليم أو الأعمال أو الحكومة، فإن بيئة التعلم المتغيرة جعلت إشراك المتعلمين أكثر صعوبة من أي وقت مضى -...
Crowdpurr
crowdpurr.com
أضف المتعة إلى الأحداث الخاصة بك من خلال المعلومات التافهة ولوحات المتصدرين والمزيد... مجانًا! يساعدك Crowdpurr على إنشاء تجارب تفاعلية ممتعة تعتمد على الأجهزة المحمولة لأحداثك المباشرة والافتراضية والمختلطة.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث، وتسريع خط الأنابيب، وإثبات عائد الاستثمار.
eBallot
eballot.com
eBallot هو مزود خدمات وبرمجيات تصويت عبر الإنترنت يجعل من السهل إجراء عمليات تصويت وانتخابات نزيهة وآمنة وفعالة. اختر بين منصتنا البسيطة المُدارة ذاتيًا أو إدارة التصويت كاملة الخدمات. تعمل إمكانيات التصويت الحديثة لدينا على تبسيط عملية اتخاذ القرار لديك.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
انتخاب بادي عبارة عن منصة تصويت واجتماعات سحابية حديثة تمكن الجمعيات والنقابات والمنظمات غير الربحية والجماعات الدينية وجمعيات أصحاب المنازل والجامعات ومدارس الروضة حتى الصف الثاني عشر من تنظيم أصواتهم. فهو يوفر الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية ومرونة للمنظمات لإجراء عمليات التصويت والانتخابات افتراضيًا بثقة وشفافية تامتين. أجرى موقعElectionBuddy أكثر من 132000 انتخابات مع 19 مليون ناخب.
AhaSlides
ahaslides.com
كل ما تحتاجه لإشراك جمهورك موجود هنا. وهو سهل الاستخدام للغاية. إشراك المشاركين في استطلاعات الرأي الحية. قم بحشد أفضل الأسئلة والأفكار من جمهورك. قم بإثارة صفك من خلال بعض المسابقات المسابقات. اجذب انتباه جمهورك الكامل وقدم عروض الروك على المسرح. AhaSlides لا يتطلب بطاقة ائتمان للتسجيل. لدى المستخدمين المجانيين أسئلة غير محدودة، وإمكانية الوصول الكامل إلى جميع أنواع الشرائح.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps هي أول أداة لإنشاء العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تهتم بالمحتوى والتصميم والتفاعل. إنها منصة تتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية تفاعلية أسرع بـ 10 مرات من الإنشاء اليدوي. يتم تشغيل النظام الأساسي بواسطة نموذج متقدم للتعلم الآلي يقوم بإنشاء محتوى فريد ولا يكرر نفسه. يتضمن أسئلة تفاعلية لإشراك الجمهور ويوفر خيارات للغات متعددة. كما أنه حاصل على شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وISO 27001، مما يضمن الحماية المثلى للبيانات. كما أنه يتميز بمجموعة من الميزات بما في ذلك وظيفة PowerPoint الإضافية وتطبيق Microsoft Teams وخيارات العلامة التجارية وخدمات الأحداث الاحترافية والمزيد. يمكن للمستخدمين البدء من خلال وصف موضوعهم، وإدخال تفاصيل العرض التقديمي والجمهور، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء التفاعل والتصميم والمحتوى. كما أنه يوفر صورًا ورسومات ملهمة للمساعدة في إنشاء عروض تقديمية مذهلة.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse هي الشركة الرائدة في السوق في توفير منصة تفاعلية قوية ومرنة لاستطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة والاستطلاعات والسحوبات وأدوات مشاركة الجمهور الأخرى.
QuestionPro
questionpro.com
يقدم QuestionPro برنامج استطلاع كامل عبر الإنترنت لمساعدتك في جمع البيانات وإجراء التحليل الكمي والنوعي باستخدام نفس الأداة. يشتمل برنامجها سهل الاستخدام على منتجات لإنشاء وتوزيع وتحليل الاستطلاعات والاستطلاعات والاختبارات والاختبارات عبر الإنترنت. يتضمن QuestionPro أكثر من 350 قالب استطلاع مجاني وأكثر من 40 نوعًا من الأسئلة، وأكثر من 15 نوعًا منطقيًا، ومجموعة واسعة من تقارير الاستطلاع. وهو يوفر أدوات للوصول إلى المشاركين من خلال البريد الإلكتروني والنوافذ المنبثقة المتكاملة والرسائل النصية القصيرة ورمز الاستجابة السريعة وقنوات التواصل الاجتماعي. يتيح لك تطبيق الهاتف المحمول غير المتصل بالإنترنت جمع البيانات من المشاركين حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود أو المعدوم بالإنترنت. يمكنك تمييز استطلاعاتك باستخدام سمات وشعار وألوان مخصصة والمزيد. تمكنك سماته الجاهزة والمخصصة من إنشاء استطلاعات للعلامة التجارية باستخدام شعارك وألوانك وخطوطك والمزيد. توفر لوحة معلومات التقرير في الوقت الفعلي نظرة عامة سريعة على أداء الاستطلاع، بالإضافة إلى ميزات للتعمق أكثر. ويقدم أكثر من 40 تقريرًا لكل من البيانات الكمية والنوعية، والتي يمكن تصديرها إلى تنسيقات قياسية مثل PDF وWord وSPSS وExcel. تتوافق استبيانات QuestionPro مع لوائح خصوصية البيانات وأمانها مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وISO 27001، وHIPAA، وغيرها الكثير. وهو يدعم التكامل مع أكثر من 20 تطبيقًا تابعًا لجهات خارجية، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء (CRM) وأتمتة التسويق وأدوات الإنتاجية. وأفضل ما في الأمر هو أن فريق دعم العملاء متاح على مدار 24 ساعة يوميًا لضمان نجاح مشروعك! مع أكثر من 10 ملايين مستخدم في 100 دولة، فقد قدمت برامج استطلاعات رأي لشركات Fortune 100 والمؤسسات الأكاديمية والشركات الصغيرة والباحثين الأفراد لأكثر من 20 عامًا. جرب حساب Essentials الآن. إنه مجاني مدى الحياة، ولا يتطلب بطاقة ائتمان، ويأتي مع أكثر من 80 ميزة — وهي الأعلى في صناعة برامج الاستطلاع!
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة إدارة الأحداث المفضلة لمسوقي أحداث B2B ومنظمي المؤتمرات لتشغيل الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة. تم بناء Zuddl من الألف إلى الياء لتلبية كل حالة استخدام تماما. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل نهاية الحدث إلى النهاية ، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث والندوات الافتراضية والهجينة الخاصة بك من منصة واحدة. لماذا Zuddl: * التركيز على المرونة قم بإعطاء الحدث الخاص بك إلى الحياة مع التحكم اللانهائي في العلامات التجارية والتخصيص وسير العمل - من التسجيل وتذاكر إلى تطبيق الهاتف المحمول. لا يوجد شيء لا يمكنك ضبطه لاحتياجاتك. * شريك أكثر ، بائع أقل يتطلب الحصول على الحدث الخاص بك أكثر من مجرد اشتراك في منصة الأحداث. نحصل على ذلك. وينعكس في تسعيرنا ودعمنا وخريطة طريق المنتج. * النتيجة الموجهة لوحات معلومات الإيرادات الجاهزة للاستخدام ، والتنبيهات القابلة للتكوين ، والتكامل مع Marketo و HubSpot و SFDC ، وما إلى ذلك التي تجعل الإبلاغ بسيطًا للغاية. تم الوثوق بـ Zuddl من قبل شركات مثل Stack Commerce و Rocket Lane و ServiceNow و StoryBlok و MindTickle و Cloudsmith و Expensify وقادة الشراكة والأمم المتحدة و Namic و HBA و NASSCOM و Google و Microsoft و Kellogg من بين آخرين لمساعدتهم على توحيد الأحداث الخاصة بهم
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange عبارة عن نظام أساسي للمشاركة والتجربة في مجال الذكاء الاصطناعي يعمل على تعميق المشاركة وتعزيز البيانات وتوفير تحليل وإجراءات أسرع وأسهل - حتى لا تضيع لحظة. ✔️ اعرض رؤى أفضل من خلال مشاركات أكثر ثراءً وتخصيصًا. اختر من بين طرق متعددة لتوحيد جمع البيانات الكمية والنوعية واكتشاف الفروق الدقيقة. ✔️ مع تحليل الذكاء الاصطناعي المدمج في منصة ThoughtExchange، يتم تحويل رؤى المشاركين إلى حلول قابلة للتنفيذ ومستهدفة في دقائق بدلاً من أشهر. ✔️ يحلل الذكاء الاصطناعي بيانات مشاركتك، ويجمعها مع المعلومات السياقية حول مؤسستك، وينتج خطط عمل مخصصة للأفراد أو المجموعات - في غضون ثوانٍ. سواء كنت تركز على المشاركة الأساسية طويلة المدى أو تتطلع إلى الوصول إلى التعليقات المخصصة، فإن ThoughtExchange يدعم جميع برامج المشاركة الخاصة بك في نظام أساسي واحد.
Slido
sli.do
Slido هو منصة الأسئلة والأجوبة والاستطلاع النهائية للاجتماعات والأحداث المباشرة والافتراضية. فهو يقدم أسئلة وأجوبة تفاعلية واستطلاعات رأي مباشرة ورؤى حول جمهورك.
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو المشاركة في الاختبارات الجماعية والواجبات والعروض التقديمية — شخصيًا وعن بُعد. يستخدم Quizizz أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب حول العالم.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. الشركة، التي تأسست في أبريل 2007، هي خدمة عبر الإنترنت لاستجابة الفصول الدراسية وأنظمة استجابة الجمهور. يسمح منتج Poll Everywhere للجماهير والفصول الدراسية في أكثر من 100 دولة باستخدام الهواتف المحمولة، وبالتالي "التخطيط لتقادم" أجهزة الاستجابة الخاصة بالأجهزة والمعروفة أيضًا باسم أجهزة النقر. جمعت الشركة 20 ألف دولار من تمويل المشروع من Y Combinator في عام 2008.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو ورشة عمل أو اجتماعًا، فقد تم تصميم Mentimeter ليناسب كل أنواع العروض التقديمية. تعمل عمليات التكامل بين Zoom وTeams على تسهيل التميز في العالم البعيد والمختلط. 1. إنشاء عرض تقديمي: المحرر الإلكتروني سهل الاستخدام يجعل إنشاء العرض التقديمي عملية سريعة وسهلة. قم بإنشاء مجموعة شرائح كاملة مليئة بالأسئلة واستطلاعات الرأي والاختبارات وشرائح المحتوى وسحابات الكلمات والمزيد. 2. تواصل مع جمهورك: يستخدم جمهورك هواتفهم الذكية للاتصال بالعرض التقديمي حيث يمكنهم إرسال الردود. ستساعد الصورة المرئية في الوقت الفعلي على إثارة الدردشة والمناقشة والمناقشة بغض النظر عما إذا كان الاجتماع قد تم عبر الإنترنت أو شخصيًا. 3. التعلم من التجربة: بمجرد انتهاء العرض التقديمي، قم بتنزيل النتائج واستخدم ما تعلمته لتحسين الاجتماعات أو الفصول الدراسية أو المؤتمرات المستقبلية.
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