برامج الاستجابة للجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية - السنغال

QuestionPro

questionpro.com

يقدم QuestionPro برنامج استطلاع كامل عبر الإنترنت لمساعدتك في جمع البيانات وإجراء التحليل الكمي والنوعي باستخدام نفس الأداة. يشتمل برنامجها سهل الاستخدام على منتجات لإنشاء وتوزيع وتحليل الاستطلاعات والاستطلاعات والاختبارات والاختبارات عبر الإنترنت. يتضمن QuestionPro أكثر من 350 قالب استطلاع مجاني وأكثر من 40 نوعًا من الأسئلة، وأكثر من 15 نوعًا منطقيًا، ومجموعة واسعة من تقارير الاستطلاع. وهو يوفر أدوات للوصول إلى المشاركين من خلال البريد الإلكتروني والنوافذ المنبثقة المتكاملة والرسائل النصية القصيرة ورمز الاستجابة السريعة وقنوات التواصل الاجتماعي. يتيح لك تطبيق الهاتف المحمول غير المتصل بالإنترنت جمع البيانات من المشاركين حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود أو المعدوم بالإنترنت. يمكنك تمييز استطلاعاتك باستخدام سمات وشعار وألوان مخصصة والمزيد. تمكنك سماته الجاهزة والمخصصة من إنشاء استطلاعات للعلامة التجارية باستخدام شعارك وألوانك وخطوطك والمزيد. توفر لوحة معلومات التقرير في الوقت الفعلي نظرة عامة سريعة على أداء الاستطلاع، بالإضافة إلى ميزات للتعمق أكثر. ويقدم أكثر من 40 تقريرًا لكل من البيانات الكمية والنوعية، والتي يمكن تصديرها إلى تنسيقات قياسية مثل PDF وWord وSPSS وExcel. تتوافق استبيانات QuestionPro مع لوائح خصوصية البيانات وأمانها مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وISO 27001، وHIPAA، وغيرها الكثير. وهو يدعم التكامل مع أكثر من 20 تطبيقًا تابعًا لجهات خارجية، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء (CRM) وأتمتة التسويق وأدوات الإنتاجية. وأفضل ما في الأمر هو أن فريق دعم العملاء متاح على مدار 24 ساعة يوميًا لضمان نجاح مشروعك! مع أكثر من 10 ملايين مستخدم في 100 دولة، فقد قدمت برامج استطلاعات رأي لشركات Fortune 100 والمؤسسات الأكاديمية والشركات الصغيرة والباحثين الأفراد لأكثر من 20 عامًا. جرب حساب Essentials الآن. إنه مجاني مدى الحياة، ولا يتطلب بطاقة ائتمان، ويأتي مع أكثر من 80 ميزة — وهي الأعلى في صناعة برامج الاستطلاع!