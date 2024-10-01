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برامج الاستجابة للجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية - ماليزيا
يعمل برنامج استجابة الجمهور، والذي يشار إليه أيضًا باسم تفاعل الجمهور أو برنامج مشاركة الجمهور، على تمكين مقدمي العروض ومنظمي الأحداث من المشاركة بنشاط مع الحاضرين في الحدث من خلال استطلاعات الرأي المباشرة والاستطلاعات والاختبارات وجلسات الأسئلة والأجوبة. يلعب هذا البرنامج دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة الجمهور وتفاعله أثناء جلسات المؤتمر أو المشاركات الخطابية، مما يمكّن مقدمي العروض من التقاط أفكار وآراء الحاضرين بسهولة. تسهل أدوات استجابة الجمهور تجربة شاشة ثانية جذابة من خلال السماح لأفراد الجمهور بإرسال الأسئلة والمشاركة في استطلاعات الرأي والاختبارات، كل ذلك من خلال أجهزتهم الشخصية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل بعض الحلول على تحسين تجربة الشاشة الثانية من خلال تقديم ميزات مثل مشاركة الشرائح المباشرة وإمكانيات تدوين الملاحظات. من خلال الاستفادة من برامج الاستجابة للجمهور، يمكن لمقدمي العروض إنشاء جلسات ديناميكية وجذابة تترك انطباعًا دائمًا على جمهورهم.
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Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو المشاركة في الاختبارات الجماعية والواجبات والعروض التقديمية — شخصيًا وعن بُعد. يستخدم Quizizz أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب حول العالم.
AhaSlides
ahaslides.com
كل ما تحتاجه لإشراك جمهورك موجود هنا. وهو سهل الاستخدام للغاية. إشراك المشاركين في استطلاعات الرأي الحية. قم بحشد أفضل الأسئلة والأفكار من جمهورك. قم بإثارة صفك من خلال بعض المسابقات المسابقات. اجذب انتباه جمهورك الكامل وقدم عروض الروك على المسرح. AhaSlides لا يتطلب بطاقة ائتمان للتسجيل. لدى المستخد...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو...
Slido
sli.do
Slido هو منصة الأسئلة والأجوبة والاستطلاع النهائية للاجتماعات والأحداث المباشرة والافتراضية. فهو يقدم أسئلة وأجوبة تفاعلية واستطلاعات رأي مباشرة ورؤى حول جمهورك.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. الشركة، التي تأسست في أبريل 2007، هي خدمة عبر الإنترنت لاستجابة الفصول الدراسية وأنظمة استجابة الجمهور. يسمح منتج Poll Everywhere للجماهير والفصول الدراسية في أكثر من 100 دولة باستخدام الهواتف المحمولة، وبالتالي "التخطيط لتقا...
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps هي أول أداة لإنشاء العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تهتم بالمحتوى والتصميم والتفاعل. إنها منصة تتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية تفاعلية أسرع بـ 10 مرات من الإنشاء اليدوي. يتم تشغيل النظام الأساسي بواسطة نموذج متقدم للتعلم الآلي يقوم بإنشاء محتوى فريد ولا يكرر نفسه. يتضمن أ...
QuestionPro
questionpro.com
يقدم QuestionPro برنامج استطلاع كامل عبر الإنترنت لمساعدتك في جمع البيانات وإجراء التحليل الكمي والنوعي باستخدام نفس الأداة. يشتمل برنامجها سهل الاستخدام على منتجات لإنشاء وتوزيع وتحليل الاستطلاعات والاستطلاعات والاختبارات والاختبارات عبر الإنترنت. يتضمن QuestionPro أكثر من 350 قالب استطلاع مجاني و...
myQuiz
myquiz.org
قم بإنشاء اختبارات عبر الإنترنت وعروض تقديمية تفاعلية لإشراك جمهورك. يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت. ما يصل إلى 100000 مشارك
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
Vevox
vevox.com
Vevox عبارة عن منصة لاقتراع في الوقت الفعلي وأسئلة وأجوبة مجهولة المصدر لمشاركة الموظفين. تم تصنيف Vevox على أنه رقم 1 من قبل مستخدمينا عبر Trustpilot وG2 وCapterra، مما يجعل الاجتماعات الافتراضية والمختلطة لا يمكن تفويتها من خلال توفير الفرصة للمشاركين، أينما كانوا، ليكون لهم رأي متساوٍ. يمكن للمشا...
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase، الخبرة هي كل شيء! Goosechase مستوحاة في الأصل من عمليات البحث عن الزبال، وهي عبارة عن منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمنظمات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتنشيطها وتثقيفها. تم إنشاء لعبة Goosechase عبر الإنترنت ولكن يتم لعبها في العالم الحقيقي، وهي تعمل على إضفاء الحيوية على ال...
Echo360
echo360.com
التعلم، ملهم. قم بإشراك كل متعلم، في أي مكان باستخدام الحل الأكثر شمولاً لتسجيل الفيديو وبثه، وإدارة محتوى الفيديو، وإشراك الجمهور، وإنشاء المحتوى، والتقييمات. احصل على الإلهام الآن: تحديات مختلفة، نفس الأهداف. سواء كنت تعمل في مجال التعليم أو الأعمال أو الحكومة، فإن بيئة التعلم المتغيرة جعلت إشراك...
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo هي أداة للتفاعل مع جمهورك. فهو يبسط جلسات الأسئلة والأجوبة، والاستطلاعات المباشرة، والاجتماعات، بما في ذلك التجمعات العامة والاجتماعات العامة. تعتبر ميزاته، مثل الأسئلة والأجوبة المباشرة والتصويت والتقييم وسحب الكلمات، بديهية وتعزز المشاركة. تتضمن الأداة أيضًا مساعد الذكاء الاصطناعي، مما يجع...
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon عبارة عن منصة ويب تمنحك القدرة على إجراء مسابقات مباشرة متعددة اللاعبين. - لا حاجة لتنزيل التطبيق، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق جميع الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. - ميزة العلامة التجارية المخصصة للتأكيد على علامتك التجارية وجعلها تبدو مميزة. - سيناريوهات الاختبار الخاصة بالاخ...
StreamAlive
streamalive.com
عزز مشاركة الجمهور المباشر باستخدام الأدوات التفاعلية والمقاييس في الوقت الفعلي. يعمل مع الجلسات الشخصية، والجلسات المختلطة، وZoom، وMS Teams، وYouTube Live، وما إلى ذلك. يساعد StreamAlive مقدمي العروض على إشراك جماهيرهم في جميع أشكال الجلسات المباشرة. منتج StreamAlive SaaS عبارة عن منصة عرض تقديمي...
MeetMoji
meetmoji.com
يجمع MeetMoji بين مشاركة الجمهور وإنتاج الاجتماعات في تطبيق واحد. مما يسمح لك بتقديم أي شيء وإشراك الجميع دون كل التحولات المحرجة أو التحسس. يعمل MeetMoji في أي منصة اجتماعات عبر الإنترنت تدعم مشاركة الشاشة أو شخصيًا أو كليهما في نفس الوقت.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl عبارة عن منصة موحدة للأحداث والندوات عبر الإنترنت، والتي تساعد مسوقي الأحداث B2B على تبسيط مجموعة تقنيات الأحداث الخاصة بهم. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل حدث واحد من البداية إلى النهاية، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث الخاصة بك من منصة واحدة. تساعد منصة Zuddl الموحدة للف...
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse هي الشركة الرائدة في السوق في توفير منصة تفاعلية قوية ومرنة لاستطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة والاستطلاعات والسحوبات وأدوات مشاركة الجمهور الأخرى.
Worksup
worksup.com
لقد قمنا بتنظيم المؤتمرات والفعاليات التجارية لأكثر من 20 عامًا. في مرحلة ما، وفي مواجهة تحديات صناعة الأحداث المختلفة، قررنا إنشاء منصة للأحداث، سهلة الاستخدام للحاضرين وسريعة الإعداد للمنظمين. الآن، تمتد خبرتنا إلى مجموعة كاملة من إدارة الأحداث، وتوفير البث المباشر للأحداث البسيطة، والأسئلة والأجو...
Crowdpurr
crowdpurr.com
أضف المتعة إلى الأحداث الخاصة بك من خلال المعلومات التافهة ولوحات المتصدرين والمزيد... مجانًا! يساعدك Crowdpurr على إنشاء تجارب تفاعلية ممتعة تعتمد على الأجهزة المحمولة لأحداثك المباشرة والافتراضية والمختلطة.
Monterosa
monterosa.co
منصة واحدة، مشاركة مستمرة للمعجبين مرحبًا بك في سحابة التفاعل. الطريقة الحائزة على جوائز لإضفاء طابع الألعاب على منتجاتك الرقمية، بسرعة.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly هو برنامج عرض تفاعلي يساعدك على التفاعل مع جمهورك أثناء اجتماعات العمل عبر الإنترنت أو المباشرة والمؤتمرات وورش العمل والمزيد.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
انتخاب بادي عبارة عن منصة تصويت واجتماعات سحابية حديثة تمكن الجمعيات والنقابات والمنظمات غير الربحية والجماعات الدينية وجمعيات أصحاب المنازل والجامعات ومدارس الروضة حتى الصف الثاني عشر من تنظيم أصواتهم. فهو يوفر الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية ومرونة للمنظمات لإجراء عمليات التصويت والانتخابات افتراضيً...
VoxVote
voxvote.com
نظام استجابة الجمهور مجاني للتصويت المباشر مع جمهورك. قم بالتصويت عبر الإنترنت باستخدام أي متصفح للهواتف الذكية.
eBallot
eballot.com
eBallot هو مزود خدمات وبرمجيات تصويت عبر الإنترنت يجعل من السهل إجراء عمليات تصويت وانتخابات نزيهة وآمنة وفعالة. اختر بين منصتنا البسيطة المُدارة ذاتيًا أو إدارة التصويت كاملة الخدمات. تعمل إمكانيات التصويت الحديثة لدينا على تبسيط عملية اتخاذ القرار لديك.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange عبارة عن نظام أساسي للمشاركة والتجربة في مجال الذكاء الاصطناعي يعمل على تعميق المشاركة وتعزيز البيانات وتوفير تحليل وإجراءات أسرع وأسهل - حتى لا تضيع لحظة. ✔️ اعرض رؤى أفضل من خلال مشاركات أكثر ثراءً وتخصيصًا. اختر من بين طرق متعددة لتوحيد جمع البيانات الكمية والنوعية واكتشاف الفروق ...