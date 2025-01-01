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منصات ذكاء الجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية

تقوم منصات استخبارات الجمهور بجمع وتقييم البيانات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت، مما يمكّن الشركات من الحصول على رؤى عميقة حول جماهيرها المستهدفة. يستفيد المسوقون من البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المنصات لصياغة شرائح العملاء، وتحديد المؤثرين، وإجراء أبحاث السوق، وتوجيه عمليات صنع القرار. وبفضل قدرته على توفير وصول فوري ومستمر إلى رؤى وتحليلات الجمهور، يسهل هذا البرنامج اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة في مجالات مثل تسويق العلامات التجارية، واستراتيجيات المحتوى، والإعلان، وتطوير المنتجات للشركات.

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Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

تطبيق Brandwatch Consumer Intelligence يساعد الشركات على تحليل بيانات المستهلك من وسائل التواصل الاجتماعي لفهم جمهورها وتحسين استراتيجيات التسويق.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

تطبيق Wrench.ai يقدم أدوات مبنية على البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات وأتمتة العمليات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية للمستخدمين.

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

يقوم تطبيق People Pattern بتقديم رؤى حول سلوك الجمهور من خلال تحليل البيانات العامة، مما يساعد الشركات على فهم أنماط المستخدمين والتفاعل معهم.

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense هي منصة تساعد الشركات على فهم وتحليل جمهورها المستهدف من خلال بيانات اجتماعية ورؤى ثقافية، لخلق استراتيجيات تسويقية فعالة.

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات على تنظيم الحملات الرقمية وتحليل الأداء وحماية العلامة التجارية من خلال أدوات متكاملة.

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Quantcast يساعد الشركات على فهم سلوك الجمهور وتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي من خلال تحليلات دقيقة ورؤى متعمقة.

GWI

GWI

gwi.com

تطبيق GWI يوفر أبحاث سوق فورية لفهم سلوك المستهلك والاتجاهات باستخدام بيانات عالمية لتحسين استراتيجيات التسويق وتطوير المنتجات.

Resonate

Resonate

resonate.com

تتيح منصة Resonate Ignite فهم سلوك المستهلك من خلال بيانات وتحليلات دقيقة، مما يمكّن الشركات من تحسين استراتيجيات التسويق.

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial يقدم بيانات ونظرات ثاقبة حول جماهير وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات تسويقية مدروسة.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

تطبيق Brandwatch Influence يتيح إدارة تسويق المؤثرين من خلال اكتشاف المؤثرين، إدارة الحملات، وتحليل الأداء في منصة واحدة.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Lifesight هي منصة لتحليل بيانات التسويق تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين نتائج الحملات من خلال دمج البيانات وتوفير رؤى دقيقة.

Choozle

Choozle

choozle.com

تطبيق Choozle هو منصة إعلانات رقمية تسهل إدارة الحملات الإعلانية عبر وسائل متنوعة باستخدام بيانات دقيقة من مصادر متعددة.

Zoomph

Zoomph

zoomph.com

تطبيق Zoomph يساعد في قياس قيمة الرعايات وفهم الجمهور من خلال منصة شاملة لتعزيز الذكاء الجماهيري وتقييم الرعاية.

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منصات ذكاء الجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog