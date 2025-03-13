منصات ذكاء الجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية

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تقوم منصات استخبارات الجمهور بجمع وتقييم البيانات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت، مما يمكّن الشركات من الحصول على رؤى عميقة حول جماهيرها المستهدفة. يستفيد المسوقون من البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المنصات لصياغة شرائح العملاء، وتحديد المؤثرين، وإجراء أبحاث السوق، وتوجيه عمليات صنع القرار. وبفضل قدرته على توفير وصول فوري ومستمر إلى رؤى وتحليلات الجمهور، يسهل هذا البرنامج اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة في مجالات مثل تسويق العلامات التجارية، واستراتيجيات المحتوى، والإعلان، وتطوير المنتجات للشركات.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
تطبيق Brandwatch Consumer Intelligence يساعد الشركات على تحليل بيانات المستهلك من وسائل التواصل الاجتماعي لفهم جمهورها وتحسين استراتيجيات التسويق.
Wrench.ai
wrench.ai
تطبيق Wrench.ai يقدم أدوات مبنية على البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات وأتمتة العمليات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية للمستخدمين.
People Pattern
peoplepattern.com
يقوم تطبيق People Pattern بتقديم رؤى حول سلوك الجمهور من خلال تحليل البيانات العامة، مما يساعد الشركات على فهم أنماط المستخدمين والتفاعل معهم.
Audiense
audiense.com
Audiense هي منصة تساعد الشركات على فهم وتحليل جمهورها المستهدف من خلال بيانات اجتماعية ورؤى ثقافية، لخلق استراتيجيات تسويقية فعالة.
Khoros
khoros.com
Khoros هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات على تنظيم الحملات الرقمية وتحليل الأداء وحماية العلامة التجارية من خلال أدوات متكاملة.
Quantcast
quantcast.com
Quantcast يساعد الشركات على فهم سلوك الجمهور وتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي من خلال تحليلات دقيقة ورؤى متعمقة.
GWI
gwi.com
تطبيق GWI يوفر أبحاث سوق فورية لفهم سلوك المستهلك والاتجاهات باستخدام بيانات عالمية لتحسين استراتيجيات التسويق وتطوير المنتجات.
Resonate
resonate.com
تتيح منصة Resonate Ignite فهم سلوك المستهلك من خلال بيانات وتحليلات دقيقة، مما يمكّن الشركات من تحسين استراتيجيات التسويق.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial يقدم بيانات ونظرات ثاقبة حول جماهير وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات تسويقية مدروسة.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
تطبيق Brandwatch Influence يتيح إدارة تسويق المؤثرين من خلال اكتشاف المؤثرين، إدارة الحملات، وتحليل الأداء في منصة واحدة.
Lifesight
lifesight.io
Lifesight هي منصة لتحليل بيانات التسويق تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين نتائج الحملات من خلال دمج البيانات وتوفير رؤى دقيقة.
Choozle
choozle.com
تطبيق Choozle هو منصة إعلانات رقمية تسهل إدارة الحملات الإعلانية عبر وسائل متنوعة باستخدام بيانات دقيقة من مصادر متعددة.
Zoomph
zoomph.com
تطبيق Zoomph يساعد في قياس قيمة الرعايات وفهم الجمهور من خلال منصة شاملة لتعزيز الذكاء الجماهيري وتقييم الرعاية.
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