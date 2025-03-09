ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تقوم منصات استخبارات الجمهور بجمع وتقييم البيانات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت، مما يمكّن الشركات من الحصول على رؤى عميقة حول جماهيرها المستهدفة. يستفيد المسوقون من البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المنصات لصياغة شرائح العملاء، وتحديد المؤثرين، وإجراء أبحاث السوق، وتوجيه عمليات صنع القرار. وبفضل قدرته على توفير وصول فوري ومستمر إلى رؤى وتحليلات الجمهور، يسهل هذا البرنامج اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة في مجالات مثل تسويق العلامات التجارية، واستراتيجيات المحتوى، والإعلان، وتطوير المنتجات للشركات.
إرسال تطبيق جديد
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
تطبيق Brandwatch Consumer Intelligence يساعد الشركات على تحليل بيانات المستهلك من وسائل التواصل الاجتماعي لفهم جمهورها وتحسين استراتيجيات التسويق.
Choozle
choozle.com
توفر Choozle – Digital Advertising Made Easy® — نظامًا أساسيًا لبرامج الإعلانات الرقمية التي تستفيد من بيانات المستهلك التفصيلية لتشغيل الحملات الإعلانية الآلية عبر شاشات العرض والتلفزيون المتصل والفيديو والهاتف المحمول والوسائط الأخرى — كل ذلك من واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
Khoros
khoros.com
Khoros هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات على تنظيم الحملات الرقمية وتحليل الأداء وحماية العلامة التجارية من خلال أدوات متكاملة.
Quantcast
quantcast.com
يتم تشغيل Quantcast Advertise بواسطة مجموعة البيانات الضخمة الخاصة بنا من سلوكيات تصفح العملاء الفريدة في الوقت الفعلي. نحن نعلم الخطوة التالية لعميلك ، ويمكننا أن تحصل على هناك أولاً ، لتقديم العملاء الأكثر أهمية بكفاءة لا تصدق. يمكننا أيضًا مساعدتك في تضخيم قصة علامتك التجارية بدقة فائقة وحجم ضد أي جمهور مستهدف.
Audiense
audiense.com
Audiense هي منصة تساعد الشركات على فهم وتحليل جمهورها المستهدف من خلال بيانات اجتماعية ورؤى ثقافية، لخلق استراتيجيات تسويقية فعالة.
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجارب القنوات المملوكة الشخصية، وتمكين القياسات الآمنة للخصوصية.
GWI
gwi.com
أبحاث المستهلك حسب الطلب المدعومة من GWI. افهم جمهورك في لحظة مع بيانات المستهلك العالمية في متناول يدك.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
إدارة كل ما تبذلونه من التسويق المؤثر في مكان واحد. اكتشف الأشخاص المؤثرين، وتعامل مع العلاقات، وأدر الحملات، كل ذلك في حل واحد شامل.
Wrench.ai
wrench.ai
تطبيق Wrench.ai يقدم أدوات مبنية على البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات وأتمتة العمليات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية للمستخدمين.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial هي المزود الوحيد لرؤى الجمهور الاجتماعي عبر الأنظمة الأساسية في الصناعة، مما يعمل على تمكين اتخاذ قرارات تسويقية مستنيرة تعتمد على البيانات عبر الوكالات العالمية والعلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. توفر منصة Silhouette™ من StatSocial بيانات غنية ومتعددة القنوات عن الجمهور الاجتماعي تمكن المسوقين من اتخاذ إجراءات بشأن أي جمهور بعدة طرق: > فهم الاهتمامات والانتماءات والتفضيلات الفريدة لأي جمهور > إجراء بحث عبر أي مستهلك أو منافس أو علامة تجارية أو جمهور اجتماعي > تحديد الجماهير المكشوفة بشكل عضوي للحملات الاجتماعية والمؤثرين > نشر دراسات قياس العلامة التجارية في النظام الأساسي > تحديد المؤثرين الذين يتفاعل معهم جمهورك والتحقق من صحة الشراكات الحالية > إثراء أي مجموعة بيانات من الطرف الأول أو الثالث > إنشاء لوحات اجتماعية للمراقبة، أو تحميل وسائل التواصل الاجتماعي الجماهير لمزيد من التحليل > اكتشف قنوات الوسائط المفضلة لحملات برنامجية مخصصة للغاية
Resonate
resonate.com
تعد منصة Resonate Ignite هي المنصة الوحيدة لبيانات وتحليلات المستهلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع الرؤى بسلاسة إلى العمل. قم بتسجيل الدخول لتتمكن من الوصول الفوري إلى أبحاث السوق الاستهلاكية الجديدة وذات الصلة بالمستهلك اليوم. تقدم Ignite أكثر من 14000 رؤية في الوقت الفعلي ومملوكة وقائمة على القيم لـ 230 مليون مستهلك فردي. قم بإعداد بيانات الطرف الأول الخاصة بك لإثراء فهمك لعملائك. قم بإنشاء وتحليل المقاطع الدقيقة المستهدفة ذات الصلة الفائقة بسرعة لتعزيز استراتيجية التجزئة الخاصة بك. يتصل Ignite مباشرة بالنظام البيئي التسويقي الخاص بك مما يمكّنك من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ظروف السوق المتطورة.
Zoomph
zoomph.com
تساعدك Zoomph على قياس قيمة الرعاية وفهم جمهورك كمنصة شاملة لذكاء الجمهور وتقييم الرعاية.
People Pattern
peoplepattern.com
يقوم تطبيق People Pattern بتقديم رؤى حول سلوك الجمهور من خلال تحليل البيانات العامة، مما يساعد الشركات على فهم أنماط المستخدمين والتفاعل معهم.
© 2025 WebCatalog, Inc.