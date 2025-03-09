StatSocial

statsocial.com

StatSocial هي المزود الوحيد لرؤى الجمهور الاجتماعي عبر الأنظمة الأساسية في الصناعة، مما يعمل على تمكين اتخاذ قرارات تسويقية مستنيرة تعتمد على البيانات عبر الوكالات العالمية والعلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. توفر منصة Silhouette™ من StatSocial بيانات غنية ومتعددة القنوات عن الجمهور الاجتماعي تمكن المسوقين من اتخاذ إجراءات بشأن أي جمهور بعدة طرق: > فهم الاهتمامات والانتماءات والتفضيلات الفريدة لأي جمهور > إجراء بحث عبر أي مستهلك أو منافس أو علامة تجارية أو جمهور اجتماعي > تحديد الجماهير المكشوفة بشكل عضوي للحملات الاجتماعية والمؤثرين > نشر دراسات قياس العلامة التجارية في النظام الأساسي > تحديد المؤثرين الذين يتفاعل معهم جمهورك والتحقق من صحة الشراكات الحالية > إثراء أي مجموعة بيانات من الطرف الأول أو الثالث > إنشاء لوحات اجتماعية للمراقبة، أو تحميل وسائل التواصل الاجتماعي الجماهير لمزيد من التحليل > اكتشف قنوات الوسائط المفضلة لحملات برنامجية مخصصة للغاية