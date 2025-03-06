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تقوم منصات استخبارات الجمهور بجمع وتقييم البيانات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت، مما يمكّن الشركات من الحصول على رؤى عميقة حول جماهيرها المستهدفة. يستفيد المسوقون من البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المنصات لصياغة شرائح العملاء، وتحديد المؤثرين، وإجراء أبحاث السوق، وتوجيه عمليات صنع القرار. وبفضل قدرته على توفير وصول فوري ومستمر إلى رؤى وتحليلات الجمهور، يسهل هذا البرنامج اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة في مجالات مثل تسويق العلامات التجارية، واستراتيجيات المحتوى، والإعلان، وتطوير المنتجات للشركات.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتماعية لتزويد الشركات بالمعلومات والوسائل اللازمة لتتبع شرائح معينة لتحليل تواجد علاماتها التجارية عبر الإنترنت. وتشمل تغطية الأداة المدونات، المواقع الإخبارية والمنتديات ومقاطع الفيديو والمراجعات والصور والشبكات الاجتماعية، بما في ذلك Twitter وFacebook وInstagram وReddit. يمكن للمستخدمين البحث في البيانات باستخدام البحث عن النصوص والصور، واستخدام الرسوم البيانية والتصنيف وتحليل المشاعر وميزات أخرى لتوفير مزيد من المعلومات والتحليل. تتمتع Brandwatch بإمكانية الوصول إلى أكثر من 80 مليون مصدر.
Choozle
choozle.com
توفر Choozle – Digital Advertising Made Easy® — نظامًا أساسيًا لبرامج الإعلانات الرقمية التي تستفيد من بيانات المستهلك التفصيلية لتشغيل الحملات الإعلانية الآلية عبر شاشات العرض والتلفزيون المتصل والفيديو والهاتف المحمول والوسائط الأخرى — كل ذلك من واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
Khoros
khoros.com
تمكن شركة Khoros Marketing العملاء من تبسيط عملية التسويق الاجتماعي المعقدة لبناء وحماية علامتهم التجارية. تقدم خوروس للتسويق للعملاء: * التسويق الاجتماعي: تنظيم الحملات الاجتماعية المتكاملة وإدارتها وإشراكها وقياسها في نظام أساسي سهل التكوين وقابل للتكيف بدرجة كبيرة. * الذكاء: ابق في صدارة السوق والمنافسة وجمهورك من خلال رؤى قوية ويمكن الوصول إليها بناءً على بحث غير محدود في الوقت الفعلي عبر قنوات التواصل الاجتماعي العامة. * Vault: قم بحماية علامتك التجارية عبر بصمتك الاجتماعية من خلال إدارة الوصول وبيانات الاعتماد. * الخبرات: إلهام مشاركة الجمهور عبر ممتلكاتك الرقمية من خلال قوة المحتوى الاجتماعي الذي ينشئه المستخدمون. * تشمل المزايا الرئيسية ما يلي: توسيع نطاق تفاعلاتك: اجمع جميع الفرق والقنوات والمحتوى الخاص بك في نظام أساسي واحد لإدارة الحملات الاجتماعية المتكاملة. * حماية علامتك التجارية: الرؤية المركزية والتحكم في الوصول إلى الحساب، والموافقة على المحتوى، والفرق تعني حماية حقوق ملكية العلامة التجارية على نطاق واسع. * قياس ما يهم: ترجمة أدائك الاجتماعي إلى مقاييس تهم عملك باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتكوين وصادرات البيانات. * إدارة الأزمات: ابق على اطلاع بأي أزمة من خلال فهم متى تظهر الأزمات، وكيف ومتى يتم التعامل معها باستخدام البيانات في الوقت الفعلي والإشعارات المخصصة. * الذكاء التنافسي: قم بتطوير معايير تنافسية وتتبع حملات منافسيك لضمان تمييز هادف للعلامة التجارية.
Quantcast
quantcast.com
يتم تشغيل Quantcast Advertise بواسطة مجموعة البيانات الضخمة الخاصة بنا من سلوكيات تصفح العملاء الفريدة في الوقت الفعلي. نحن نعلم الخطوة التالية لعميلك ، ويمكننا أن تحصل على هناك أولاً ، لتقديم العملاء الأكثر أهمية بكفاءة لا تصدق. يمكننا أيضًا مساعدتك في تضخيم قصة علامتك التجارية بدقة فائقة وحجم ضد أي جمهور مستهدف.
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي أو نتائج المؤثرين أو استراتيجيات الوسائط أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تعرف على ما يلهم جمهورك، ويحركهم، ويؤثر عليهم.
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجارب القنوات المملوكة الشخصية، وتمكين القياسات الآمنة للخصوصية.
GWI
gwi.com
أبحاث المستهلك حسب الطلب المدعومة من GWI. افهم جمهورك في لحظة مع بيانات المستهلك العالمية في متناول يدك.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
إدارة كل ما تبذلونه من التسويق المؤثر في مكان واحد. اكتشف الأشخاص المؤثرين، وتعامل مع العلاقات، وأدر الحملات، كل ذلك في حل واحد شامل.
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial هي المزود الوحيد لرؤى الجمهور الاجتماعي عبر الأنظمة الأساسية في الصناعة، مما يعمل على تمكين اتخاذ قرارات تسويقية مستنيرة تعتمد على البيانات عبر الوكالات العالمية والعلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. توفر منصة Silhouette™ من StatSocial بيانات غنية ومتعددة القنوات عن الجمهور الاجتماعي تمكن المسوقين من اتخاذ إجراءات بشأن أي جمهور بعدة طرق: > فهم الاهتمامات والانتماءات والتفضيلات الفريدة لأي جمهور > إجراء بحث عبر أي مستهلك أو منافس أو علامة تجارية أو جمهور اجتماعي > تحديد الجماهير المكشوفة بشكل عضوي للحملات الاجتماعية والمؤثرين > نشر دراسات قياس العلامة التجارية في النظام الأساسي > تحديد المؤثرين الذين يتفاعل معهم جمهورك والتحقق من صحة الشراكات الحالية > إثراء أي مجموعة بيانات من الطرف الأول أو الثالث > إنشاء لوحات اجتماعية للمراقبة، أو تحميل وسائل التواصل الاجتماعي الجماهير لمزيد من التحليل > اكتشف قنوات الوسائط المفضلة لحملات برنامجية مخصصة للغاية
Resonate
resonate.com
تعد منصة Resonate Ignite هي المنصة الوحيدة لبيانات وتحليلات المستهلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع الرؤى بسلاسة إلى العمل. قم بتسجيل الدخول لتتمكن من الوصول الفوري إلى أبحاث السوق الاستهلاكية الجديدة وذات الصلة بالمستهلك اليوم. تقدم Ignite أكثر من 14000 رؤية في الوقت الفعلي ومملوكة وقائمة على القيم لـ 230 مليون مستهلك فردي. قم بإعداد بيانات الطرف الأول الخاصة بك لإثراء فهمك لعملائك. قم بإنشاء وتحليل المقاطع الدقيقة المستهدفة ذات الصلة الفائقة بسرعة لتعزيز استراتيجية التجزئة الخاصة بك. يتصل Ignite مباشرة بالنظام البيئي التسويقي الخاص بك مما يمكّنك من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ظروف السوق المتطورة.
Zoomph
zoomph.com
تساعدك Zoomph على قياس قيمة الرعاية وفهم جمهورك كمنصة شاملة لذكاء الجمهور وتقييم الرعاية.
People Pattern
peoplepattern.com
يوفر People Pattern رؤى للجمهور للشركات باستخدام علم البيانات لتحويل التعبير العام إلى مجموعات شخصية قابلة للتنفيذ. تستغرق أبحاث السوق التقليدية وقتًا طويلاً، ولا يمكن الاعتماد عليها على نطاق واسع، كما أنها عرضة للتحيز. يستخدم People Pattern تقنيات معقدة لعلم البيانات لاستخراج رؤى تسويقية قابلة للتنفيذ من محيط الآراء غير المتحيزة والبيانات الناتجة عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ونحن نشير إلى هذا باسم ذكاء الجمهور.
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