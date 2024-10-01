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منصات ذكاء الجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية - مالطا
تقوم منصات استخبارات الجمهور بجمع وتقييم البيانات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت، مما يمكّن الشركات من الحصول على رؤى عميقة حول جماهيرها المستهدفة. يستفيد المسوقون من البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المنصات لصياغة شرائح العملاء، وتحديد المؤثرين، وإجراء أبحاث السوق، وتوجيه عمليات صنع القرار. وبفضل قدرته على توفير وصول فوري ومستمر إلى رؤى وتحليلات الجمهور، يسهل هذا البرنامج اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة في مجالات مثل تسويق العلامات التجارية، واستراتيجيات المحتوى، والإعلان، وتطوير المنتجات للشركات.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
People Pattern
peoplepattern.com
يوفر People Pattern رؤى للجمهور للشركات باستخدام علم البيانات لتحويل التعبير العام إلى مجموعات شخصية قابلة للتنفيذ. تستغرق أبحاث السوق التقليدية وقتًا طويلاً، ولا يمكن الاعتماد عليها على نطاق واسع، كما أنها عرضة للتحيز. يستخدم People Pattern تقنيات معقدة لعلم البيانات لاستخراج رؤى تسويقية قابلة لل...
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي أو نتائج المؤثرين أو استراتيجيات الوسائط أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تعرف ع...
Khoros
khoros.com
تمكن شركة Khoros Marketing العملاء من تبسيط عملية التسويق الاجتماعي المعقدة لبناء وحماية علامتهم التجارية. تقدم خوروس للتسويق للعملاء: * التسويق الاجتماعي: تنظيم الحملات الاجتماعية المتكاملة وإدارتها وإشراكها وقياسها في نظام أساسي سهل التكوين وقابل للتكيف بدرجة كبيرة. * الذكاء: ابق في صدارة السوق و...
Quantcast
quantcast.com
يتم تشغيل Quantcast Advertise بواسطة مجموعة البيانات الضخمة لدينا من سلوكيات تصفح العملاء الفريدة في الوقت الفعلي. نحن نعرف الخطوة التالية لعميلك، ويمكننا أن نوصلك إلى هناك أولاً، لتوصيل العملاء الأكثر صلة بكفاءة مذهلة. يمكننا أيضًا مساعدتك في تضخيم قصة علامتك التجارية بدقة فائقة وتوسيع نطاقها مقابل...
GWI
gwi.com
أبحاث المستهلك حسب الطلب المدعومة من GWI. افهم جمهورك في لحظة مع بيانات المستهلك العالمية في متناول يدك.
Resonate
resonate.com
تعد منصة Resonate Ignite هي المنصة الوحيدة لبيانات وتحليلات المستهلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع الرؤى بسلاسة إلى العمل. قم بتسجيل الدخول لتتمكن من الوصول الفوري إلى أبحاث السوق الاستهلاكية الجديدة وذات الصلة بالمستهلك اليوم. تقدم Ignite أكثر من 14000 رؤية في الوقت الفعلي وممل...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial هي المزود الوحيد لرؤى الجمهور الاجتماعي عبر الأنظمة الأساسية في الصناعة، مما يعمل على تمكين اتخاذ قرارات تسويقية مستنيرة تعتمد على البيانات عبر الوكالات العالمية والعلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. توفر منصة Silhouette™ من StatSocial بيانات غنية ومتعددة القنوات عن الجمهور الا...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
إدارة كل ما تبذلونه من التسويق المؤثر في مكان واحد. اكتشف الأشخاص المؤثرين، وتعامل مع العلاقات، وأدر الحملات، كل ذلك في حل واحد شامل.
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجا...
Choozle
choozle.com
توفر Choozle – Digital Advertising Made Easy® — نظامًا أساسيًا لبرامج الإعلانات الرقمية التي تستفيد من بيانات المستهلك التفصيلية لتشغيل الحملات الإعلانية الآلية عبر شاشات العرض والتلفزيون المتصل والفيديو والهاتف المحمول والوسائط الأخرى — كل ذلك من واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
Zoomph
zoomph.com
تساعدك Zoomph على قياس قيمة الرعاية وفهم جمهورك كمنصة شاملة لذكاء الجمهور وتقييم الرعاية.