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منصات ذكاء الجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية - بنين
تقوم منصات تحليل الجمهور بجمع وتقييم البيانات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت، مما يمكّن الشركات من الحصول على رؤى عميقة حول جماهيرها المستهدفة. يستفيد المسوقون من البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المنصات لصياغة شرائح العملاء، وتحديد المؤثرين، وإجراء أبحاث السوق، وتوجيه عمليات صنع القرار. بفضل قدرته على توفير الوصول الفوري والمستمر إلى رؤى وتحليلات الجمهور، يسهل هذا البرنامج اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة في مجالات مثل تسويق العلامات التجارية، واستراتيجيات المحتوى، والإعلان، وتطوير المنتجات للشركات.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
People Pattern
peoplepattern.com
يوفر People Pattern رؤى للجمهور للشركات باستخدام علم البيانات لتحويل التعبير العام إلى مجموعات شخصية قابلة للتنفيذ. تستغرق أبحاث السوق التقليدية وقتًا طويلاً، ولا يمكن الاعتماد عليها على نطاق واسع، كما أنها عرضة للتحيز. يستخدم People Pattern تقنيات معقدة لعلم البيانات لاستخراج رؤى تسويقية قابلة للت...
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل، أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي، أو نتائج المؤثرين، أو استراتيجيات الوسائط، أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تع...
Khoros
khoros.com
يساعدك برنامجنا على تقديم أفضل تجارب العملاء من خلال بناء وتوسيع نطاق الرعاية الرقمية والتسويق الاجتماعي ومجتمعات العلامات التجارية. انقر للبدء!
GWI
gwi.com
أبحاث المستهلك حسب الطلب المدعومة من GWI. افهم جمهورك في لحظة مع بيانات المستهلك العالمية في متناول يدك.
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجا...
Quantcast
quantcast.com
نحن نتبع نهجًا جديدًا تمامًا للإعلان على الإنترنت المفتوح.
Resonate
resonate.com
تعد منصة Resonate Ignite هي المنصة الوحيدة لبيانات وتحليلات المستهلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع الرؤى بسلاسة إلى العمل. قم بتسجيل الدخول لتتمكن من الوصول الفوري إلى أبحاث السوق الاستهلاكية الجديدة وذات الصلة بالمستهلك اليوم. تقدم Ignite أكثر من 14000 رؤية في الوقت الفعلي وممل...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial هي المزود الوحيد لرؤى الجمهور الاجتماعي عبر الأنظمة الأساسية في الصناعة، مما يعمل على تمكين اتخاذ قرارات تسويقية مستنيرة تعتمد على البيانات عبر الوكالات العالمية والعلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. توفر منصة Silhouette™ الخاصة بـ StatSocial بيانات غنية ومتعددة القنوات للجمهور...
Choozle
choozle.com
Choozle هو برنامج إعلان رقمي متاح لجميع المسوقين والمعلنين. نحن نجعل الإعلان الرقمي سهلاً وبسيطًا. تعلم المزيد هنا!
Zoomph
zoomph.com
تساعدك Zoomph على قياس قيمة الرعاية وفهم جمهورك كمنصة شاملة لذكاء الجمهور وتقييم الرعاية.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
إدارة كل ما تبذلونه من التسويق المؤثر في مكان واحد. اكتشف الأشخاص المؤثرين، وتعامل مع العلاقات، وأدر الحملات، كل ذلك في حل واحد شامل.