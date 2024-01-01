منصات ذكاء الجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية - ساموا الأمريكية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تقوم منصات تحليل الجمهور بجمع وتقييم البيانات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت، مما يمكّن الشركات من الحصول على رؤى عميقة حول جماهيرها المستهدفة. يستفيد المسوقون من البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المنصات لصياغة شرائح العملاء، وتحديد المؤثرين، وإجراء أبحاث السوق، وتوجيه عمليات صنع القرار. بفضل قدرته على توفير الوصول الفوري والمستمر إلى رؤى وتحليلات الجمهور، يسهل هذا البرنامج اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة في مجالات مثل تسويق العلامات التجارية، واستراتيجيات المحتوى، والإعلان، وتطوير المنتجات للشركات.