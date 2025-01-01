متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الألعاب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج المزاد
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج المزاد - التطبيقات الأكثر شعبية

يوفر برنامج المزاد لبائعي المزادات ومنظمي الأحداث منصة رقمية لتخطيط المزادات وإدارتها وتنفيذها بكفاءة. تسمح هذه الأدوات للمستخدمين بإنشاء قوائم المخزون، عادةً من خلال واجهة الويب، وتبسيط عملية تقديم العطاءات وتحصيل الدفع. تدعم معظم حلول المزادات الحديثة العطاءات عبر الهاتف المحمول أو العطاءات الورقية، في حين لا يزال البعض منها يوفر خيار إنشاء أوراق العطاءات المادية إذا لزم الأمر. يتلقى الحاضرون إشعارات في الوقت الفعلي عندما يتم المزايدة عليهم أو عندما يفوزون، مع استكمال تعليمات الدفع واستلام العناصر. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء تقارير لتتبع الأرباح والمخزون المتبقي والمبيعات والتبرعات والمقاييس الرئيسية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض البرامج ميزات محسنة لإدارة الأحداث مثل إصدار التذاكر وتسجيل وصول الضيوف وأدوات التسويق الأساسية.

إرسال تطبيق جديد


Givebutter

Givebutter

givebutter.com

Givebutter هو منصة لجمع التبرعات للمنظمات غير الربحية، تجمع بين أدوات التبرع، إدارة المانحين، وبيع التذاكر في حل متكامل.

Greater Giving

Greater Giving

greatergiving.com

تطبيق Greater Giving يقدم حلول تقنية للمنظمات غير الربحية لتحسين جهود جمع التبرعات، بما في ذلك إدارة الفعاليات والتسجيل والتبرعات عبر الإنترنت.

Trellis

Trellis

trellis.org

تريليس هو تطبيق لبناء برمجيات جمع التبرعات للفعاليات والمزادات والسحب. يساعد الجمعيات الخيرية في تنظيم الفعاليات وزيادة التبرعات.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents هي منصة لإدارة الفعاليات الافتراضية والهجينة والمباشرة، توفر أدوات لتسهيل التسجيل، الجدولة، والبث المباشر.

OneCause

OneCause

onecause.com

OneCause هو تطبيق لجمع التبرعات يساعد المنظمات غير الربحية على إدارة وتنظيم الفعاليات، والمزادات، والتبرعات عبر الإنترنت بسهولة.

Bidddy

Bidddy

bidddy.com

تطبيق Bidddy يمكنك من إجراء مزادات على إنستغرام، مما يسهل تسويق وبيع المنتجات ويوفر الوقت ويعزز التفاعل.

Ggiv

Ggiv

qgiv.com

Ggiv هي منصة شاملة لجمع التبرعات، توفر أدوات لإنشاء وإدارة الحملات والتفاعل مع المانحين بشكل فعال.

Handbid

Handbid

handbid.com

Handbid هو تطبيق يساعد في تنظيم المزادات عبر الإنترنت وجمع التبرعات، ويتيح للمستخدمين المزايدة والتبرع بسهولة عبر الهواتف الذكية.

Auctria

Auctria

auctria.com

Auctria هو تطبيق لإدارة فعاليات جمع التبرعات والمزادات، يوفر أدوات لتسهيل التبرع، إدارة الأحداث، وتحليل بيانات المانحين.

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect هو منصة برمجية شاملة للمنظمات غير الربحية تدير جمع التبرعات، الفعاليات، المتطوعين، والمانحين، مما يسهل العمليات المختلفة بشكل منظم.

Snoofa

Snoofa

snoofa.com

تطبيق Snoofa هو نظام إدارة مزادات سحابي يساعد الشركات في إدارة المزادات بشكل شامل، بما في ذلك التقييمات، إدارة المخزون، والتواصل مع العملاء.

Givergy

Givergy

givergy.com

Givergy تطبيق لجمع التبرعات يتيح للمنظمات غير الربحية زيادة الأموال من خلال أدوات فعالة للأحداث الشخصية والتبرعات عبر الإنترنت.

RallyUp

RallyUp

rallyup.com

RallyUp هو منصة تفاعلية مجانية لجمع التبرعات تساعد المنظمات على إنشاء تجارب جمع تبرعات بسهولة وتشمل فعاليات، سحوبات، مزادات، وغيرها.

Event.Gives

Event.Gives

event.gives

تطبيق Event.Gives يتيح بيع التذاكر، إدارة الحضور والتبرعات، وتحسين تجربة الأحداث من خلال أدوات التفاعل والتحليلات.

Bid Beacon

Bid Beacon

bidbeacon.com

تطبيق مزاد متكامل يساعد في زيادة الإيرادات وتحسين فعالية جمع التبرعات والمزادات الصامتة.

BetterWorld

BetterWorld

betterworld.org

BetterWorld هي منصة سحابية لجمع التبرعات تدعم المنظمات غير الربحية في تنظيم وإدارة الحملات والتبرعات بسهولة وكفاءة.

SchoolAuction.net

SchoolAuction.net

schoolauction.net

تطبيق SchoolAuction.net يساعد المدارس في تنظيم وإدارة جمع التبرعات والمزادات بفعالية، سواء كانت حية أو صامتة أو عبر الإنترنت.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.