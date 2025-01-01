برامج المزاد - التطبيقات الأكثر شعبية

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يوفر برنامج المزاد لبائعي المزادات ومنظمي الأحداث منصة رقمية لتخطيط المزادات وإدارتها وتنفيذها بكفاءة. تسمح هذه الأدوات للمستخدمين بإنشاء قوائم المخزون، عادةً من خلال واجهة الويب، وتبسيط عملية تقديم العطاءات وتحصيل الدفع. تدعم معظم حلول المزادات الحديثة العطاءات عبر الهاتف المحمول أو العطاءات الورقية، في حين لا يزال البعض منها يوفر خيار إنشاء أوراق العطاءات المادية إذا لزم الأمر. يتلقى الحاضرون إشعارات في الوقت الفعلي عندما يتم المزايدة عليهم أو عندما يفوزون، مع استكمال تعليمات الدفع واستلام العناصر. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء تقارير لتتبع الأرباح والمخزون المتبقي والمبيعات والتبرعات والمقاييس الرئيسية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض البرامج ميزات محسنة لإدارة الأحداث مثل إصدار التذاكر وتسجيل وصول الضيوف وأدوات التسويق الأساسية.
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Givebutter
givebutter.com
Givebutter هو منصة لجمع التبرعات للمنظمات غير الربحية، تجمع بين أدوات التبرع، إدارة المانحين، وبيع التذاكر في حل متكامل.
Greater Giving
greatergiving.com
تطبيق Greater Giving يقدم حلول تقنية للمنظمات غير الربحية لتحسين جهود جمع التبرعات، بما في ذلك إدارة الفعاليات والتسجيل والتبرعات عبر الإنترنت.
Trellis
trellis.org
تريليس هو تطبيق لبناء برمجيات جمع التبرعات للفعاليات والمزادات والسحب. يساعد الجمعيات الخيرية في تنظيم الفعاليات وزيادة التبرعات.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents هي منصة لإدارة الفعاليات الافتراضية والهجينة والمباشرة، توفر أدوات لتسهيل التسجيل، الجدولة، والبث المباشر.
OneCause
onecause.com
OneCause هو تطبيق لجمع التبرعات يساعد المنظمات غير الربحية على إدارة وتنظيم الفعاليات، والمزادات، والتبرعات عبر الإنترنت بسهولة.
Bidddy
bidddy.com
تطبيق Bidddy يمكنك من إجراء مزادات على إنستغرام، مما يسهل تسويق وبيع المنتجات ويوفر الوقت ويعزز التفاعل.
Ggiv
qgiv.com
Ggiv هي منصة شاملة لجمع التبرعات، توفر أدوات لإنشاء وإدارة الحملات والتفاعل مع المانحين بشكل فعال.
Handbid
handbid.com
Handbid هو تطبيق يساعد في تنظيم المزادات عبر الإنترنت وجمع التبرعات، ويتيح للمستخدمين المزايدة والتبرع بسهولة عبر الهواتف الذكية.
Auctria
auctria.com
Auctria هو تطبيق لإدارة فعاليات جمع التبرعات والمزادات، يوفر أدوات لتسهيل التبرع، إدارة الأحداث، وتحليل بيانات المانحين.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect هو منصة برمجية شاملة للمنظمات غير الربحية تدير جمع التبرعات، الفعاليات، المتطوعين، والمانحين، مما يسهل العمليات المختلفة بشكل منظم.
Snoofa
snoofa.com
تطبيق Snoofa هو نظام إدارة مزادات سحابي يساعد الشركات في إدارة المزادات بشكل شامل، بما في ذلك التقييمات، إدارة المخزون، والتواصل مع العملاء.
Givergy
givergy.com
Givergy تطبيق لجمع التبرعات يتيح للمنظمات غير الربحية زيادة الأموال من خلال أدوات فعالة للأحداث الشخصية والتبرعات عبر الإنترنت.
RallyUp
rallyup.com
RallyUp هو منصة تفاعلية مجانية لجمع التبرعات تساعد المنظمات على إنشاء تجارب جمع تبرعات بسهولة وتشمل فعاليات، سحوبات، مزادات، وغيرها.
Event.Gives
event.gives
تطبيق Event.Gives يتيح بيع التذاكر، إدارة الحضور والتبرعات، وتحسين تجربة الأحداث من خلال أدوات التفاعل والتحليلات.
Bid Beacon
bidbeacon.com
تطبيق مزاد متكامل يساعد في زيادة الإيرادات وتحسين فعالية جمع التبرعات والمزادات الصامتة.
BetterWorld
betterworld.org
BetterWorld هي منصة سحابية لجمع التبرعات تدعم المنظمات غير الربحية في تنظيم وإدارة الحملات والتبرعات بسهولة وكفاءة.
SchoolAuction.net
schoolauction.net
تطبيق SchoolAuction.net يساعد المدارس في تنظيم وإدارة جمع التبرعات والمزادات بفعالية، سواء كانت حية أو صامتة أو عبر الإنترنت.
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