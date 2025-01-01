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تستفيد الشركات من برامج الإسناد التسويقي لتحليل كيفية تأثير الإجراءات أو الأحداث أو نقاط الاتصال المختلفة خلال عمليات التنقيب والمبيعات على النجاح العام لجهود التسويق والمبيعات. نظرًا لأن البيع المغلق ينتج عادةً عن تفاعل معقد بين عوامل متعددة يحدث في تسلسل لا يمكن التنبؤ به إلى حد ما، فإن تحديد المساهمين الرئيسيين في النجاح قد يكون أمرًا صعبًا. يلعب برنامج الإسناد التسويقي دورًا حاسمًا في تحديد القيمة لكل عامل قد يؤثر على نجاح عملية البيع، استنادًا إلى تأثيره على العميل أو العميل المحتمل أثناء التفاعلات مع الشركة. يعمل هذا البرنامج كمركز مركزي، حيث يقوم بدمج البيانات من أدوات التسويق والبرمجيات المختلفة، ويتكامل بسلاسة مع الحلول التي تستخدمها أقسام المبيعات أو التسويق أو العلاقات العامة، مثل إدارة علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتتبع البريد الإلكتروني، وتوليد الطلب، والمبيعات. أدوات التحليلات.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
CallRail
callrail.com
CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
Impact
impact.com
تطبيق Impact يدير شراكات الشركات مع وسائل الإعلام والمؤثرين، ويساعدهم في بناء علاقات مربحة مع الناشرين والمستهلكين.
BL.INK
bl.ink
BL.INK هو تطبيق يقصر الروابط ويولد رموز QR، مما يسهل تتبع الروابط وإدارة الحملات الرقمية وتحليل البيانات بطريقة مرنة.
Factors.AI
factors.ai
تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.
AdRoll
adroll.com
AdRoll هو برنامج تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين استهداف الجمهور وقياس أداء الحملات عبر قنوات متعددة.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale هو نظام تشغيل للتجارة الإلكترونية يجمع بيانات الأداء من منصات متعددة ويساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستندة إلى تحليلات دقيقة.
Flowcode
flowcode.com
تطبيق Flowcode يربط بين الممارسات التسويقية الرقمية والفيزيائية عبر رموز QR قابلة للتحرير، يتيح جمع البيانات وتحسين التفاعل مع العملاء.
Tomi.ai
tomi.ai
تطبيق Tomi.ai ينشئ تقديرات لزوار المواقع وتحليل جودة الزيارات ويقدم درجات للتسويق والمبيعات لتحقيق إيرادات أعلى وتقليل الإنفاق.
PixelMe
pixelme.me
تطبيق PixelMe هو منصة لإدارة الروابط القصيرة تتضمن ميزات التحليل وإعادة الاستهداف، مما يساعد المسوقين على تحسين حملاتهم الرقمية.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.
Solitics
solitics.com
Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.
HoneyStack
hockeystack.com
هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Attribution
attributionapp.com
يعد الإسناد حلاً شاملاً وسهلاً لتتبع وتقييم تأثير الحملات الإعلانية عبر منصات متعددة، ويقدم رؤى حول الإنفاق والتحويلات.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
Madgicx
madgicx.com
مدجكيس هو تطبيق لتحسين إدارة إعلانات التجارة الإلكترونية على ميتا، يوفر أدوات لتحليل الأداء لأتمتة الاستهداف والتصميم والإدارة.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وSMS ووسائل التواصل الاجتماعي ببساطة.
CallSource
callsource.com
CallSource هو تطبيق يتتبع المكالمات ويدير العملاء المحتملين، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.
Fospha
fospha.com
Fospha تطبيق لتحسين القياس التسويقي يساعد الشركات في تحليل فعالية حملاتها عبر القنوات المختلفة باستخدام بيانات دقيقة وإسناد موثوق.
rampmetrics
rampmetrics.com
تطبيق RampMetrics يقدم حلاً شاملاً لتحليل بيانات التسويق، يتضمن تتبع التحويلات وتحليل القمع دون الحاجة إلى برمجة أو إعداد معقد.
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard هو تطبيق لحماية الحملات الإعلانية من الاحتيال، يحسن الإنفاق الإعلاني من خلال تصفية حركة المرور غير الصالحة وعمليات الاحتيال في الوقت الحقيقي.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.
Cometly
cometly.com
Cometly هو منصة لإسناد الحملات الإعلانية تساعد الشركات على تتبع وتحليل أداء الإعلانات واتخاذ قرارات تسويقية مستندة إلى بيانات دقيقة.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx هو منصة SaaS تساعد الشركات على تحليل أداء الميزانيات والحملات التسويقية من خلال تتبع التحويلات والتفاعل عبر قنوات متعددة.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts هو برنامج شامل لتتبع العملاء المحتملين وتحليل أداء التسويق، يوفر تتبع المكالمات والنماذج والدردشة مع تقارير شاملة.
NestAds
nestscale.com
NestAds هو تطبيق لتحليل بيانات الحملات الإعلانية وتقديم رؤى حول رحلة العملاء، مصمم خصيصًا لتجار Shopify.
Lifesight
lifesight.io
Lifesight هي منصة لتحليل بيانات التسويق تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين نتائج الحملات من خلال دمج البيانات وتوفير رؤى دقيقة.
OptiMine
optimine.com
تطبيق OptiMine Insight هو منصة قياس تسويقية سحابية تقيس أداء القنوات الإعلانية عبر الإنترنت وغير المتصل.
Openprise
openprisetech.com
Openprise هي منصة لأتمتة عمليات RevOps، تربط بين فرق المبيعات والتسويق، وتحسن إدارة البيانات لتحقيق الأهداف المالية.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfinGrow هو منصة تسويقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الفرق التسويقية في B2B على تحسين الأداء وتحليل البيانات لتحقيق نتائج مالية أفضل.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix هو تطبيق لتحليل بيانات التسويق وإدارتها، يساعد الشركات على دمج البيانات وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة بشكل موحد.
Wizaly
wizaly.com
تطبيق ويزالي يساعد في تحليل أداء قنوات التسويق وتحسين العائد على الاستثمار من خلال رؤى مستندة إلى البيانات.
Tracify
tracify.ai
Tracify هو تطبيق لتتبع وتحليل أنشطة التسويق لشركات التجارة الإلكترونية عبر قنوات متعددة مع الالتزام بقانون حماية البيانات.
Veritone
veritone.com
تطبيق Veritone Attribute يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير مقاييس أداء إعلانات البث في الوقت القريب، ويربط البيانات بتحليلات مواقع المعلنين.
CaliberMind
calibermind.com
تطبيق CaliberMind ينظم بيانات العملاء، ويتيح تحليل سلوكهم وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات من خلال رؤى قابلة للتنفيذ.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata هي منصة لإسناد إيرادات B2B، تربط البيانات عبر تقنيات السوق لتحليل رحلة العملاء وتحسين استراتيجيات التسويق وزيادة العائدات.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp هي منصة تعاون بيانات تساعد الشركات على دمج بيانات العملاء عبر قنوات متعددة لتعزيز الاستهداف الشخصي وتحسين التجارب.
TrackMaven
trackmaven.com
تطبيق TrackMaven هو منصة تحليلات تسويقية تدمج بيانات الأداء من قنوات رقمية متعددة لمساعدة المسوقين على قياس وتحسين نتائجهم.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy هو تطبيق تحليل يتيح للشركات في قطاع السيارات تتبع وتحليل فعاليات التسويق وفهم تأثير الإنفاق على نتائج الحملات.
Roivenue
roivenue.com
تطبيق Roivenue يوفر تحليلات ونماذج نسبة الفضل وتحسين لحملات التجارة الإلكترونية، ويساعد على زيادة الإيرادات من خلال فهم البيانات وإعادة تخصيص الميزانية.
Measured
measured.com
تطبيق Measured يقيس تأثير الإعلام على أداء العلامات التجارية، ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين كفاءة التسويق والنمو.
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox هي منصة لتحليل فعالية قنوات التسويق، تساعد الشركات على فهم سلوك العملاء وتحسين استراتيجيات التسويق من خلال بيانات دقيقة.
Attribuly
attribuly.com
يتيح تطبيق Attribuly تتبع التحويلات بدقة عالية لمتاجر Shopify من خلال استخدام ملفات تعريف الارتباط من الطرف الأول، مما يحسن بيانات الحملات التسويقية.
Invoca
invoca.com
Invoca هي منصة لتحليل المكالمات والمبيعات، تساعد الشركات في تتبع وتحسين تجارب العملاء وزيادة الإيرادات من خلال بيانات دقيقة وتكامل فعال.
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