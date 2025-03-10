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تستفيد الشركات من برامج الإسناد التسويقي لتحليل كيفية تأثير الإجراءات أو الأحداث أو نقاط الاتصال المختلفة خلال عمليات التنقيب والمبيعات على النجاح العام لجهود التسويق والمبيعات. نظرًا لأن البيع المغلق ينتج عادةً عن تفاعل معقد بين عوامل متعددة يحدث في تسلسل لا يمكن التنبؤ به إلى حد ما، فإن تحديد المساهمين الرئيسيين في النجاح قد يكون أمرًا صعبًا. يلعب برنامج الإسناد التسويقي دورًا حاسمًا في تحديد القيمة لكل عامل قد يؤثر على نجاح عملية البيع، استنادًا إلى تأثيره على العميل أو العميل المحتمل أثناء التفاعلات مع الشركة. يعمل هذا البرنامج كمركز مركزي، حيث يقوم بدمج البيانات من أدوات التسويق والبرمجيات المختلفة، ويتكامل بسلاسة مع الحلول التي تستخدمها أقسام المبيعات أو التسويق أو العلاقات العامة، مثل إدارة علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتتبع البريد الإلكتروني، وتوليد الطلب، والمبيعات. أدوات التحليلات.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
CallRail
callrail.com
CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
Impact
impact.com
تطبيق Impact يدير شراكات الشركات مع وسائل الإعلام والمؤثرين، ويساعدهم في بناء علاقات مربحة مع الناشرين والمستهلكين.
BL.INK
bl.ink
BL.INK هو تطبيق يقصر الروابط ويولد رموز QR، مما يسهل تتبع الروابط وإدارة الحملات الرقمية وتحليل البيانات بطريقة مرنة.
Factors.AI
factors.ai
تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.
AdRoll
adroll.com
AdRoll هو برنامج تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين استهداف الجمهور وقياس أداء الحملات عبر قنوات متعددة.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale هو نظام تشغيل للتجارة الإلكترونية يجمع بيانات الأداء من منصات متعددة ويساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستندة إلى تحليلات دقيقة.
Flowcode
flowcode.com
تطبيق Flowcode يربط بين الممارسات التسويقية الرقمية والفيزيائية عبر رموز QR قابلة للتحرير، يتيح جمع البيانات وتحسين التفاعل مع العملاء.
Tomi.ai
tomi.ai
تطبيق Tomi.ai ينشئ تقديرات لزوار المواقع وتحليل جودة الزيارات ويقدم درجات للتسويق والمبيعات لتحقيق إيرادات أعلى وتقليل الإنفاق.
PixelMe
pixelme.me
تطبيق PixelMe هو منصة لإدارة الروابط القصيرة تتضمن ميزات التحليل وإعادة الاستهداف، مما يساعد المسوقين على تحسين حملاتهم الرقمية.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.
Solitics
solitics.com
Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.
HoneyStack
hockeystack.com
هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Attribution
attributionapp.com
يعد الإسناد حلاً شاملاً وسهلاً لتتبع وتقييم تأثير الحملات الإعلانية عبر منصات متعددة، ويقدم رؤى حول الإنفاق والتحويلات.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
Madgicx
madgicx.com
مدجكيس هو تطبيق لتحسين إدارة إعلانات التجارة الإلكترونية على ميتا، يوفر أدوات لتحليل الأداء لأتمتة الاستهداف والتصميم والإدارة.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وSMS ووسائل التواصل الاجتماعي ببساطة.
CallSource
callsource.com
CallSource هو تطبيق يتتبع المكالمات ويدير العملاء المحتملين، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.
Fospha
fospha.com
Fospha تطبيق لتحسين القياس التسويقي يساعد الشركات في تحليل فعالية حملاتها عبر القنوات المختلفة باستخدام بيانات دقيقة وإسناد موثوق.
rampmetrics
rampmetrics.com
تطبيق RampMetrics يقدم حلاً شاملاً لتحليل بيانات التسويق، يتضمن تتبع التحويلات وتحليل القمع دون الحاجة إلى برمجة أو إعداد معقد.
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard هو تطبيق لحماية الحملات الإعلانية من الاحتيال، يحسن الإنفاق الإعلاني من خلال تصفية حركة المرور غير الصالحة وعمليات الاحتيال في الوقت الحقيقي.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.
Cometly
cometly.com
Cometly هو منصة لإسناد الحملات الإعلانية تساعد الشركات على تتبع وتحليل أداء الإعلانات واتخاذ قرارات تسويقية مستندة إلى بيانات دقيقة.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx هو منصة SaaS تساعد الشركات على تحليل أداء الميزانيات والحملات التسويقية من خلال تتبع التحويلات والتفاعل عبر قنوات متعددة.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts هو برنامج شامل لتتبع العملاء المحتملين وتحليل أداء التسويق، يوفر تتبع المكالمات والنماذج والدردشة مع تقارير شاملة.
NestAds
nestscale.com
NestAds هو تطبيق لتحليل بيانات الحملات الإعلانية وتقديم رؤى حول رحلة العملاء، مصمم خصيصًا لتجار Shopify.
Lifesight
lifesight.io
Lifesight هي منصة لتحليل بيانات التسويق تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين نتائج الحملات من خلال دمج البيانات وتوفير رؤى دقيقة.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight، منصة قياس التسويق المرنة القائمة على السحابة والتي تقيس الأداء عبر القنوات لجميع قنواتك وإعلاناتك - دون الاتصال بالإنترنت وعلى الإنترنت.
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العمليات لتحقيق أهداف الإيرادات الخاصة بك. تعتمد فرق RevOps في رواد الصناعة مثل UI Path وFreshworks وZendesk وZscaler وOkta على Openprise لتحقيق إيرادات فعالة ويمكن التنبؤ بها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.openprisetech.com.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow عبارة عن منصة لتسويق الإيرادات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر حلاً موحدًا للإسناد والتنبؤ والتخطيط لمساعدة المسوقين في مجال B2B على أن يصبحوا روادًا في الإيرادات. تساعد منصة InfiniGrow فرق التسويق SaaS في B2B على الكشف عن التأثير التجاري لأي نشاط تسويقي، والتنبؤ بنتائج أي سيناريو للميزانية، وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل مستمر من خلال تحسين تخصيص ميزانيتهم نحو القنوات الأفضل أداءً. في المشهد التسويقي السريع اليوم، يواجه المسوقون في مجال B2B تحديات متزايدة أثناء محاولتهم جعل تسويقهم أكثر قابلية للتنبؤ به وقياسه ومدفوعًا بالإيرادات. يقوم InfiniGrow تلقائيًا بدمج وتحليل بيانات التسويق والمبيعات والبيانات المالية المباشرة الخاصة بك للكشف عن التأثير الدقيق للأعمال لأنشطتك، ويوفر رؤية واضحة وتوصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص ميزانيتك بشكل أفضل حتى تتمكن من تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك بشكل مستمر.
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرًا على الأعمال. باستخدام ChannelMix، ستحقق رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً في الإنفاق التسويقي والأهداف وعائد الاستثمار والمزيد - دون الحاجة إلى تعلم كيفية الاستعلام أو البرمجة. - لا يتطلب ChannelMix أي معرفة بـ SQL أو البرمجة - يقوم فريقنا بإدارة وإصلاح اتصالات البيانات نيابةً عنك. لقد شهد العملاء انخفاضًا يصل إلى 90% في الوقت اللازم لإعداد البيانات للتحليل باستخدام ChannelMix. - يتم تخزين جميع البيانات في مستودع بيانات مخصص (Amazon Redshift وGoogle BigQuery) يديره فريق ChannelMix لك. نحن نرفع عبء إدارة البيانات عن فريقك. - يتكامل ChannelMix مع أداة BI أو أداة التصور التي تختارها: Tableau وGoogle Data Studio وPower BI وLooker وYellowfin والمزيد. باستخدام لوحات معلومات البداية السريعة، يمكنك الحصول على حل لإعداد التقارير وتشغيله في أقل من 3 أيام. - المنصة مدعومة من قبل فريق مقره الولايات المتحدة بنسبة 100٪. يتلقى العملاء إدارة الحساب ودعم البيانات مع الاستجابة في نفس اليوم.
Wizaly
wizaly.com
قم بتحسين عائد الاستثمار لمزيجك التسويقي استنادًا إلى عرضنا المعتمد على البيانات بنسبة 100% لأداء قنواتك التسويقية. أطلق العنان لقوة التحليلات التسويقية في Wizaly.com: تحسين حملاتك التسويقية، وتعظيم عائد الاستثمار، وفهم رحلة العميل. اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ واستراتيجيات تعتمد على البيانات لدفع أعمالك إلى الأمام. ابدأ رحلتك نحو النجاح التسويقي اليوم!
Tracify
tracify.ai
Tracify هو برنامج متخصص في شركات التجارة الإلكترونية لتتبع وإسناد جميع أنشطتك التسويقية (متعددة القنوات). باستخدام تقنية التتبع الثورية، يمكن تتبع المستخدمين دون استخدام النماذج أو Google Analytics - متوافق بنسبة 100% مع اللائحة العامة لحماية البيانات. تقدم Tracify مجموعة متنوعة من لوحات المعلومات التفصيلية التي توفر رؤى مختلفة حول أداء كل قناة (Meta، وTikTok، وGoogle، وNative، وMail، وInfluencer)، بالإضافة إلى جمع كل هذه القنوات معًا بشكل شامل وتقديم رحلة العميل بشفافية.
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاستفادة من البيانات من الإعلانات التي يتم بثها وربطها بتحليلات مواقع الويب الخاصة بالمعلنين. باستخدام Attribute، يمكن لمذيعي الوسائط إظهار قيمتهم الرقمية لحملات البث، مما يؤدي إلى زيادة رضا المعلنين وزيادة الإيرادات. رؤى سريعة - جمع وعرض بيانات الحملة الغنية والقوية في الوقت الفعلي تقريبًا. إعداد مرن - قابل للتخصيص لكل عميل ومعلن وحملة. لوحة معلومات مرئية للغاية - توفر تصورات بسيطة وقابلة للمشاركة لبيانات الإحالة. تعرف على المزيد على https://www.veritone. كوم/التطبيقات/السمة.
CaliberMind
calibermind.com
باعتبارك قائدًا استراتيجيًا في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بنبض السوق. ولكن مع كل الأدوات التي يستخدمها فريقك، من الصعب ربط النقاط ومعرفة ما إذا كانت رسالتك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. تقوم منصة CaliberMind بتنظيم بياناتك وفهمها بحيث تكون رؤيتك أكثر وضوحًا. بالتأكيد، نحن نقوم بالإسناد وتسجيل التفاعل وتحليلات مسار التحويل والمزيد. لكن الهدية الحقيقية التي نقدمها لقادة الإيرادات هي القدرة على اكتشاف المشكلات والاتجاهات قبل أن يتمكن أي شخص آخر من ذلك.
Dreamdata
dreamdata.io
تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدام Dreamdata، يمكن لشركات B2B تشغيل نماذج إحالة مخصصة قائمة على الحسابات، والحصول على عائد النفقات الإعلانية لكل حملة إعلانية، وقياس عائد استثمار المحتوى، والنمو المعياري، والتنبؤ بالإيرادات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن الجهود التي يجب توسيع نطاقها بعد ذلك.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp هي منصة تعاون البيانات للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم. تضع LiveRamp، الرائدة في مجال خصوصية المستهلك وأخلاقيات البيانات والهوية التأسيسية، المعيار الجديد لبناء رؤية عملاء متصلة بوضوح وسياق لا مثيل لهما مع حماية ثقة العلامة التجارية والمستهلك. يوفر LiveRamp المرونة للتعاون أينما توجد البيانات لدعم حالات استخدام تعاون البيانات المختلفة - داخل المؤسسات، وبين العلامات التجارية، وعبر شبكتها العالمية. يعتمد المئات من المبتكرين العالميين - بدءًا من العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة وعمالقة التكنولوجيا إلى البنوك وتجار التجزئة وقادة الرعاية الصحية - على LiveRamp لبناء قيمة دائمة للعلامة التجارية والأعمال من خلال تعميق مشاركة العملاء وولائهم، وتفعيل شراكات جديدة، وتعظيم قيمة الطرف الأول. البيانات مع البقاء في طليعة متطلبات الامتثال والخصوصية المتطورة. يقع مقر LiveRamp في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.
TrackMaven
trackmaven.com
تطبيق TrackMaven هو منصة تحليلات تسويقية تدمج بيانات الأداء من قنوات رقمية متعددة لمساعدة المسوقين على قياس وتحسين نتائجهم.
Clarivoy
clarivoy.com
تقدم Clarivoy أدوات إسناد وتحليل المبيعات كاملة المسار حتى يتمكن المسوقون من رؤية النتائج الحقيقية لإنفاق حملاتهم. اكتشف سحابة تسويق الوكلاء التي يستخدمها المسوقون المعاصرون مثلك.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE عبارة عن مجموعة تحليلات وإسناد وتحسين للتجارة الإلكترونية. فهو يساعد المسوقين على تسريع نمو الإيرادات وزيادة أرباح التسويق من خلال تكامل البيانات وفهم رحلات اللمس المتعدد. وباستخدام نماذج الإحالة المستندة إلى البيانات، فإنه يسمح للمسوقين بتحديد الحملات ذات الأداء الضعيف ومعالجة القنوات ذات الاستثمار الزائد وإعادة تخصيص ميزانية الإعلان لتعظيم عائد الاستثمار. يشهد عملاؤنا عادةً نموًا في عائد الاستثمار مكون من رقمين بعد تنفيذ نموذج الإحالة الخاص بنا والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. تقدم Roivenue نسخة تجريبية مجانية لأي شخص يقوم بإنشاء حساب!
Measured
measured.com
تم التصويت لتقنية القياس/التحليلات رقم 1 من قبل AdExchanger وحصلت على جائزة أفضل أداة إحالة من Digiday، وتساعد تقنية Measured العلامات التجارية على النمو من خلال قياس مساهمة الوسائط المتزايدة في نتائج الأداء المرغوبة. من خلال نهج تجريبي شفاف يتعلم دائمًا، تقدم شركة Measured رؤى مستمرة قابلة للتنفيذ للمسوقين لزيادة الكفاءة وتوسيع نطاق الوسائط لتحقيق أقصى قدر من النمو. يتم تشغيل التجارب بواسطة مستودع بيانات التسويق المتوافق مع الخصوصية التابع لشركة Measured. احصل على كفاءة تسويقية تصل إلى 30%. مدعوم من قياس التزايدية.
Rockerbox
rockerbox.com
يعمل Rockerbox على تمكين المسوقين من مرحلة الإطلاق وحتى التوسع، مما يساعدهم على رؤية وتقييم فعالية القناة بسهولة. لقد قمنا ببناء منصتنا للمسوقين الأذكياء لمساعدتهم على الإنفاق والتحليل والقياس والاختبار والتسويق بشكل أكثر ذكاءً. يساعدك Rockerbox على تنفيذ تحسينات أفضل داخل القناة والتوقف عن إهدار الأموال على القنوات التي لا تقدم أداءً جيدًا. نحن نتخلص من الإحباط الناتج عن إنشاء بيانات نظيفة وقابلة للتنفيذ، مما يمكّنك من تحقيق أهدافك دون الحاجة إلى موارد فنية إضافية. لا توجد منهجية واحدة مثالية، ولهذا السبب يستخدم Rockerbox عدة طرق. نحن ندمج الإسناد القائم على القواعد، والإسناد متعدد اللمس، وتحليل الهالة، والرفع الجغرافي، والاختبار داخل القناة، والتزايدية، ونمذجة مزيج الوسائط لنمنحك العرض الأكثر اكتمالًا ودقة لرحلة العميل الخاصة بك.
Attribuly
attribuly.com
يعد تتبع التحويل والإسناد الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لمتجر Shopify الخاص بك. لكن منصات الإعلانات والتحليلات كثيرًا ما تقدم تقارير خاطئة، مما يكون له تأثير خطير على نموك. Attribuly هو الحل الوحيد لملفات تعريف الارتباط للطرف الأول الذي توفره Shopify. فهو يعمل على ترقية التتبع الخاص بك من خلال تكامل ملفات تعريف الارتباط والبيانات للطرف الأول، ويضمن حصولك على بيانات دقيقة بنسبة 99%+ ووضوح حول كيفية رحلة عميلك بالكامل. يجب أن يكون لجميع المسوقين. ستستخدم بيانات عملائك الدقيقة لفهم عمليات شراء العملاء وتحسين الحملات وزيادة عائد الإنفاق الإعلاني بنسبة 20%. - رحلة شاملة للعملاء في الوقت الفعلي - إسناد الإعلانات والمؤثرين والشركات التابعة ووسائل التواصل الاجتماعي والبحث العضوي وأي حملات. - أتمتة الإعلانات - التتبع من جانب الخادم
Invoca
invoca.com
Invoca عبارة عن منصة لتنفيذ الإيرادات تربط فرق التسويق والمبيعات لمساعدتهم على تتبع رحلة الشراء وتحسينها لتحقيق المزيد من الإيرادات. من خلال استخدام نظام أساسي شامل لتنفيذ الإيرادات مع عمليات تكامل عميقة مع منصات التكنولوجيا الرائدة، يمكن لفرق الإيرادات ربط استثمارات الوسائط المدفوعة بشكل أفضل مباشرة بالإيرادات، وتحسين المشاركة الرقمية، وتقديم أفضل تجارب المشتري لزيادة المبيعات. مع Invoca، تتمتع أفضل العلامات التجارية الاستهلاكية، بما في ذلك AutoNation وDIRECTV وMayo Clinic وMutual of Omaha وVerizon، بنتائج لا تصدق مدعومة ببيانات لا يمكن إنكارها. جمعت شركة Invoca مبلغ 184 مليون دولار أمريكي من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Upfront Ventures وAccel وSilver Lake Waterman وH.I.G. شركاء النمو، ومشاريع Salesforce. تساعد Invoca الشركات على زيادة نمو الإيرادات من خلال فتح بيانات جديدة من المكالمات، حتى تتمكن من اكتساب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم مقابل أموال أقل. بفضل منصة تنفيذ الإيرادات من Invoca، تحقق الشركات نتائج مذهلة: * تعمل فرق التسويق - مثل فريق Rogers Communications - على زيادة جودة العملاء المحتملين وخفض تكاليف الاستحواذ بنسبة 82% * تعمل مراكز الاتصال - مثل تلك الموجودة في MoneySolver - على تعزيز أداء الوكيل ومعدلات التحويل بنسبة 100% * تعمل الشركات متعددة المواقع - مثل Renewal by Andersen - على زيادة المواعيد المحددة عبر الهاتف بنسبة 50% تقريبًا
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