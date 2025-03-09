برامج الإسناد - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني وقنوات متعددة. التواصل بشكل فعال مع العملاء باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والفيسبوك. معنا، يمكنك القيام بذلك ببساطة وتلقائية، ولكن مع الرعاية الفردية. استخدم محرر السحب والإفلات الخاص بنا وأنشئ قوالب جميلة وسريعة الاستجابة أو اختر واحدًا من بين 100 نموذج معد مسبقًا. كن متقدمًا بخطوة واستخدم المحتوى الديناميكي المخصص للتميز في صناديق البريد الوارد للعملاء. استخدم خيارات التجزئة المتقدمة لدينا لتخصيص المحتوى والتفاعل مع سلوك عملائك. بالإضافة إلى ذلك، قم بتنمية قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام نماذج التسجيل وإعلانات Facebook الرائدة. تحسين مع التقارير الشاملة. نحن نقدم بيانات حول OR ونسبة النقر إلى الظهور والارتداد ومعدل إلغاء الاشتراك أو شكاوى البريد العشوائي. بالإضافة إلى ذلك، شاهد معدل التحويل والإيرادات ونشاط كل جهة اتصال، وانقر على الخريطة، وفتح على سطح المكتب والجوال، وعملاء البريد، والعديد من إحصائيات الرؤى المفيدة. استفد من أداة إنشاء الأتمتة البسيطة لدينا ودع عمليات الأتمتة تعمل لصالحك. استخدم قوالب عمليات الأتمتة الأكثر شيوعًا - سلسلة الترحيب، والخصم على عملية الشراء الأولى، وأتمتة عيد الميلاد، وعربة التسوق المهجورة، والمكافأة عند الشراء، وتنزيل الكتب الإلكترونية، والمزيد. احصل على البيانات مباشرة من متجرك باستخدام عمليات التكامل - نحن نقدم Shopify وWoocommerce وOpencart وEcwid وZapier وAPI والمزيد. جرب Ecomail مع الإصدار التجريبي المجاني الذي مدته شهر واحد لترى بنفسك! لقد جعلنا إرسال الرسائل الإخبارية والتواصل مع عملائك أمرًا سهلاً ويمكن الوصول إليه من خلال خطوات قليلة فقط. دعمنا مجاني لجميع المستخدمين. نحن دائمًا هنا من أجلك على [email protected] تبدأ خططنا المدفوعة بسعر 5 يورو شهريًا.