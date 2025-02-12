برامج الإسناد - التطبيقات الأكثر شعبية - جنوب السودان

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تستفيد الشركات من برامج الإسناد التسويقي لتحليل كيفية تأثير الإجراءات أو الأحداث أو نقاط الاتصال المختلفة خلال عمليات التنقيب والمبيعات على النجاح العام لجهود التسويق والمبيعات. نظرًا لأن البيع المغلق ينتج عادةً عن تفاعل معقد بين عوامل متعددة يحدث في تسلسل لا يمكن التنبؤ به إلى حد ما، فإن تحديد المساهمين الرئيسيين في النجاح قد يكون أمرًا صعبًا. يلعب برنامج الإسناد التسويقي دورًا حاسمًا في تحديد القيمة لكل عامل قد يؤثر على نجاح عملية البيع، استنادًا إلى تأثيره على العميل أو العميل المحتمل أثناء التفاعلات مع الشركة. يعمل هذا البرنامج كمركز مركزي، حيث يقوم بدمج البيانات من أدوات التسويق والبرمجيات المختلفة، ويتكامل بسلاسة مع الحلول التي تستخدمها أقسام المبيعات أو التسويق أو العلاقات العامة، مثل إدارة علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتتبع البريد الإلكتروني، وتوليد الطلب، والمبيعات. أدوات التحليلات.
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Wizaly
wizaly.com
قم بتحسين عائد الاستثمار لمزيجك التسويقي استنادًا إلى عرضنا المعتمد على البيانات بنسبة 100% لأداء قنواتك التسويقية. أطلق العنان لقوة التحليلات التسويقية في Wizaly.com: تحسين حملاتك التسويقية، وتعظيم عائد الاستثمار، وفهم رحلة العميل. اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ واستراتيجيات تعتمد على البيانات لدفع أعمالك إلى الأمام. ابدأ رحلتك نحو النجاح التسويقي اليوم!
TrafficGuard
trafficguard.ai
مع TrafficGuard، لن تقلق أبدًا بشأن تدمير حركة المرور الملوثة لجهود حملتك مرة أخرى. تعمل تقنية ML/AI المتطورة لدينا على تصفية حركة المرور الاحتيالية الغبية والمتطورة في الوقت الفعلي، مما يضمن توجيه إنفاق إعلانك نحو نقرات وتحويلات حقيقية وعالية الجودة. وهذا يعني تحسين نتائج الحملة وزيادة عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS). يضمن الحل القوي حماية كل قرش تنفقه على الإعلانات، حتى تتمكن من التركيز على تحقيق أهدافك التسويقية براحة البال. دع TrafficGuard يتخلص من القلق بشأن الحماية من الاحتيال في الإعلانات، ويساعدك على حماية .. - حملات بحث Google (PPC) - حملات UA المحمولة - إنفاق الشركات التابعة - الشبكات الاجتماعية ولكننا لا نتوقف عند التكنولوجيا فقط - إدارة حملاتنا المتخصصة و تضمن خدمة العملاء ذات المستوى العالمي أن يكون لديك شريك يمكنك الاعتماد عليه لتلبية جميع احتياجات الحماية من الاحتيال الإعلاني.
CaliberMind
calibermind.com
باعتبارك قائدًا استراتيجيًا في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بنبض السوق. ولكن مع كل الأدوات التي يستخدمها فريقك، من الصعب ربط النقاط ومعرفة ما إذا كانت رسالتك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. تقوم منصة CaliberMind بتنظيم بياناتك وفهمها بحيث تكون رؤيتك أكثر وضوحًا. بالتأكيد، نحن نقوم بالإسناد وتسجيل التفاعل وتحليلات مسار التحويل والمزيد. لكن الهدية الحقيقية التي نقدمها لقادة الإيرادات هي القدرة على اكتشاف المشكلات والاتجاهات قبل أن يتمكن أي شخص آخر من ذلك.
Rockerbox
rockerbox.com
يعمل Rockerbox على تمكين المسوقين من مرحلة الإطلاق وحتى التوسع، مما يساعدهم على رؤية وتقييم فعالية القناة بسهولة. لقد قمنا ببناء منصتنا للمسوقين الأذكياء لمساعدتهم على الإنفاق والتحليل والقياس والاختبار والتسويق بشكل أكثر ذكاءً. يساعدك Rockerbox على تنفيذ تحسينات أفضل داخل القناة والتوقف عن إهدار الأموال على القنوات التي لا تقدم أداءً جيدًا. نحن نتخلص من الإحباط الناتج عن إنشاء بيانات نظيفة وقابلة للتنفيذ، مما يمكّنك من تحقيق أهدافك دون الحاجة إلى موارد فنية إضافية. لا توجد منهجية واحدة مثالية، ولهذا السبب يستخدم Rockerbox عدة طرق. نحن ندمج الإسناد القائم على القواعد، والإسناد متعدد اللمس، وتحليل الهالة، والرفع الجغرافي، والاختبار داخل القناة، والتزايدية، ونمذجة مزيج الوسائط لنمنحك العرض الأكثر اكتمالًا ودقة لرحلة العميل الخاصة بك.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx عبارة عن منصة SaaS تساعد العلامات التجارية والوكالات على فهم أداء ميزانيات التسويق والحملات التسويقية. يتم تمييز النظام بشكل فريد عن طريق LeadsRx Universal Conversion Tracking Pixel™ وتقنيات الرسم البياني للهوية المضمنة. ويؤدي ذلك إلى الحصول على الخدمة في أيام بدلاً من أشهر، وخرائط رحلة العميل التي تجمع الرحلات عبر الأجهزة والمتصفحات معًا، وتقارير عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) التي تغطي أوسع نطاق من قنوات التسويق بما في ذلك القنوات الرقمية والراديو والتلفزيون والبودكاست وOTT. وأكثر من ذلك. نحن ننظر إلى مهمتنا على أنها تسليح المسوقين الشجعان بالرؤى والتكنولوجيا والثقة التي يحتاجون إليها لتعميق العلاقات مع العملاء وتحفيز الأداء التسويقي. يتيح ذلك للعلامات التجارية تنمية أعمالها من خلال وضع العميل في مركز كل ما تفعله. تعمل الفرق التي تستخدم LeadsRx على تقليل الإنفاق الإعلاني المهدر وتحسين رحلة العميل واتخاذ قرارات قائمة على البيانات تصمد أمام اختبار الزمن.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai عبارة عن منصة صديقة للخصوصية لزوار موقع الويب ومنصة لتسجيل العملاء المحتملين تتنبأ باحتمالية الشراء والإيرادات المستقبلية لكل زائر لموقع الويب وتحول هذه التوقعات إلى: - جماهير الإعلان والتحويلات الاصطناعية (إشارات تحسين عروض الأسعار الذكية) التي تعمل على زيادة الإيرادات إلى أقصى حد ( وليس العملاء المحتملين) والقضاء على الإنفاق التسويقي المهدر، - رؤى فورية حول الجودة الفعلية لحركة المرور الناتجة عن مختلف القنوات والجماهير وتصميمات الإعلانات، - نتائج العملاء المتوقعين والمحتملين التي تساعد فرق المبيعات على إنشاء المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات.
Measured
measured.com
تم التصويت لتقنية القياس/التحليلات رقم 1 من قبل AdExchanger وحصلت على جائزة أفضل أداة إحالة من Digiday، وتساعد تقنية Measured العلامات التجارية على النمو من خلال قياس مساهمة الوسائط المتزايدة في نتائج الأداء المرغوبة. من خلال نهج تجريبي شفاف يتعلم دائمًا، تقدم شركة Measured رؤى مستمرة قابلة للتنفيذ للمسوقين لزيادة الكفاءة وتوسيع نطاق الوسائط لتحقيق أقصى قدر من النمو. يتم تشغيل التجارب بواسطة مستودع بيانات التسويق المتوافق مع الخصوصية التابع لشركة Measured. احصل على كفاءة تسويقية تصل إلى 30%. مدعوم من قياس التزايدية.
rampmetrics
rampmetrics.com
rampmetrics هو حل متكامل لتحليلات التسويق خارج الصندوق. يتم دمج تتبع التحويل وإسناد التسويق وتحليلات مسار التحويل بسلاسة دون أي تعليمات برمجية أو إعداد معقد.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: تقدم E-com Ad Cloud مجموعة كاملة من الحلول التي تساعد معلني Meta على تحسين جميع مجالات إعلاناتهم - بما في ذلك تتبع Facebook والأتمتة والاستهداف والتصميمات الإبداعية وإدارة الإعلانات.
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المستمر، يشهد شركاء Solitics والعملاء نتائج رائعة عبر التحويل والاحتفاظ والقيمة الدائمة. تقوم المئات من العلامات التجارية العالمية عبر قطاعات متعددة بإشراك عملائها بطريقة مبتكرة وشخصية، في الوقت الفعلي، باستخدام Solitics.
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاستفادة من البيانات من الإعلانات التي يتم بثها وربطها بتحليلات مواقع الويب الخاصة بالمعلنين. باستخدام Attribute، يمكن لمذيعي الوسائط إظهار قيمتهم الرقمية لحملات البث، مما يؤدي إلى زيادة رضا المعلنين وزيادة الإيرادات. رؤى سريعة - جمع وعرض بيانات الحملة الغنية والقوية في الوقت الفعلي تقريبًا. إعداد مرن - قابل للتخصيص لكل عميل ومعلن وحملة. لوحة معلومات مرئية للغاية - توفر تصورات بسيطة وقابلة للمشاركة لبيانات الإحالة. تعرف على المزيد على https://www.veritone. كوم/التطبيقات/السمة.
Tracify
tracify.ai
Tracify هو برنامج متخصص في شركات التجارة الإلكترونية لتتبع وإسناد جميع أنشطتك التسويقية (متعددة القنوات). باستخدام تقنية التتبع الثورية، يمكن تتبع المستخدمين دون استخدام النماذج أو Google Analytics - متوافق بنسبة 100% مع اللائحة العامة لحماية البيانات. تقدم Tracify مجموعة متنوعة من لوحات المعلومات التفصيلية التي توفر رؤى مختلفة حول أداء كل قناة (Meta، وTikTok، وGoogle، وNative، وMail، وInfluencer)، بالإضافة إلى جمع كل هذه القنوات معًا بشكل شامل وتقديم رحلة العميل بشفافية.
Dreamdata
dreamdata.io
تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدام Dreamdata، يمكن لشركات B2B تشغيل نماذج إحالة مخصصة قائمة على الحسابات، والحصول على عائد النفقات الإعلانية لكل حملة إعلانية، وقياس عائد استثمار المحتوى، والنمو المعياري، والتنبؤ بالإيرادات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن الجهود التي يجب توسيع نطاقها بعد ذلك.
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرًا على الأعمال. باستخدام ChannelMix، ستحقق رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً في الإنفاق التسويقي والأهداف وعائد الاستثمار والمزيد - دون الحاجة إلى تعلم كيفية الاستعلام أو البرمجة. - لا يتطلب ChannelMix أي معرفة بـ SQL أو البرمجة - يقوم فريقنا بإدارة وإصلاح اتصالات البيانات نيابةً عنك. لقد شهد العملاء انخفاضًا يصل إلى 90% في الوقت اللازم لإعداد البيانات للتحليل باستخدام ChannelMix. - يتم تخزين جميع البيانات في مستودع بيانات مخصص (Amazon Redshift وGoogle BigQuery) يديره فريق ChannelMix لك. نحن نرفع عبء إدارة البيانات عن فريقك. - يتكامل ChannelMix مع أداة BI أو أداة التصور التي تختارها: Tableau وGoogle Data Studio وPower BI وLooker وYellowfin والمزيد. باستخدام لوحات معلومات البداية السريعة، يمكنك الحصول على حل لإعداد التقارير وتشغيله في أقل من 3 أيام. - المنصة مدعومة من قبل فريق مقره الولايات المتحدة بنسبة 100٪. يتلقى العملاء إدارة الحساب ودعم البيانات مع الاستجابة في نفس اليوم.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow عبارة عن منصة لتسويق الإيرادات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر حلاً موحدًا للإسناد والتنبؤ والتخطيط لمساعدة المسوقين في مجال B2B على أن يصبحوا روادًا في الإيرادات. تساعد منصة InfiniGrow فرق التسويق SaaS في B2B على الكشف عن التأثير التجاري لأي نشاط تسويقي، والتنبؤ بنتائج أي سيناريو للميزانية، وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل مستمر من خلال تحسين تخصيص ميزانيتهم نحو القنوات الأفضل أداءً. في المشهد التسويقي السريع اليوم، يواجه المسوقون في مجال B2B تحديات متزايدة أثناء محاولتهم جعل تسويقهم أكثر قابلية للتنبؤ به وقياسه ومدفوعًا بالإيرادات. يقوم InfiniGrow تلقائيًا بدمج وتحليل بيانات التسويق والمبيعات والبيانات المالية المباشرة الخاصة بك للكشف عن التأثير الدقيق للأعمال لأنشطتك، ويوفر رؤية واضحة وتوصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص ميزانيتك بشكل أفضل حتى تتمكن من تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك بشكل مستمر.
NestAds
nestscale.com
تتبع الإعلانات وإسناد التسويق. تم تصميمه حصريًا لتجار Shopify. يتيح لك NestAds تحليل البيانات الدقيقة من حملاتك الإعلانية والكشف عن رؤى رحلة العميل. اتخذ قرارات مبنية على البيانات بثقة لتحقيق أقصى قدر من عائد النفقات الإعلانية ودفع نمو الأعمال.
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العمليات لتحقيق أهداف الإيرادات الخاصة بك. تعتمد فرق RevOps في رواد الصناعة مثل UI Path وFreshworks وZendesk وZscaler وOkta على Openprise لتحقيق إيرادات فعالة ويمكن التنبؤ بها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.openprisetech.com.
Cometly
cometly.com
Cometly عبارة عن نظام أساسي سحابي للإسناد يمكّن الشركات من الحصول على إسناد أكثر دقة لحملاتها الإعلانية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحسين الإعلانات استنادًا إلى بيانات دقيقة.
Fospha
fospha.com
Fospha هو الحل الرائد في الصناعة الذي يدعم نمو التجارة الإلكترونية المربح. يمثل القياس التسويقي السيئ مشكلة بقيمة 589 مليار دولار، حيث تعزى 60% من الإيرادات بشكل خاطئ إلى منصات غير ملائمة مثل GA ومديري إعلانات القنوات. مع Fospha، أصبح إنفاق ميزانيتك الثمينة على الإعلانات الخاطئة شيئًا من الماضي. يقيس Fospha كل شيء - النقرات ومرات الظهور عبر مسار التسويق الكامل - باستخدام نموذج واحد فائق الدقة. يعرف المسوقون الذين يستخدمون Fospha بالضبط الإعلانات التي تعمل حقًا. تحقق العلامات التجارية التي تستخدم Fospha نموًا مربحًا وسريعًا. اجعل مشكلة البيانات السيئة بالأمس وابدأ البث المباشر مع Fospha خلال 15 دقيقة فقط.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نماذج إحالة مختلفة (النقرة الأولى، والنقرة الأخيرة، والإحالة الخطية، والمستندة إلى الموضع، والتناقص الزمني، والإحالة المستندة إلى البيانات) - إثراء منصة (منصات) الإعلانات وأدوات إدارة علاقات العملاء وذكاء الأعمال بالتكلفة والفرصة والإيرادات وعائد الاستثمار البيانات - قياس وتوقع تأثير نقاط الاتصال غير المتصلة بالإنترنت و/أو غير المرئية من النشاط "الاجتماعي المظلم" وقنوات النقر الصفرية - التغلب على مشكلات الدقة في أنظمة التحليلات التقليدية الناتجة عن "توقف ملف تعريف الارتباط" عن طريق قياس النجاح باستخدام بيانات الطرف الأول احجز عرضًا توضيحيًا باستخدام Ruler Analytics لبدء تحسين استراتيجية التسويق الخاصة بك استنادًا إلى الإيرادات وعائد الاستثمار، وليس فقط التحويلات.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE عبارة عن مجموعة تحليلات وإسناد وتحسين للتجارة الإلكترونية. فهو يساعد المسوقين على تسريع نمو الإيرادات وزيادة أرباح التسويق من خلال تكامل البيانات وفهم رحلات اللمس المتعدد. وباستخدام نماذج الإحالة المستندة إلى البيانات، فإنه يسمح للمسوقين بتحديد الحملات ذات الأداء الضعيف ومعالجة القنوات ذات الاستثمار الزائد وإعادة تخصيص ميزانية الإعلان لتعظيم عائد الاستثمار. يشهد عملاؤنا عادةً نموًا في عائد الاستثمار مكون من رقمين بعد تنفيذ نموذج الإحالة الخاص بنا والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. تقدم Roivenue نسخة تجريبية مجانية لأي شخص يقوم بإنشاء حساب!
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight، منصة قياس التسويق المرنة القائمة على السحابة والتي تقيس الأداء عبر القنوات لجميع قنواتك وإعلاناتك - دون الاتصال بالإنترنت وعلى الإنترنت.
Clarivoy
clarivoy.com
تقدم Clarivoy أدوات إسناد وتحليل المبيعات كاملة المسار حتى يتمكن المسوقون من رؤية النتائج الحقيقية لإنفاق حملاتهم. اكتشف سحابة تسويق الوكلاء التي يستخدمها المسوقون المعاصرون مثلك.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني وقنوات متعددة. التواصل بشكل فعال مع العملاء باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والفيسبوك. معنا، يمكنك القيام بذلك ببساطة وتلقائية، ولكن مع الرعاية الفردية. استخدم محرر السحب والإفلات الخاص بنا وأنشئ قوالب جميلة وسريعة الاستجابة أو اختر واحدًا من بين 100 نموذج معد مسبقًا. كن متقدمًا بخطوة واستخدم المحتوى الديناميكي المخصص للتميز في صناديق البريد الوارد للعملاء. استخدم خيارات التجزئة المتقدمة لدينا لتخصيص المحتوى والتفاعل مع سلوك عملائك. بالإضافة إلى ذلك، قم بتنمية قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام نماذج التسجيل وإعلانات Facebook الرائدة. تحسين مع التقارير الشاملة. نحن نقدم بيانات حول OR ونسبة النقر إلى الظهور والارتداد ومعدل إلغاء الاشتراك أو شكاوى البريد العشوائي. بالإضافة إلى ذلك، شاهد معدل التحويل والإيرادات ونشاط كل جهة اتصال، وانقر على الخريطة، وفتح على سطح المكتب والجوال، وعملاء البريد، والعديد من إحصائيات الرؤى المفيدة. استفد من أداة إنشاء الأتمتة البسيطة لدينا ودع عمليات الأتمتة تعمل لصالحك. استخدم قوالب عمليات الأتمتة الأكثر شيوعًا - سلسلة الترحيب، والخصم على عملية الشراء الأولى، وأتمتة عيد الميلاد، وعربة التسوق المهجورة، والمكافأة عند الشراء، وتنزيل الكتب الإلكترونية، والمزيد. احصل على البيانات مباشرة من متجرك باستخدام عمليات التكامل - نحن نقدم Shopify وWoocommerce وOpencart وEcwid وZapier وAPI والمزيد. جرب Ecomail مع الإصدار التجريبي المجاني الذي مدته شهر واحد لترى بنفسك! لقد جعلنا إرسال الرسائل الإخبارية والتواصل مع عملائك أمرًا سهلاً ويمكن الوصول إليه من خلال خطوات قليلة فقط. دعمنا مجاني لجميع المستخدمين. نحن دائمًا هنا من أجلك على [email protected] تبدأ خططنا المدفوعة بسعر 5 يورو شهريًا.
Invoca
invoca.com
Invoca عبارة عن منصة لتنفيذ الإيرادات تربط فرق التسويق والمبيعات لمساعدتهم على تتبع رحلة الشراء وتحسينها لتحقيق المزيد من الإيرادات. من خلال استخدام نظام أساسي شامل لتنفيذ الإيرادات مع عمليات تكامل عميقة مع منصات التكنولوجيا الرائدة، يمكن لفرق الإيرادات ربط استثمارات الوسائط المدفوعة بشكل أفضل مباشرة بالإيرادات، وتحسين المشاركة الرقمية، وتقديم أفضل تجارب المشتري لزيادة المبيعات. مع Invoca، تتمتع أفضل العلامات التجارية الاستهلاكية، بما في ذلك AutoNation وDIRECTV وMayo Clinic وMutual of Omaha وVerizon، بنتائج لا تصدق مدعومة ببيانات لا يمكن إنكارها. جمعت شركة Invoca مبلغ 184 مليون دولار أمريكي من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Upfront Ventures وAccel وSilver Lake Waterman وH.I.G. شركاء النمو، ومشاريع Salesforce. تساعد Invoca الشركات على زيادة نمو الإيرادات من خلال فتح بيانات جديدة من المكالمات، حتى تتمكن من اكتساب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم مقابل أموال أقل. بفضل منصة تنفيذ الإيرادات من Invoca، تحقق الشركات نتائج مذهلة: * تعمل فرق التسويق - مثل فريق Rogers Communications - على زيادة جودة العملاء المحتملين وخفض تكاليف الاستحواذ بنسبة 82% * تعمل مراكز الاتصال - مثل تلك الموجودة في MoneySolver - على تعزيز أداء الوكيل ومعدلات التحويل بنسبة 100% * تعمل الشركات متعددة المواقع - مثل Renewal by Andersen - على زيادة المواعيد المحددة عبر الهاتف بنسبة 50% تقريبًا
AdRoll
adroll.com
باستخدام برنامج التسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعي من AdRoll، يمكنك الحصول على استهداف متطور للجمهور، والمشاركة عبر القنوات، والقياس المتقدم والإسناد، كل ذلك في مكان واحد. أنشئ علامة تجارية يحبها العملاء، وحوّل المزيد من الزوار إلى عملاء، وعزز ولاء العملاء من خلال منصة النمو الخاصة بـ AdRoll.
Attribution
attributionapp.com
الإسناد هو حل الإسناد متعدد اللمس الأكثر اكتمالاً وسهولة في التنفيذ. اطلع على إنفاقك وزياراتك وتحويلاتك وإيراداتك وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) كل ذلك في عرض واحد بسيط. يدمج التكلفة والعلامات التلقائية لمعظم منصات الإعلانات الرئيسية بما في ذلك Facebook وGoogle وQuora وLinkedin وAdroll. عمليات تكامل التحويل مع Segment وStripe وSalesforce وHubspot وMarketo والمزيد! الإسناد على مستوى المستخدم والإسناد على أساس الحساب. التقارير المستندة إلى المجموعة النموذجية التي تعرض عائد النفقات الإعلانية حسب القناة حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. هذا هو النظام الذي كنت تبحث عنه.
BL.INK
bl.ink
يعمل BL.INK على تشغيل عناوين URL المختصرة ورموز QR ببيانات ومرونة غير محدودة. باستخدام BL.INK، ستنشئ آلاف الروابط المخصصة التي تلتقط نقاط بيانات غير محدودة حتى تتمكن من قياس كل نقطة اتصال للمستخدم وتحسين كل تفاعل. يمكن لكل فرد في فريقك إنشاء بيانات مثالية لقياس كل عنصر من عناصر الإسناد التسويقي بدقة. يحصل كل عميل يزور الرابط الخاص بك على المعلومات التي يحتاجها، في كل مرة، دون أي روابط معطلة. هل تحتاج إلى تغيير الرابط عند انتهاء المسابقة، أو عرض الصفحة باللغة الخاصة بالمستخدم؟ الأمر سهل مع BL.INK. لا يوجد أي أداة تقصير URL أو منشئ رمز QR آخر يتكامل مع أدواتك الحالية، ويساعدك على تجنب الروابط المعطلة، ويتيح عدم التوقف عند تحديث الروابط، ويحتوي على نظام أساسي مبني على كيفية عمل شركات المؤسسة. فقط بي إل إنك. موثوق به من قبل العلامات التجارية العالمية المتطلبة منذ عام 2008.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Demandbase
demandbase.com
تساعد منصة Demandbase One Smarter GTM™ الفرق على تحقيق أهداف الإيرادات بموارد أقل. فهو يستخدم ذكاء الحساب، وهو عبارة عن رؤية غنية وموثوقة على مستوى الحساب، لمساعدتك في تنسيق تحركات المبيعات والتسويق وإضفاء الصلة على كل مرحلة من رحلة الشراء بين الشركات. ستحصل على لوح زجاجي واحد يربط كل مصدر من مصادر الذكاء والبصيرة - وكل عمليات المبيعات والتسويق - حتى تتمكن من اكتشاف الفرص مبكرًا، والتفاعل معها بشكل أكثر ذكاءً، وإبرام الصفقات بشكل أسرع. قم بإنشاء جماهير دقيقة باستخدام ذكاء الحساب الخاص بنا، وبيانات CRM وMAP، وإشارات النوايا، والتقنيات، والمزيد. ثم استفد من الإمكانات الإضافية لمزيد من الدقة والتحكم: النظام الأساسي الوحيد لإعلانات B2B الذي تم تحسينه للوصول إلى فرق الشراء بأكملها، وزيادة تحويلات موقع الويب مع التخصيص، وتنسيق تفاعلات العملاء الهادفة عبر نظامك البيئي والقنوات، وقياس كيفية قيام أنشطة التسويق والمبيعات بتوجيه خطوط الأنابيب والإيرادات. يمكن للبائعين أيضًا الاستفادة من تطبيقات CRM الخاصة بهم للحصول على رؤى ذكية حول جهات الاتصال والشركات ورؤية مشاركة Demandbase ونشاط النوايا. باستخدام Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence، يمكنك تنسيق جميع لمسات GTM من أجل شراء منخفض الاحتكاك.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode عبارة عن منصة تقنية مصممة لسد الفجوة بين المجالين المادي والرقمي، وتمكين العلامات التجارية من التواصل بشكل أكثر فعالية مع عملائها. من خلال تسهيل التقاط بيانات الطرف الأول القيمة، يعمل Flowcode على تمكين الشركات من تعزيز استراتيجياتها التسويقية وتحسين مشاركة العملاء. يعد هذا الحل المبتكر ذا أهمية خاصة في المشهد الرقمي اليوم، حيث يعد فهم سلوك المستهلك أمرًا ضروريًا لتحفيز التحويلات وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. تستهدف Flowcode في المقام الأول العلامات التجارية التي تسعى إلى تحسين تفاعلاتها مع العملاء، وتخدم مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة. تم تصميم أدواتها لتحسين مسارات التحويل، مما يسمح للشركات بتحديد اهتمامات العملاء ورسم خريطة لها بدقة. تعتبر هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء تجارب مخصصة تلقى صدى لدى جمهورها. من خلال الاستفادة من Flowcode، يمكن للعلامات التجارية إطلاق العنان لتجارب فريدة لا تجذب العملاء فحسب، بل تشجع أيضًا على المشاركة المتكررة. إحدى الميزات البارزة لـ Flowcode هي قدرتها على تسهيل أكثر من 711 مليون مشاركة، وإظهار فعاليتها في تعزيز تجارب العملاء في الأماكن والفعاليات الكبرى. يوضح هذا المستوى من المشاركة قدرة Flowcode على تحفيز التفاعلات الهادفة بين العلامات التجارية والمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تحظى المنصة بثقة أكثر من 60% من قائمة Fortune 500، مما يشير إلى موثوقيتها وفعاليتها في تلبية احتياجات المؤسسات واسعة النطاق. تتضمن نقاط البيع الفريدة لـ Flowcode التكامل السلس لنقاط الاتصال المادية والرقمية، مما يمكّن العلامات التجارية من جمع رؤى قابلة للتنفيذ من تفاعلات العملاء. توفر المنصة أدوات للتحليلات في الوقت الفعلي، مما يسمح للشركات بتتبع مقاييس المشاركة وتعديل استراتيجياتها وفقًا لذلك. هذا النهج المبني على البيانات لا يعزز جهود التسويق فحسب، بل يعزز أيضًا فهمًا أعمق لتفضيلات العملاء، مما يؤدي في النهاية إلى حملات أكثر فعالية. باختصار، تبرز Flowcode في المشهد التكنولوجي من خلال تقديم حل شامل يربط العلامات التجارية بعملائها بطرق مبتكرة. من خلال التركيز على جمع بيانات الطرف الأول وتحسين المشاركة، يزود Flowcode الشركات بالأدوات التي تحتاجها للتنقل في المشهد الرقمي المتطور وبناء علاقات دائمة مع جمهورها.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. تستخدم المئات من فرق الإيرادات في شركات مثل 8x8 وActiveCampaign وCognism HockeyStack لجذب المزيد من خطوط الأنابيب وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات - العلامات التجارية والناشرين والوكالات - على بناء علاقات حقيقية ودائمة ومجزية مع كل من الناشرين والمستهلكين. ومن خلال توفير الرؤية عبر رحلة المستهلك بأكملها، فإنهم قادرون على تجميع القيمة الإجمالية لمزيج الشراكات بالكامل وتنسيقها وتحسينها بسهولة وشفافية - مما يؤدي إلى دفع النمو وخلق قيمة جديدة للمستهلكين. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام منصة التكنولوجيا وسوق الشراكات الخاصة بـ Impact.com بتعزيز نمو إيرادات العلامات التجارية العالمية للمؤسسات مثل Walmart وUber وShopify وLenovo وL'Oreal وFanatics وLevi's و1-800-Flowers، تفضل بزيارة www.impact. com.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
PixelMe
pixelme.me
PixelMe عبارة عن منصة إسناد عملاء متعددة اللمس للمسوقين الأذكياء. قم بتوحيد بياناتك التسويقية لتوزيع كل جهد تسويقي، وتتبع عائد الاستثمار، وعرض رحلات العملاء، وتحسين ميزانياتك لتحقيق النمو. أداة تقصير عناوين URL تتضمن إعادة استهداف وحدات البكسل في كل رابط تشاركه. أنشئ روابط قوية تحمل علامات تجارية واحصل على نقرات إضافية بنسبة تصل إلى 34%.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
TrackMaven
trackmaven.com
يقوم المسوقون بالإبلاغ عن نتائجهم لسببين: إثبات قيمتها، وتحسين النتائج. TrackMaven هي منصة التحليلات التسويقية الوحيدة التي تمنح المسوقين القدرة على القيام بالأمرين عبر جميع قنواتهم الرقمية. تدمج منصة تحليلات التسويق من TrackMaven جميع البيانات التي يستخدمها المسوقون بالفعل لقياس وتحسين أدائهم - بما في ذلك التحليلات الاجتماعية العضوية والمدفوعة، وحركة مرور موقع الويب، والتحويلات، والإيرادات، والمزيد - حتى تتمكن من معرفة ما ينجح وما لا ينجح من منصة مركزية واحدة. منظر. يمكن لـ TrackMaven أيضًا إظهار أين يربح عملاؤها ويخسرون في صناعتهم من خلال تتبع نتائجك مقارنة بالمنافسين والأقران والمؤثرين. يستخدم قادة التسويق من مئات من أفضل العلامات التجارية في العالم TrackMaven لفهم التأثير الكامل لتسويقهم على أكثر من 20 قناة رقمية. تأسست الشركة في عام 2012، ويقع المقر الرئيسي للشركة في واشنطن العاصمة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.trackmaven.com أو تابعنا على Twitter @TrackMaven.
Triple Whale
triplewhale.com
نحن نساعدك في الحصول على بيانات أكثر دقة، مع دمج جميع قنواتك في مكان واحد، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. Triple Whale هو أول نظام تشغيل للتجارة الإلكترونية الكل في واحد في العالم. بفضل عمليات تجميع البيانات القوية والمرئيات وتتبع الإسناد المحسّن، توفر Triple Whale لشركات التجارة الإلكترونية عرضًا واضحًا وسريعًا وشفافًا للمقاييس المهمة. نحن نتحدث عن مقاييس مثل هامش المساهمة (مقسمًا حسب المنتج، والحملة، وكيفما تريد)، وقيمة الطلب الحقيقية، والعوائد، وتكلفة الاكتساب للعميل الجديد، والمزيد. قم بتخصيص المقاييس الخاصة بك حسب حاجتك لحساب ما تحتاجه بالضبط، وإضافتها إلى لوحة التحكم حيث يمكنك مراقبتها في الوقت الفعلي. شاركها مع فريقك حتى تتمكن أخيرًا من الحصول على مصدر واحد للحقيقة عبر الشركة بأكملها بدءًا من مشتري الوسائط وحتى المدير التنفيذي. مدعومًا بعمليات تكامل سلسة مع أفضل التطبيقات والشبكات مثل Shopify وKlaviyo وFacebook، يقدم Triple Whale نظرة شاملة لأداء عملك، ويلخص جميع بياناتك التسويقية في لوحة تحكم واحدة قابلة للتخصيص. يعد Triple Whale أيضًا الحل البرمجي الوحيد الذي يقدم تطبيقات الهاتف المحمول كاملة الميزات لكل من iOS وAndroid، مما يتيح للعملاء الوصول إلى بيانات الأداء في الوقت الفعلي من أي مكان وفي أي وقت. على عكس الأدوات الأخرى التي تعتمد على البيانات النموذجية والتخمين للإحالة، تستخدم Triple Whale بيانات الطرف الأول المملوكة لها لتتبع بيانات شراء العملاء مباشرةً وصولاً إلى مستوى الإعلان وعبر قنوات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر Triple Whale عددًا غير محدود من المستخدمين وعمليات تكامل المتجر، والبريد الإلكتروني الآلي وتقارير Slack، وبيانات المتوسط والوسيط والوضع AOV، والتحليل الجماعي والقيمة الدائمة، ورحلات المنتج، ومجموعة من الميزات القوية الأخرى المخصصة لمنح شركات التجارة الإلكترونية مزيدًا من الشفافية في بياناتهم. باستخدام Triple Whale، يمكن للمسوقين أخيرًا: - الوصول إلى بيانات الأداء في الوقت الفعلي أثناء التنقل، من أي مكان في العالم - قضاء وقت أقل في مناقشة البيانات ومزيد من الوقت في استخدامها لتنمية أعمالهم - الراحة والإنفاق بثقة مع العلم أن الإحالة متاحة النقطة - تمكين فرقهم من خلال إعداد تقارير آلية دقيقة وسهلة الاستخدام
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp هي منصة تعاون البيانات للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم. تضع LiveRamp، الرائدة في مجال خصوصية المستهلك وأخلاقيات البيانات والهوية التأسيسية، المعيار الجديد لبناء رؤية عملاء متصلة بوضوح وسياق لا مثيل لهما مع حماية ثقة العلامة التجارية والمستهلك. يوفر LiveRamp المرونة للتعاون أينما توجد البيانات لدعم حالات استخدام تعاون البيانات المختلفة - داخل المؤسسات، وبين العلامات التجارية، وعبر شبكتها العالمية. يعتمد المئات من المبتكرين العالميين - بدءًا من العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة وعمالقة التكنولوجيا إلى البنوك وتجار التجزئة وقادة الرعاية الصحية - على LiveRamp لبناء قيمة دائمة للعلامة التجارية والأعمال من خلال تعميق مشاركة العملاء وولائهم، وتفعيل شراكات جديدة، وتعظيم قيمة الطرف الأول. البيانات مع البقاء في طليعة متطلبات الامتثال والخصوصية المتطورة. يقع مقر LiveRamp في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، وClearbit، وSearch Console مع عمليات التكامل بدون تعليمات برمجية. بعد تحديد الزوار المجهولين من موقع الويب باستخدام جهات اتصال/عملاء محتملين لإدارة علاقات العملاء، توفر Factors عرضًا موحدًا لجميع مقاييس التسويق الخاصة بك، والإسناد متعدد اللمس مع تحليل عائد الاستثمار، والتسويق، وتحليل مسارات المبيعات، والرؤى الآلية المصممة خصيصًا للمسوقين B2B.
Attribuly
attribuly.com
يعد تتبع التحويل والإسناد الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لمتجر Shopify الخاص بك. لكن منصات الإعلانات والتحليلات كثيرًا ما تقدم تقارير خاطئة، مما يكون له تأثير خطير على نموك. Attribuly هو الحل الوحيد لملفات تعريف الارتباط للطرف الأول الذي توفره Shopify. فهو يعمل على ترقية التتبع الخاص بك من خلال تكامل ملفات تعريف الارتباط والبيانات للطرف الأول، ويضمن حصولك على بيانات دقيقة بنسبة 99%+ ووضوح حول كيفية رحلة عميلك بالكامل. يجب أن يكون لجميع المسوقين. ستستخدم بيانات عملائك الدقيقة لفهم عمليات شراء العملاء وتحسين الحملات وزيادة عائد الإنفاق الإعلاني بنسبة 20%. - رحلة شاملة للعملاء في الوقت الفعلي - إسناد الإعلانات والمؤثرين والشركات التابعة ووسائل التواصل الاجتماعي والبحث العضوي وأي حملات. - أتمتة الإعلانات - التتبع من جانب الخادم
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو مزود عالمي لتحليلات المحادثات يمنح المسوقين بيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية واثقة. يعتمد أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك The Washington Post وVerizon Connect وServiceMaster، على CTM لاتخاذ قرارات إعلانية تعتمد على البيانات. يتكامل CTM مع الأدوات الأساسية التي يستخدمها المسوقون يوميًا مثل إعلانات Google وAnalytics وHubspot وSalesforce وZoom وFacebook. كانت CTM واحدة من أوائل مقدمي خدمات تتبع المكالمات ولا تزال مملوكة لمؤسسيها، الزوج والزوجة، تود ولور فيشر. يتم تصنيف CallTrackingMetrics كقادة في الصناعة، سنة بعد سنة، من قبل أفضل منشورات البرمجيات مثل G2 وCapterra ويتم الاعتراف بها بانتظام لنموها وثقافتها المبتكرة.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts هو برنامج متكامل لتتبع العملاء المحتملين لوكالات التسويق وعملائها. يُظهر WhatConverts تلقائيًا للمسوقين وأصحاب الأعمال مدى نجاح تسويقهم. استخدم WhatConverts لتتبع المكالمات وتتبع النماذج وتتبع الدردشة لجميع العملاء المتوقعين. بالنسبة لإعلانات PPC، يقدم WhatConverts تتبع مكالمات الكلمات الرئيسية الذي يكشف عن الحملات التي تعمل بشكل أفضل. تتمتع WhatConverts أيضًا بإدارة قوية للعملاء المحتملين وإعداد التقارير الرائدة. إنه أكثر من مجرد برنامج لتتبع المكالمات؛ إنها لوحة تحكم كاملة لتتبع العملاء المحتملين وإدارتهم وإعداد التقارير.
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجارب القنوات المملوكة الشخصية، وتمكين القياسات الآمنة للخصوصية.
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