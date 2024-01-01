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برامج الإسناد - التطبيقات الأكثر شعبية - هنغاريا
تستفيد الشركات من برامج الإسناد التسويقي لتحليل كيفية تأثير الإجراءات أو الأحداث أو نقاط الاتصال المختلفة خلال عمليات التنقيب والمبيعات على النجاح العام لجهود التسويق والمبيعات. نظرًا لأن البيع المغلق ينتج عادةً عن تفاعل معقد بين عوامل متعددة يحدث في تسلسل لا يمكن التنبؤ به إلى حد ما، فإن تحديد المساهمين الرئيسيين في النجاح قد يكون أمرًا صعبًا. يلعب برنامج الإسناد التسويقي دورًا حاسمًا في تحديد القيمة لكل عامل قد يؤثر على نجاح عملية البيع، استنادًا إلى تأثيره على العميل أو العميل المحتمل أثناء التفاعلات مع الشركة. يعمل هذا البرنامج كمركز مركزي، حيث يقوم بدمج البيانات من أدوات التسويق والبرمجيات المختلفة، ويتكامل بسلاسة مع الحلول التي تستخدمها أقسام المبيعات أو التسويق أو العلاقات العامة، مثل إدارة علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتتبع البريد الإلكتروني، وتوليد الطلب، والمبيعات. أدوات التحليلات.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. من خلال خدمة أكثر من 200000 شركة والتكامل مع برامج التسويق والمبيعات الرائدة، توفر تحليلاتنا التسويقية وحلول الاتصالات التجارية لدينا رؤى في الوقت الفعلي تساعد عملائنا على التسويق بثقة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات -...
BL.INK
bl.ink
يعمل BL.INK على تشغيل عناوين URL المختصرة ورموز QR ببيانات ومرونة غير محدودة. باستخدام BL.INK، ستنشئ آلاف الروابط المخصصة التي تلتقط نقاط بيانات غير محدودة حتى تتمكن من قياس كل نقطة اتصال للمستخدم وتحسين كل تفاعل. يمكن لكل فرد في فريقك إنشاء بيانات مثالية لقياس كل عنصر من عناصر الإسناد التسويقي بدقة...
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، ...
Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Flowcode
flowcode.com
أطلق العنان لقوة الاتصالات المباشرة. Flowcode هو مزود QR الموثوق به رقم 1 للتحويلات الفورية والبيانات في الوقت الفعلي. نحن نقدم أدوات عبر الإنترنت مثل جمع بيانات الطرف الأول، والجيل التالي من بيانات التقارير الجغرافية، والصفحات المقصودة للجوال أولاً، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API).
AdRoll
adroll.com
باستخدام برنامج التسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعي من AdRoll، يمكنك الحصول على استهداف متطور للجمهور، والمشاركة عبر القنوات، والقياس المتقدم والإسناد، كل ذلك في مكان واحد. أنشئ علامة تجارية يحبها العملاء، وحوّل المزيد من الزوار إلى عملاء، وعزز ولاء العملاء من خلال منصة النمو الخاصة بـ AdRoll.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe عبارة عن منصة إسناد عملاء متعددة اللمس للمسوقين الأذكياء. قم بتوحيد بياناتك التسويقية لتوزيع كل جهد تسويقي، وتتبع عائد الاستثمار، وعرض رحلات العملاء، وتحسين ميزانياتك لتحقيق النمو. أداة تقصير عناوين URL تتضمن إعادة استهداف وحدات البكسل في كل رابط تشاركه. أنشئ روابط قوية تحمل علامات تجارية وا...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية...
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai عبارة عن منصة صديقة للخصوصية لزوار موقع الويب ومنصة لتسجيل العملاء المحتملين تتنبأ باحتمالية الشراء والإيرادات المستقبلية لكل زائر لموقع الويب وتحول هذه التوقعات إلى: - جماهير الإعلان والتحويلات الاصطناعية (إشارات تحسين عروض الأسعار الذكية) التي تعمل على زيادة الإيرادات إلى أقصى حد ( وليس ال...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو مزود عالمي لتحليلات المحادثات يمنح المسوقين بيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية واثقة. يعتمد أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك The Washington Post وVerizon Connect وServiceMaster، على CTM لاتخاذ قرارات إعلانية تعتمد على البيانات. يتكامل CTM مع الأدوات الأساسية التي يستخدمها المسوق...
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو ...
Attribution
attributionapp.com
الإسناد هو حل الإسناد متعدد اللمس الأكثر اكتمالاً وسهولة في التنفيذ. اطلع على إنفاقك وزياراتك وتحويلاتك وإيراداتك وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) كل ذلك في عرض واحد بسيط. يدمج التكلفة والعلامات التلقائية لمعظم منصات الإعلانات الرئيسية بما في ذلك Facebook وGoogle وQuora وLinkedin وAdroll. عمليات تكامل ...
Demandbase
demandbase.com
تساعد منصة Demandbase One Smarter GTM™ الفرق على تحقيق أهداف الإيرادات بموارد أقل. فهو يستخدم ذكاء الحساب، وهو عبارة عن رؤية غنية وموثوقة على مستوى الحساب، لمساعدتك في تنسيق تحركات المبيعات والتسويق وإضفاء الصلة على كل مرحلة من رحلة الشراء بين الشركات. ستحصل على لوح زجاجي واحد يربط كل مصدر من مصادر ...
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
TrackMaven
trackmaven.com
يقوم المسوقون بالإبلاغ عن نتائجهم لسببين: إثبات قيمتها، وتحسين النتائج. TrackMaven هي منصة التحليلات التسويقية الوحيدة التي تمنح المسوقين القدرة على القيام بالأمرين عبر جميع قنواتهم الرقمية. تدمج منصة تحليلات التسويق من TrackMaven جميع البيانات التي يستخدمها المسوقون بالفعل لقياس وتحسين أدائهم - بما...
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني وقنوات متعددة. التواصل بشكل فعال مع العملاء باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والفيسبوك. معنا، يمكنك القيام بذلك ببساطة وتلقائية، ولكن مع الرعاية الفردية. استخدم محرر السحب والإفلات الخاص بنا وأنشئ قوالب جميلة وسريعة الاستجابة أو اخت...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نما...
Cometly
cometly.com
Cometly عبارة عن منصة سحابية للإحالة تمكن الشركات من الحصول على إحالة أكثر دقة لحملاتها الإعلانية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحسين الإعلانات بناءً على بيانات دقيقة.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: تقدم E-com Ad Cloud مجموعة كاملة من الحلول التي تساعد معلني Meta على تحسين جميع مجالات إعلاناتهم - بما في ذلك تتبع Facebook والأتمتة والاستهداف والتصميمات الإبداعية وإدارة الإعلانات.
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجا...
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts هو برنامج متكامل لتتبع العملاء المحتملين لوكالات التسويق وعملائها. يُظهر WhatConverts تلقائيًا للمسوقين وأصحاب الأعمال مدى نجاح تسويقهم. استخدم WhatConverts لتتبع المكالمات وتتبع النماذج وتتبع الدردشة لجميع العملاء المتوقعين. بالنسبة لإعلانات PPC، يقدم WhatConverts تتبع مكالمات الكلمات ...
Fospha
fospha.com
Fospha هو الحل الرائد في الصناعة الذي يدعم نمو التجارة الإلكترونية المربح. يمثل القياس التسويقي السيئ مشكلة بقيمة 589 مليار دولار، حيث تعزى 60% من الإيرادات بشكل خاطئ إلى منصات غير ملائمة مثل GA ومديري إعلانات القنوات. مع Fospha، أصبح إنفاق ميزانيتك الثمينة على الإعلانات الخاطئة شيئًا من الماضي. يقي...
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العم...
NestAds
nestscale.com
تتبع الإعلانات وإسناد التسويق. تم تصميمه حصريًا لتجار Shopify. يتيح لك NestAds تحليل البيانات الدقيقة من حملاتك الإعلانية والكشف عن رؤى رحلة العميل. اتخذ قرارات مبنية على البيانات بثقة لتحقيق أقصى قدر من عائد النفقات الإعلانية ودفع نمو الأعمال.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow عبارة عن منصة لتسويق الإيرادات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر حلاً موحدًا للإسناد والتنبؤ والتخطيط لمساعدة المسوقين في مجال B2B على أن يصبحوا روادًا في الإيرادات. تساعد منصة InfiniGrow فرق التسويق SaaS في B2B على الكشف عن التأثير التجاري لأي نشاط تسويقي، والتنبؤ بنتائج أي سيناريو للميزا...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Wizaly
wizaly.com
قم بتحسين عائد الاستثمار لمزيجك التسويقي استنادًا إلى عرضنا المعتمد على البيانات بنسبة 100% لأداء قنواتك التسويقية. أطلق العنان لقوة التحليلات التسويقية في Wizaly.com: تحسين حملاتك التسويقية، وتعظيم عائد الاستثمار، وفهم رحلة العميل. اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ واستراتيجيات تعتمد على البيانات لدفع أعمالك...
Tracify
tracify.ai
Tracify هو برنامج متخصص في شركات التجارة الإلكترونية لتتبع وإسناد جميع أنشطتك التسويقية (متعددة القنوات). باستخدام تقنية التتبع الثورية، يمكن تتبع المستخدمين دون استخدام النماذج أو Google Analytics - متوافق بنسبة 100% مع اللائحة العامة لحماية البيانات. تقدم Tracify مجموعة متنوعة من لوحات المعلومات ا...
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاس...
rampmetrics
rampmetrics.com
rampmetrics هو حل متكامل لتحليلات التسويق خارج الصندوق. يتم دمج تتبع التحويل وإسناد التسويق وتحليلات مسار التحويل بسلاسة دون أي تعليمات برمجية أو إعداد معقد.
CaliberMind
calibermind.com
باعتبارك قائدًا استراتيجيًا في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بنبض السوق. ولكن مع كل الأدوات التي يستخدمها فريقك، من الصعب ربط النقاط ومعرفة ما إذا كانت رسالتك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. تقوم منصة CaliberMind بتنظيم بياناتك وفهمها بحيث تكون رؤيتك أكثر وضوحًا. بالتأكيد...
TrafficGuard
trafficguard.ai
مع TrafficGuard، لن تقلق أبدًا بشأن تدمير حركة المرور الملوثة لجهود حملتك مرة أخرى. تعمل تقنية ML/AI المتطورة لدينا على تصفية حركة المرور الاحتيالية الغبية والمتطورة في الوقت الفعلي، مما يضمن توجيه إنفاق إعلانك نحو نقرات وتحويلات حقيقية وعالية الجودة. وهذا يعني تحسين نتائج الحملة وزيادة عائد الإنفاق...
Dreamdata
dreamdata.io
تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدا...
Clarivoy
clarivoy.com
تقدم Clarivoy أدوات إسناد وتحليل المبيعات كاملة المسار حتى يتمكن المسوقون من رؤية النتائج الحقيقية لإنفاق حملاتهم. اكتشف سحابة تسويق الوكلاء التي يستخدمها المسوقون المعاصرون مثلك.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight، منصة قياس التسويق المرنة القائمة على السحابة والتي تقيس الأداء عبر القنوات لجميع قنواتك وإعلاناتك - دون الاتصال بالإنترنت وعلى الإنترنت.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE عبارة عن مجموعة تحليلات وإسناد وتحسين للتجارة الإلكترونية. فهو يساعد المسوقين على تسريع نمو الإيرادات وزيادة أرباح التسويق من خلال تكامل البيانات وفهم رحلات اللمس المتعدد. وباستخدام نماذج الإحالة المستندة إلى البيانات، فإنه يسمح للمسوقين بتحديد الحملات ذات الأداء الضعيف ومعالجة القنوات ذات ...
Measured
measured.com
تم التصويت لتقنية القياس/التحليلات رقم 1 من قبل AdExchanger وحصلت على جائزة أفضل أداة إحالة من Digiday، وتساعد تقنية Measured العلامات التجارية على النمو من خلال قياس مساهمة الوسائط المتزايدة في نتائج الأداء المرغوبة. من خلال نهج تجريبي شفاف يتعلم دائمًا، تقدم شركة Measured رؤى مستمرة قابلة للتنفيذ ...
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx عبارة عن منصة SaaS تساعد العلامات التجارية والوكالات على فهم أداء ميزانيات التسويق والحملات التسويقية. يتم تمييز النظام بشكل فريد عن طريق LeadsRx Universal Conversion Tracking Pixel™ وتقنيات الرسم البياني للهوية المضمنة. ويؤدي ذلك إلى الحصول على الخدمة في أيام بدلاً من أشهر، وخرائط رحلة العم...
Rockerbox
rockerbox.com
يعمل Rockerbox على تمكين المسوقين من مرحلة الإطلاق وحتى التوسع، مما يساعدهم على رؤية وتقييم فعالية القناة بسهولة. لقد قمنا ببناء منصتنا للمسوقين الأذكياء لمساعدتهم على الإنفاق والتحليل والقياس والاختبار والتسويق بشكل أكثر ذكاءً. يساعدك Rockerbox على تنفيذ تحسينات أفضل داخل القناة والتوقف عن إهدار ال...
Attribuly
attribuly.com
يعد تتبع التحويل والإسناد الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لمتجر Shopify الخاص بك. لكن منصات الإعلانات والتحليلات كثيرًا ما تقدم تقارير خاطئة، مما يكون له تأثير خطير على نموك. Attribuly هو الحل الوحيد لملفات تعريف الارتباط للطرف الأول الذي توفره Shopify. فهو يعمل على ترقية التتبع الخاص بك من خلال تكامل ملف...
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp هي منصة رائدة لاتصال البيانات للاستخدام الآمن والفعال للبيانات. مدعومًا بقدرات حل الهوية الأساسية وشبكة لا مثيل لها، يتيح LiveRamp للشركات وشركائها إمكانية الاتصال والتحكم وتنشيط البيانات بشكل أفضل لتحويل تجارب العملاء وتحقيق نتائج أعمال أكثر قيمة. توفر البنية التحتية المحايدة والقابلة للتش...
Invoca
invoca.com
أي من حملاتك تجذب أفضل العملاء المحتملين عبر الهاتف؟ هل تخسر المبيعات بسبب تجارب المكالمات السيئة؟ هل تحصل على رصيد مقابل جميع تحويلاتك؟ تساعد Invoca الشركات في الإجابة على هذه الأسئلة - وأكثر من ذلك - من خلال فتح بيانات جديدة من المكالمات، حتى تتمكن من اكتساب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم مقابل أ...