برامج الإسناد - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تستفيد الشركات من برامج الإسناد التسويقي لتحليل كيفية تأثير الإجراءات أو الأحداث أو نقاط الاتصال المختلفة خلال عمليات التنقيب والمبيعات على النجاح العام لجهود التسويق والمبيعات. نظرًا لأن البيع المغلق ينتج عادةً عن تفاعل معقد بين عوامل متعددة يحدث في تسلسل لا يمكن التنبؤ به إلى حد ما، فإن تحديد المساهمين الرئيسيين في النجاح قد يكون أمرًا صعبًا. يلعب برنامج الإسناد التسويقي دورًا حاسمًا في تحديد القيمة لكل عامل قد يؤثر على نجاح عملية البيع، استنادًا إلى تأثيره على العميل أو العميل المحتمل أثناء التفاعلات مع الشركة. يعمل هذا البرنامج كمركز مركزي، حيث يقوم بدمج البيانات من أدوات التسويق والبرمجيات المختلفة، ويتكامل بسلاسة مع الحلول التي تستخدمها أقسام المبيعات أو التسويق أو العلاقات العامة، مثل إدارة علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتتبع البريد الإلكتروني، وتوليد الطلب، والمبيعات. أدوات التحليلات.