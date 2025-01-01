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برامج المعيشة المساعدة - التطبيقات الأكثر شعبية

تحتاج مرافق المعيشة المدعومة إلى حلول برمجية لإدارة رفاهية وأمن ورضا سكانها بشكل فعال. تعمل برامج المعيشة المدعومة على تعزيز التواصل بين الموظفين والمقيمين والعائلات مع تحسين جودة الخدمات المقدمة. فهو يبسط جدولة الموظفين، ويحسن تخصيص الموارد، ويوثق الرعاية المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا البرنامج على ضمان الامتثال للوائح الرعاية الصحية والسلامة، مع بعض الحلول التي تتميز بأنظمة السجلات الصحية والطبية الإلكترونية المصممة لبيئات المعيشة المساعدة. للحصول على الأداء الأمثل، يجب أن تتكامل البرامج الحية المدعومة مع أنظمة المكتب الخلفي مثل أدوات المحاسبة أو إدارة علاقات العملاء. توفر معظم الحلول أيضًا التكامل مع السجلات الصحية الإلكترونية لتسهيل استيراد البيانات الصحية للمرضى.

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Net Health

Net Health

nethealth.com

تطبيق Net Health يوفر برامج إدارة العلاج لمنشآت الرعاية الصحية، مما يساعد في تحسين رعاية المرضى وتقليل عبء العمل الإداري.

ShiftCare

ShiftCare

shiftcare.com

ShiftCare هو تطبيق لإدارة خدمات الرعاية يدعم مقدمي الدعم من خلال تبسيط العمليات وتقليل الأعمال الورقية وتعزيز الكفاءة.

LifeLoop

LifeLoop

lifeloop.com

تطبيق LifeLoop يساعد مجتمعات المعيشة العليا في تحسين تجربة السكان من خلال تبسيط الإدارة وتعزيز التواصل بين السكان والموظفين.

Synkwise

Synkwise

synkwise.com

Synkwise هو تطبيق يقدم أدوات مقدمي الرعاية الصحية والممرضين لتسهيل تحسين رعاية المرضى والامتثال التنظيمي وتقليل المسؤولية في دور الرعاية.

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

تطبيق Brightly Event Manager هو منصة سحابية لتنسيق وتنظيم فعاليات المؤسسات، يساعد الفرق على جدولة وتحليل الإيرادات المتعلقة بالفعاليات.

Centrim Life

Centrim Life

centrimlife.com.au

تطبيق Centrim Life يسهل التواصل والمشاركة في الأنشطة اليومية لمجتمعات الرعاية المسنين، مما يعزز من الاتصال بين المقيمين وعائلاتهم.

August Health

August Health

augusthealth.com

تطبيق أوغست هيلث هو منصة سجلات صحية إلكترونية تساعد دور الرعاية المسنَّة في تحسين الرعاية وزيادة رضا الموظفين وزيادة الإيرادات.

Senior Sign

Senior Sign

seniorsign.com

تطبيق Senior Sign هو حل للتوقيع الإلكتروني مصمم خصيصًا لدور السكن المسن، يسهل إجراءات نقل المستندات ويقدم دعمًا كاملًا للمستخدم.

Carefeed

Carefeed

carefeed.com

Carefeed هو تطبيق يسهّل التواصل بين السكان، العائلات، والموظفين في المجتمعات الرعائية، مع توفير أدوات لإدارة العمليات الإدارية والاستطلاعات.

Aline

Aline

alineops.com

تطبيق Aline نظام لإدارة دور رعاية كبار السن، يجمع بين العمليات التجارية والرعاية في منصة سهلة الاستخدام، مع تقارير وتكاملات متعددة.

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