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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج المعيشة المساعدة - التطبيقات الأكثر شعبية

تحتاج مرافق المعيشة المدعومة إلى حلول برمجية لإدارة رفاهية وأمن ورضا سكانها بشكل فعال. تعمل برامج المعيشة المدعومة على تعزيز التواصل بين الموظفين والمقيمين والعائلات مع تحسين جودة الخدمات المقدمة. فهو يبسط جدولة الموظفين، ويحسن تخصيص الموارد، ويوثق الرعاية المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا البرنامج على ضمان الامتثال للوائح الرعاية الصحية والسلامة، مع بعض الحلول التي تتميز بأنظمة السجلات الصحية والطبية الإلكترونية المصممة لبيئات المعيشة المساعدة. للحصول على الأداء الأمثل، يجب أن تتكامل البرامج الحية المدعومة مع أنظمة المكتب الخلفي مثل أدوات المحاسبة أو إدارة علاقات العملاء. توفر معظم الحلول أيضًا التكامل مع السجلات الصحية الإلكترونية لتسهيل استيراد البيانات الصحية للمرضى.