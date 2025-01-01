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تحتاج مرافق المعيشة المدعومة إلى حلول برمجية لإدارة رفاهية وأمن ورضا سكانها بشكل فعال. تعمل برامج المعيشة المدعومة على تعزيز التواصل بين الموظفين والمقيمين والعائلات مع تحسين جودة الخدمات المقدمة. فهو يبسط جدولة الموظفين، ويحسن تخصيص الموارد، ويوثق الرعاية المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا البرنامج على ضمان الامتثال للوائح الرعاية الصحية والسلامة، مع بعض الحلول التي تتميز بأنظمة السجلات الصحية والطبية الإلكترونية المصممة لبيئات المعيشة المساعدة. للحصول على الأداء الأمثل، يجب أن تتكامل البرامج الحية المدعومة مع أنظمة المكتب الخلفي مثل أدوات المحاسبة أو إدارة علاقات العملاء. توفر معظم الحلول أيضًا التكامل مع السجلات الصحية الإلكترونية لتسهيل استيراد البيانات الصحية للمرضى.
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Net Health
nethealth.com
تطبيق Net Health يوفر برامج إدارة العلاج لمنشآت الرعاية الصحية، مما يساعد في تحسين رعاية المرضى وتقليل عبء العمل الإداري.
ShiftCare
shiftcare.com
ShiftCare هو تطبيق لإدارة خدمات الرعاية يدعم مقدمي الدعم من خلال تبسيط العمليات وتقليل الأعمال الورقية وتعزيز الكفاءة.
LifeLoop
lifeloop.com
تطبيق LifeLoop يساعد مجتمعات المعيشة العليا في تحسين تجربة السكان من خلال تبسيط الإدارة وتعزيز التواصل بين السكان والموظفين.
Synkwise
synkwise.com
Synkwise هو تطبيق يقدم أدوات مقدمي الرعاية الصحية والممرضين لتسهيل تحسين رعاية المرضى والامتثال التنظيمي وتقليل المسؤولية في دور الرعاية.
Brightly
brightlysoftware.com
تطبيق Brightly Event Manager هو منصة سحابية لتنسيق وتنظيم فعاليات المؤسسات، يساعد الفرق على جدولة وتحليل الإيرادات المتعلقة بالفعاليات.
Centrim Life
centrimlife.com.au
تطبيق Centrim Life يسهل التواصل والمشاركة في الأنشطة اليومية لمجتمعات الرعاية المسنين، مما يعزز من الاتصال بين المقيمين وعائلاتهم.
August Health
augusthealth.com
تطبيق أوغست هيلث هو منصة سجلات صحية إلكترونية تساعد دور الرعاية المسنَّة في تحسين الرعاية وزيادة رضا الموظفين وزيادة الإيرادات.
Senior Sign
seniorsign.com
تطبيق Senior Sign هو حل للتوقيع الإلكتروني مصمم خصيصًا لدور السكن المسن، يسهل إجراءات نقل المستندات ويقدم دعمًا كاملًا للمستخدم.
Carefeed
carefeed.com
Carefeed هو تطبيق يسهّل التواصل بين السكان، العائلات، والموظفين في المجتمعات الرعائية، مع توفير أدوات لإدارة العمليات الإدارية والاستطلاعات.
Aline
alineops.com
تطبيق Aline نظام لإدارة دور رعاية كبار السن، يجمع بين العمليات التجارية والرعاية في منصة سهلة الاستخدام، مع تقارير وتكاملات متعددة.
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