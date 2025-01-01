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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج التقييم - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج التقييم للمعلمين إنشاء وإدارة الاختبارات رقميًا ، باستخدام أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تبسط هذه المنصات عملية تقديم الامتحانات ، واستجابات الدرجات ، وتحليل النتائج. يتم استخدامها من قبل العديد من المؤسسات التعليمية ، بما في ذلك المدارس والجامعات K-12 ، وكذلك فرق الموارد البشرية للشركات ، هيئات التصديق ، وغيرها من المنظمات التي تتطلب تقييمات. من خلال برنامج التقييم ، يمكن للمدربين تصميم أنواع مختلفة من الأسئلة داخل النظام الأساسي أو الاختيار من مكتبة أسئلة مسبقة الصنع. يمكن تسليم التقييمات للطلاب عبر بوابة أو تطبيق للجوال وتصنيفها تلقائيًا بمجرد إكمال الاختبار. في حين تركز العديد من منتجات برامج التقييم على الاختبارات التقليدية والاختبارات ، فإن البعض يوفر أيضًا طرقًا للتقييم البديلة ، مثل جمع الاستجابات الحية من الطلاب أو السماح لهم بإنشاء محافظ إبيني للمدربين للمراجعة.