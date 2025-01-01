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يتيح برنامج التقييم للمعلمين إنشاء وإدارة الاختبارات رقميًا ، باستخدام أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تبسط هذه المنصات عملية تقديم الامتحانات ، واستجابات الدرجات ، وتحليل النتائج. يتم استخدامها من قبل العديد من المؤسسات التعليمية ، بما في ذلك المدارس والجامعات K-12 ، وكذلك فرق الموارد البشرية للشركات ، هيئات التصديق ، وغيرها من المنظمات التي تتطلب تقييمات. من خلال برنامج التقييم ، يمكن للمدربين تصميم أنواع مختلفة من الأسئلة داخل النظام الأساسي أو الاختيار من مكتبة أسئلة مسبقة الصنع. يمكن تسليم التقييمات للطلاب عبر بوابة أو تطبيق للجوال وتصنيفها تلقائيًا بمجرد إكمال الاختبار. في حين تركز العديد من منتجات برامج التقييم على الاختبارات التقليدية والاختبارات ، فإن البعض يوفر أيضًا طرقًا للتقييم البديلة ، مثل جمع الاستجابات الحية من الطلاب أو السماح لهم بإنشاء محافظ إبيني للمدربين للمراجعة.
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Quizizz
quizizz.com
Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.
Unstop
unstop.com
تطبيق Unstop يتيح للطلاب والمهنيين المشاركة في تحديات ومسابقات فكرية لعرض مواهبهم والحصول على فرص عمل وتقدير.
Kahoot! Create
kahoot.com
تطبيق Kahoot Create يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة ألعاب للاختبار، مما يجعل التعلم تفاعلياً وممتعاً في الفصول الدراسية أو أماكن العمل.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.
Toddle
toddleapp.com
تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.
Seesaw
seesaw.me
تطبيق Seesaw يمكن المعلمين والطلاب وأولياء الأمور من التواصل ومشاركة التقدم التعليمي عبر محافظ رقمية ودروس تفاعلية.
Gradescope
gradescope.com
GradeScope هو تطبيق لتحسين عملية التقدير والتعليق على أداء الطلاب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالجة الإجابات المكتوبة بخط اليد.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.
Socrative Student
socrative.com
تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap هو تطبيق تفاعلي لتعزيز المشاركة في التعليم، حيث يتيح للطلاب الإجابة على الأسئلة عبر الهواتف أو الحواسيب دون الحاجة للتثبيت.
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz هو تطبيق لإنشاء اختبارات عبر الإنترنت بسهولة، يدعم أنواع متعددة من الأسئلة، ويوفر أدوات لتحليل النتائج وإعداد التقارير.
Dugga
dugga.com
Dugga هو منصة تقييم رقمية تدعم الاختبارات والامتحانات والواجبات، توفر بيئة آمنة ومرنة لإدارة التقييمات في التعليم.
Socrative Teacher
socrative.com
تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.
Sentral
sentral.com.au
تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker هو تطبيق على الإنترنت لإنشاء وإدارة الاختبارات، يوفر أدوات لتقييم الطلاب والموظفين مع تصحيح آلي وتقارير مفصلة.
Capsim
capsim.com
تطبيق Capsim يوفر منصة محاكاة لتقييم المهارات الناعمة وتحسين نقل التعلم وقياس تأثير التدريب باستخدام بيئة بريد إلكتروني واقعية.
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz هو تطبيق لتحويل مستندات PDF إلى اختبارات تفاعلية، مما يسهل التعلم والتقييم للمعلمين والمتعلمين.
Testmoz
testmoz.com
TestMoz هو تطبيق عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة الاختبارات بسهولة، ويقدم نتائج فورية ويقوم بتصحيح الاختبارات تلقائيًا.
Vevox
vevox.com
Vevox هو تطبيق للتصويت في الوقت الفعلي والأسئلة والأجوبة المجهولة لتعزيز مشاركة الموظفين في الاجتماعات الهجينة والفصول الدراسية.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
تطبيق Poll Everywhere يتيح إنشاء استطلاعات حية ومسوحات باستخدام الهواتف المحمولة لتعزيز المشاركة والتفاعل في الاجتماعات والفصول.
Conker
conker.ai
كونكر هو تطبيق عبر الإنترنت يساعد المعلمين في إنشاء اختبارات وتقييمات متوافقة مع المعايير بسهولة وسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Newsela
newsela.com
Newsela هي منصة تعليمية تقدم محتوى مقروء متنوع على مستويات مختلفة لدعم التعلم في المواد الأكاديمية وتعزيز المهارات القرائية للطلاب.
Quizify
quizify.io
Quizify هو تطبيق لإنشاء اختبارات تفاعلية عبر الإنترنت لأغراض التعليم والترفيه وتوليد الرصاص، مع واجهة سهلة الاستخدام ومراقبة الأداء.
Codio
codio.com
تطبيق Codio يوفر منصة تعليمية مرنة لدورات علوم الحاسوب، تساعد الطلاب على تحسين الأداء والفهم من خلال موارد تفاعلية وقابلة للتعديل.
EdPrime
edprime.co
EdPrime هو برنامج شامل لإدارة التعليم، يدعم جميع جوانب البيئة التعليمية من الإدارة والقبول إلى التواصل والأداء.
Crowdmark
crowdmark.com
Crowdmark هي منصة للتقييم والتصحيح الجماعي عبر الإنترنت، تتيح للمعلمين إدارة المهام والامتحانات وتقديم ملاحظات للطلاب بكفاءة.
Echo360
echo360.com
ECHO360 هو تطبيق تعليمي يتيح إنشاء وإدارة وتوزيع المواد التعليمية عبر الفيديو، مع دعم التفاعل والبث المباشر لتحقيق تجارب تعليمية محسنة.
PrepAI
prepai.io
PrepAI هو تطبيق لإنشاء أسئلة الاختبارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يوفر أسئلة متعددة الأنماط ويقيّم قدرات التفكير النقدي.
ExamSoft
examsoft.com
ExamSoft هو تطبيق يتيح إجراء الامتحانات بشكل آمن وموثوق، ويجمع بيانات لتحسين النتائج في المؤسسات التعليمية.
Digiexam
digiexam.com
Digiexam هي منصة امتحانات عبر الإنترنت تساعد المعلمين والطلاب في إدارة الامتحانات بشكل فعال وآمن، مع أدوات متنوعة لتقييم الأداء.
Testportal
testportal.net
تطبيق Testportal يتيح إنشاء وإدارة اختبارات عبر الإنترنت مع ميزات مثل تصحيح تلقائي وتحليل تفصيلي للنتائج.
OpExams
opexams.com
Opexams هي منصة تسهل إنشاء وإدارة وتصنيف الامتحانات مع أدوات لتحليل أداء الطلاب وتحسينه.
Literably
literably.com
لترابلي هو تطبيق لتقييم قراءة طلاب K-8، يقيم مستويات القراءة ويكشف عن الفجوات في المهارات، ويساعد على تتبع التقدم من خلال القراءة بصوت عال.
TestInvite
testinvite.com
TestInvite هو برنامج تقييم عبر الإنترنت يتيح إنشاء امتحانات مخصصة مع ميزات للأمان ومراقبة المرشحين وتوليد تقارير قابلة للتخصيص.
GoReact
goreact.com
Goreact هو تطبيق يستخدم الفيديو لتسهيل التعلم من خلال التغذية المرتدة والتقييم، مما يساعد الطلاب على تحسين مهاراتهم من خلال الملاحظات الفورية.
Sibme
sibme.com
Sibme هو تطبيق يدعم التطوير المهني من خلال التدريس بالتعاون، ومشاركة الفيديو، وردود الفعل بين الأقران، لتحسين طرق التعليم.
YouScience
youscience.com
يقدم تطبيق YouScience إرشادات مهنية للطلاب بناءً على قدراتهم لتوجيههم نحو مهن مطلوبة وشهادات تعليم تقني.
Classtime
classtime.com
Classtime هو تطبيق تعليمي يساعد المعلمين على تقييم فهم الطلاب من خلال أسئلة تفاعلية وتقديم تعليقات فورية دون الحاجة للتسجيل.
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssess هو نظام إدارة تقييم شامل للمدارس والجامعات، يدير جميع أنواع الاختبارات والتقويمات ويقدم حلولاً مبتكرة لمختلف السيناريوهات.
Kritik
kritik.io
تطبيق Kritik هو منصة لتقييم الأقران تتيح للطلاب تقديم ملاحظات بنّاءة على أعمال زملائهم، مما يحسن من تفاعلهم الأكاديمي وأداءهم.
Nexam
nexam.io
Nexam هو تطبيق لتصميم وإدارة وتصحيح الامتحانات عبر الإنترنت، يوفر بيئة آمنة ومرنة لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية.
MeeOpp
meeopp.com
MEEOPP هو تطبيق تعليمي يوفر أدوات وموارد لدعم التعلم من خلال محتوى منظم وميزات تفاعلية، مما يسهل مسارات التعلم المخصصة.
SMART Lumio
smarttech.com
تطبيق Lumio هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تحول الدروس التقليدية إلى تجارب تعلم تفاعلية، وتدعم تكامل الأدوات المستخدمة بالفعل من قبل المعلمين.
Redink
redink.app
تطبيق Redink لإدارة الفصول الدراسية يساعد المعلمين على تحسين أداء الطلاب وتوفير الوقت من خلال أتمتة إدخال العلامات والتعاون بين المعلمين.
Gradeazy
gradeazy.com
Gradeazy هو منصة اختبار عبر الإنترنت تساعد المؤسسات التعليمية والشركات على إجراء امتحانات بطريقة سهلة وبأسعار معقولة، تدعم عدة لغات ووسائط.
SimplifiedIQ
simplifiediq.com
تطبيق SimplifiedIQ هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتقييم التقييمات عبر الإنترنت بسهولة، مع ميزات متقدمة لتسهيل العملية التعليمية.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro هو منصة لإنشاء تقييمات إلكترونية وتوليد تقارير مخصصة تلقائيًا، مما يساعد الاستشاريين والشركات على تبسيط عمليات تقديم النصائح.
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