برامج الشبكات العصبية الاصطناعية - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت هيلينا

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الشبكات العصبية الاصطناعية (ANNs) هي نماذج حسابية مستوحاة من بنية ووظيفة الشبكات العصبية للدماغ البشري. تم تصميم هذه النماذج لمعالجة كميات هائلة من البيانات والتعلم منها، مما يمكنها من اتخاذ القرارات والتعرف على الأنماط وحل المشكلات المعقدة. تتكون الشبكات العصبية الاصطناعية من عقد مترابطة، أو خلايا عصبية، منظمة في طبقات. تتدفق المعلومات عبر الشبكة، حيث تقوم كل خلية عصبية بمعالجة البيانات المدخلة وتمريرها إلى الطبقة التالية. الشبكات العصبية العميقة (DNNs) هي نوع محدد من ANN يتضمن طبقات مخفية متعددة بين طبقات الإدخال والإخراج. تمكن هذه الطبقات المخفية شبكات DNN من تعلم التمثيلات المعقدة لبيانات الإدخال، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر تعقيدًا وقدرات حل المشكلات. غالبًا ما يستخدم المطورون شبكات DNN عند إنشاء تطبيقات ذكية تتطلب إمكانات تعلم ومعالجة متقدمة. تعمل الشبكات العصبية الاصطناعية كأساس لمختلف خوارزميات التعلم العميق، بما في ذلك التعرف على الصور ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الكلام. من خلال التدريب على مجموعات البيانات الكبيرة، يمكن للشبكات العصبية الاصطناعية استخلاص ميزات وأنماط ذات معنى من البيانات المعقدة، مما يتيح مهام مثل تصنيف الصور، وترجمة اللغة، والتوليف الصوتي. لكي يتم النظر في إدراجه في فئة الشبكات العصبية الاصطناعية، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * توفير بنية شبكية مكونة من وحدات عصبية مترابطة لتسهيل قدرات التعلم. * بمثابة إطار تأسيسي لتنفيذ خوارزميات التعلم الأعمق، مثل DNNs. * دعم التكامل مع مصادر البيانات لتزويد الشبكة العصبية بالمعلومات ذات الصلة بعمليات التعلم واتخاذ القرار. بشكل عام، تلعب الشبكات العصبية الاصطناعية دورًا حاسمًا في تطوير مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على تشغيل مجموعة واسعة من التطبيقات عبر مختلف الصناعات.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
يعد Google Cloud Platform (GCP) ، المقدم من Google ، مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي ، مثل Google Search و Gmail و File Storage و YouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة ، يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. يوفر منصة Google Cloud البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات الحوسبة بدون خادم. في أبريل 2008 ، أعلنت Google App Engine ، وهي منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها Google ، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيق ، أضافت Google خدمات سحابة متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud ، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform ، بالإضافة إلى G Suite ، وإصدارات المؤسسات من Android و Chrome OS ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
npm
npmjs.com
npm هو مدير الحزم للغة برمجة JavaScript التي تديرها شركة npm, Inc. npm هو مدير الحزم الافتراضي لبيئة تشغيل JavaScript Node.js. وهو يتألف من عميل سطر أوامر، يسمى أيضًا npm، وقاعدة بيانات عبر الإنترنت للحزم العامة والخاصة المدفوعة، تسمى سجل npm.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – منصة Tiny ML بدون كود. تم تصميم Neuton.AI لمساعدة المستخدمين على إنشاء نماذج Tiny ML المثالية تلقائيًا الحجم والدقة، ودمجها في أي وحدة تحكم دقيقة، حتى بدقة 8 بت. نماذج نيوتن مضغوطة للغاية. ما يصل إلى 1000 مرة: • أصغر • لديها معاملات أقل • إثبات الاستدلال بشكل أسرع بالمقارنة مع TensorFlow وأطر العمل الأخرى. أنشأ فريقنا من علماء البيانات إطارًا فريدًا للشبكة العصبية نيوتن، وهو "العقل" لمنصتنا. يعتمد الإطار على مبدأ إنشاء نموذج الخلايا العصبية تلو الأخرى والذي يسمح للمستخدمين بذلك * إنشاء نماذج بالحجم والدقة الأمثل تلقائيًا * تجنب أي بحث يدوي عن معلمات الشبكة العصبية * استبعاد الحاجة إلى ضغط النموذج وتكميمه وتهذيبه بعد إنشائه * بناء نماذج مدمجة بشكل لا يصدق، وجاهزة للتضمين في وحدات التحكم الدقيقة تحافظ نماذج نيوتن على جميع الخصائص الأصلية، دون أي تقليل في الدقة. لا يقوم نيوتن بتقليل حجم النموذج بعد إنشائه. استخدم خدمتنا مجانًا تمامًا أنشئ أول نموذج ML صغير جدًا لك باستخدام Neuton لجعل جهازك الطرفي ذكيًا.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
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