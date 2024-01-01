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برامج الشبكات العصبية الاصطناعية - التطبيقات الأكثر شعبية - بيلاروس
الشبكات العصبية الاصطناعية (ANNs) هي نماذج حسابية مستوحاة من بنية ووظيفة الشبكات العصبية للدماغ البشري. تم تصميم هذه النماذج لمعالجة كميات هائلة من البيانات والتعلم منها، مما يمكنها من اتخاذ القرارات والتعرف على الأنماط وحل المشكلات المعقدة. تتكون الشبكات العصبية الاصطناعية من عقد مترابطة، أو خلايا عصبية، منظمة في طبقات. تتدفق المعلومات عبر الشبكة، حيث تقوم كل خلية عصبية بمعالجة البيانات المدخلة وتمريرها إلى الطبقة التالية. الشبكات العصبية العميقة (DNNs) هي نوع محدد من ANN يتضمن طبقات مخفية متعددة بين طبقات الإدخال والإخراج. تمكن هذه الطبقات المخفية شبكات DNN من تعلم التمثيلات المعقدة لبيانات الإدخال، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر تعقيدًا وقدرات حل المشكلات. غالبًا ما يستخدم المطورون شبكات DNN عند إنشاء تطبيقات ذكية تتطلب إمكانات تعلم ومعالجة متقدمة. تعمل الشبكات العصبية الاصطناعية كأساس لمختلف خوارزميات التعلم العميق، بما في ذلك التعرف على الصور ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الكلام. من خلال التدريب على مجموعات البيانات الكبيرة، يمكن للشبكات العصبية الاصطناعية استخلاص ميزات وأنماط ذات معنى من البيانات المعقدة، مما يتيح مهام مثل تصنيف الصور، وترجمة اللغة، والتوليف الصوتي. لكي يتم النظر في إدراجه في فئة الشبكات العصبية الاصطناعية، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * توفير بنية شبكية مكونة من وحدات عصبية مترابطة لتسهيل قدرات التعلم. * بمثابة إطار تأسيسي لتنفيذ خوارزميات التعلم الأعمق، مثل DNNs. * دعم التكامل مع مصادر البيانات لتزويد الشبكة العصبية بالمعلومات ذات الصلة بعمليات التعلم واتخاذ القرار. بشكل عام، تلعب الشبكات العصبية الاصطناعية دورًا حاسمًا في تطوير مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على تشغيل مجموعة واسعة من التطبيقات عبر مختلف الصناعات.
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