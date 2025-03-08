برنامج تحرير AR WYSIWYG - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل محرر الواقع المعزز (AR) ما تراه هو ما تحصل عليه (WYSIWYG) على تمكين المستخدمين من خبرة بسيطة أو معدومة في البرمجة لصياغة تجارب الواقع المعزز دون عناء. بفضل ميزات السحب والإفلات البديهية، تسهل برامج تحرير AR WYSIWYG لمطوري الواقع المعزز استيراد كائنات ثلاثية الأبعاد، تُعرف باسم الصور المستهدفة، ودمجها بسلاسة في المشاهد المصممة مسبقًا. يجب أن تكون هذه الصور المستهدفة قابلة للاكتشاف وتتبعها من خلال منظور الكاميرا، مما يسمح بتراكبها مع محتوى HTML. علاوة على ذلك، يقوم محرر AR WYSIWYG بتخزين هذه الصور المستهدفة بشكل آمن، مما يوفر للمستخدمين المرونة اللازمة لإعادة النظر فيها وتعديلها حسب الحاجة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص للأفراد المهتمين بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول AR دون تعقيد متطلبات الترميز التقليدية.
إرسال تطبيق جديد
Wikitude
wikitude.com
تعد Wiktitude، إحدى شركات Qualcomm، الشركة الرائدة الشهيرة في تكنولوجيا الواقع المعزز للهواتف المحمولة (AR) والشركة التي تقف وراء عدد من حلول الواقع المعزز الحائزة على جوائز للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والنظارات الذكية. تتوفر تقنية الواقع المعزز المطورة داخليًا بالكامل من خلال منتجها الأساسي، Wikitude AR SDK وعدد من المنتجات المجانية التي تمكن الآلاف من التطبيقات والعلامات التجارية والوكالات والمطورين وعشاق الواقع المعزز من تحقيق أهداف مشروعاتهم. مع عشرات الآلاف من حسابات المطورين وتطبيقات الواقع المعزز المنشورة، تعد Wiktitude المزود الرائد لتكنولوجيا الواقع المعزز.
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تعمل Zapworks على تمكين المصممين والمطورين والمسوقين لديك من إنشاء تجارب WebAR غامرة، بغض النظر عن مجموعة مهاراتهم أو أهدافهم التجارية. رؤية كمبيوتر رائدة عالميًا مصممة خصيصًا لـ WebAR. تم تصميم أنواع التتبع الأساسية الخاصة بنا بناءً على أكثر من 10 سنوات من الخبرة في رؤية الكمبيوتر وتم تحسينها للمتصفحات عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، بدءًا من أدنى المواصفات وحتى أعلى. استخدم أدواتنا لإنشاء نماذج أولية سريعة للمنتجات وتحفيز الابتكار الداخلي وزيادة تأثير جهود المبيعات والتسويق لديك. ** الفائز بجائزة أفضل أداة مطور لعام 2022 ** ** الفائز بجائزة أفضل أداة إنشاء وتأليف لعام 2022 **
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR عبارة عن منصة سحابية تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب الواقع المعزز ومشاركتها ببضع نقرات فقط وتساعد على تسريع عملية التطوير وتبسيطها بشكل كبير. تتوفر جميع التجارب التي تم إجراؤها باستخدام MyWebAR في متصفح الويب ولا تتطلب من المستهلكين تنزيل أي تطبيقات على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية لعرض الواقع المعزز. يسمح بتقصير رحلة العميل وزيادة معدلات التحويل. يتيح محرره سهل الاستخدام بدون تعليمات برمجية ومكتبة واسعة من القوالب والأصول الجاهزة للاستخدام للمستخدمين إنشاء تجارب الواقع المعزز دون الحاجة إلى أي مهارات خاصة أو توظيف مطورين محترفين.
ROAR
theroar.io
يعد ROAR Editor الأداة الأفضل في فئتها لإنشاء تجربة الواقع المعزز عالية الجودة الخاصة بك ببضع نقرات فقط. وهي مصممة للمستخدمين غير التقنيين. سواء كنت في حاجة إليها للاستخدام الشخصي أو للأعمال، سيوفر لك ROAR مجموعة كاملة من ميزات الواقع المعزز التي ستساعدك على اختبار تجربة مستخدم غامرة تمامًا وتشغيلها وتقديمها لعملائك وشركائك وأصدقائك. يحتوي محرر ROAR على جميع ميزات الواقع المعزز الرئيسية، بما في ذلك الفيديو والصوت وأزرار الإجراءات (CTA) والصور والنص والنماذج ثلاثية الأبعاد وحتى الحقائق الإضافية لمنتجات CPG الخاصة بك.
UniteAR
unitear.com
توفر وحدة منصة SaaS المعززة المبتكر التي لا ترميزها حلًا متطورًا للواقع (AR) الذي لا يتطلب أي مهارات ترميز ، مما يجعل إنشاء AR في متناول الجميع. باستخدام Unitear ، يمكن للمستخدمين صياغة تجارب AR التي تعمل بسلاسة على كل من تطبيقات AR ومنصات Webar ، مما يوفر وصولًا متعدد الاستخدامات لمحتوىها. تتيح Unitear المخصصة لـ Webar Webar مع Unitear للمستخدمين تخصيص عناوين URL الخاصة بهم باستخدام اسم أعمالهم الخاص ، مما يمنحهم مساحة رقمية فريدة وعلامة تجارية في عالم AR. لا تعزز هذه الميزة وجود علامتهم التجارية فحسب ، بل تضمن أيضًا تجربة مستخدم لا تنسى. تطبيقات AR المخصصة لنظام Android و iOS بالإضافة إلى Webar ، تمكن Unitear المستخدمين من تطوير تطبيقات AR مخصصة لنظام Android و iOS. تمكن هذه الإمكانية الشركات من تقديم تجربة AR المصممة خصيصًا لجمهورها ، مما يزيد من تمييزها عن المنافسة. الفوائد الرئيسية للوحدة: إنشاء AR مبسط: يزيل الوحدة حاجز الترميز ، مما يجعل من السهل على المستخدمين إدخال أفكارهم AR إلى الحياة. التوافق عبر المنصات: الوصول إلى المستخدمين على كل من تطبيقات AR و Webar بسلاسة ، مما يضمن أقصى مشاركة للجمهور. تخصيص العلامة التجارية: تخصيص عناوين URL Webar مع اسم عملك لإنشاء وجود فريد في المشهد AR. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول: قم بإنشاء تطبيقات AR مخصصة لنظام Android و iOS لتلبية احتياجات جمهورك المحددة. مستقبل جاهز: ابق في طليعة تقنية AR ، وضع علامتك التجارية كمبدع. يدعو الوحدة المستخدمين إلى استكشاف الاحتمالات غير المحدودة للواقع المعزز ، وتوفير منصة لا يعرف فيها الإبداع أي حدود. من خلال الاتحاد مع الوحدة ، يمكن للشركات الاستفادة من الإمكانات التحويلية لـ AR وإحداث تأثير دائم على جمهورها.
Hololink
hololink.io
Hololink هو محرر للواقع المعزز قائم على الويب ويتيح إنشاء الواقع المعزز من خلال حل مرئي بدون تعليمات برمجية والتعرف على الصور الرائد في الصناعة. يتم تقديم الواقع المعزز الذي تم إنشاؤه في Hololink مباشرة في متصفح الهاتف المحمول دون استخدام التطبيق، مما يجعل العملية برمتها من الإنشاء إلى المستخدم النهائي تعتمد على المتصفح بنسبة 100٪. قابلة للتطوير بشكل لا نهائي ومثالية لأي قنوات تسويق أو اتصال على الإنترنت الشامل. قم بإنشاء الواقع المعزز مباشرة في المتصفح باستخدام النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والفيديو والصور والصوت. ما عليك سوى السحب والإفلات لتحديد موضع المحتوى الخاص بك. اجعل الواقع المعزز الخاص بك غامرًا وتفاعليًا مع العديد من المشاهد المتصلة وانشره بنقرة واحدة. قم بتخصيص كل شيء، بدءًا من شاشة التحميل وتحميل القرص الدوار إلى كل المحتوى، وإضافة الرسوم المتحركة إلى الكائنات غير المتحركة مباشرة في المحرر. استخدم الشاشة الخضراء لإظهار مقاطع الفيديو الخاصة بك. تم إنشاء Hololink بكل فخر في كوبنهاجن، الدنمارك. يتمتع فريقنا المتخصص بأكثر من 50 عامًا من الخبرة المشتركة في مجال الواقع المعزز ورؤية الكمبيوتر والتصميم المرئي والاتصالات وإدارة المشاريع والعمل كفنانين محترفين في موسيقى الجاز والفنون البصرية والمسرحية.
Blippbuilder
blippar.com
الطريقة البسيطة والقوية لإنشاء الواقع المعزز هي باستخدام Blippbuilder. من السهل تعلم أداة التصميم، وتتيح لك إضافة طبقة من التفاعل إلى موادك المطبوعة، أي شيء بدءًا من الملصق أو الإعلان المطبوع أو حامل الأحداث أو الكتاب. اجعلها تنبض بالحياة باستخدام الرسوم المتحركة أو الألعاب أو النماذج ثلاثية الأبعاد. أضف روابط للشراء، واجمع تعليقات المستخدمين، واعرض كيفية استخدام منتجك والمزيد.
© 2025 WebCatalog, Inc.