برنامج تحرير AR WYSIWYG - التطبيقات الأكثر شعبية - أورغواي

UniteAR

unitear.com

توفر وحدة منصة SaaS المعززة المبتكر التي لا ترميزها حلًا متطورًا للواقع (AR) الذي لا يتطلب أي مهارات ترميز ، مما يجعل إنشاء AR في متناول الجميع. باستخدام Unitear ، يمكن للمستخدمين صياغة تجارب AR التي تعمل بسلاسة على كل من تطبيقات AR ومنصات Webar ، مما يوفر وصولًا متعدد الاستخدامات لمحتوىها. تتيح Unitear المخصصة لـ Webar Webar مع Unitear للمستخدمين تخصيص عناوين URL الخاصة بهم باستخدام اسم أعمالهم الخاص ، مما يمنحهم مساحة رقمية فريدة وعلامة تجارية في عالم AR. لا تعزز هذه الميزة وجود علامتهم التجارية فحسب ، بل تضمن أيضًا تجربة مستخدم لا تنسى. تطبيقات AR المخصصة لنظام Android و iOS بالإضافة إلى Webar ، تمكن Unitear المستخدمين من تطوير تطبيقات AR مخصصة لنظام Android و iOS. تمكن هذه الإمكانية الشركات من تقديم تجربة AR المصممة خصيصًا لجمهورها ، مما يزيد من تمييزها عن المنافسة. الفوائد الرئيسية للوحدة: إنشاء AR مبسط: يزيل الوحدة حاجز الترميز ، مما يجعل من السهل على المستخدمين إدخال أفكارهم AR إلى الحياة. التوافق عبر المنصات: الوصول إلى المستخدمين على كل من تطبيقات AR و Webar بسلاسة ، مما يضمن أقصى مشاركة للجمهور. تخصيص العلامة التجارية: تخصيص عناوين URL Webar مع اسم عملك لإنشاء وجود فريد في المشهد AR. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول: قم بإنشاء تطبيقات AR مخصصة لنظام Android و iOS لتلبية احتياجات جمهورك المحددة. مستقبل جاهز: ابق في طليعة تقنية AR ، وضع علامتك التجارية كمبدع. يدعو الوحدة المستخدمين إلى استكشاف الاحتمالات غير المحدودة للواقع المعزز ، وتوفير منصة لا يعرف فيها الإبداع أي حدود. من خلال الاتحاد مع الوحدة ، يمكن للشركات الاستفادة من الإمكانات التحويلية لـ AR وإحداث تأثير دائم على جمهورها.