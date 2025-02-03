برنامج تحرير AR WYSIWYG - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

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يعمل محرر الواقع المعزز (AR) ما تراه هو ما تحصل عليه (WYSIWYG) على تمكين المستخدمين من خبرة بسيطة أو معدومة في البرمجة لصياغة تجارب الواقع المعزز دون عناء. بفضل ميزات السحب والإفلات البديهية، تسهل برامج تحرير AR WYSIWYG لمطوري الواقع المعزز استيراد كائنات ثلاثية الأبعاد، تُعرف باسم الصور المستهدفة، ودمجها بسلاسة في المشاهد المصممة مسبقًا. يجب أن تكون هذه الصور المستهدفة قابلة للاكتشاف وتتبعها من خلال منظور الكاميرا، مما يسمح بتراكبها مع محتوى HTML. علاوة على ذلك، يقوم محرر AR WYSIWYG بتخزين هذه الصور المستهدفة بشكل آمن، مما يوفر للمستخدمين المرونة اللازمة لإعادة النظر فيها وتعديلها حسب الحاجة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص للأفراد المهتمين بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول AR دون تعقيد متطلبات الترميز التقليدية.
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Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تعمل Zapworks على تمكين المصممين والمطورين والمسوقين لديك من إنشاء تجارب WebAR غامرة، بغض النظر عن مجموعة مهاراتهم أو أهدافهم التجارية. رؤية كمبيوتر رائدة عالميًا مصممة خصيصًا لـ WebAR. تم تصميم أنواع التتبع الأساسية الخاصة بنا بناءً على أكثر من 10 سنوات من الخبرة في رؤية الكمبيوتر وتم تحسينها للمتصفحات عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، بدءًا من أدنى المواصفات وحتى أعلى. استخدم أدواتنا لإنشاء نماذج أولية سريعة للمنتجات وتحفيز الابتكار الداخلي وزيادة تأثير جهود المبيعات والتسويق لديك. ** الفائز بجائزة أفضل أداة مطور لعام 2022 ** ** الفائز بجائزة أفضل أداة إنشاء وتأليف لعام 2022 **
Wikitude
wikitude.com
تعد Wiktitude، إحدى شركات Qualcomm، الشركة الرائدة الشهيرة في تكنولوجيا الواقع المعزز للهواتف المحمولة (AR) والشركة التي تقف وراء عدد من حلول الواقع المعزز الحائزة على جوائز للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والنظارات الذكية. تتوفر تقنية الواقع المعزز المطورة داخليًا بالكامل من خلال منتجها الأساسي، Wikitude AR SDK وعدد من المنتجات المجانية التي تمكن الآلاف من التطبيقات والعلامات التجارية والوكالات والمطورين وعشاق الواقع المعزز من تحقيق أهداف مشروعاتهم. مع عشرات الآلاف من حسابات المطورين وتطبيقات الواقع المعزز المنشورة، تعد Wiktitude المزود الرائد لتكنولوجيا الواقع المعزز.
Hololink
hololink.io
Hololink هو محرر للواقع المعزز قائم على الويب ويتيح إنشاء الواقع المعزز من خلال حل مرئي بدون تعليمات برمجية والتعرف على الصور الرائد في الصناعة. يتم تقديم الواقع المعزز الذي تم إنشاؤه في Hololink مباشرة في متصفح الهاتف المحمول دون استخدام التطبيق، مما يجعل العملية برمتها من الإنشاء إلى المستخدم النهائي تعتمد على المتصفح بنسبة 100٪. قابلة للتطوير بشكل لا نهائي ومثالية لأي قنوات تسويق أو اتصال على الإنترنت الشامل. قم بإنشاء الواقع المعزز مباشرة في المتصفح باستخدام النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والفيديو والصور والصوت. ما عليك سوى السحب والإفلات لتحديد موضع المحتوى الخاص بك. اجعل الواقع المعزز الخاص بك غامرًا وتفاعليًا مع العديد من المشاهد المتصلة وانشره بنقرة واحدة. قم بتخصيص كل شيء، بدءًا من شاشة التحميل وتحميل القرص الدوار إلى كل المحتوى، وإضافة الرسوم المتحركة إلى الكائنات غير المتحركة مباشرة في المحرر. استخدم الشاشة الخضراء لإظهار مقاطع الفيديو الخاصة بك. تم إنشاء Hololink بكل فخر في كوبنهاجن، الدنمارك. يتمتع فريقنا المتخصص بأكثر من 50 عامًا من الخبرة المشتركة في مجال الواقع المعزز ورؤية الكمبيوتر والتصميم المرئي والاتصالات وإدارة المشاريع والعمل كفنانين محترفين في موسيقى الجاز والفنون البصرية والمسرحية.
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR عبارة عن منصة سحابية تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب الواقع المعزز ومشاركتها ببضع نقرات فقط وتساعد على تسريع عملية التطوير وتبسيطها بشكل كبير. تتوفر جميع التجارب التي تم إجراؤها باستخدام MyWebAR في متصفح الويب ولا تتطلب من المستهلكين تنزيل أي تطبيقات على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية لعرض الواقع المعزز. يسمح بتقصير رحلة العميل وزيادة معدلات التحويل. يتيح محرره سهل الاستخدام بدون تعليمات برمجية ومكتبة واسعة من القوالب والأصول الجاهزة للاستخدام للمستخدمين إنشاء تجارب الواقع المعزز دون الحاجة إلى أي مهارات خاصة أو توظيف مطورين محترفين.
ROAR
theroar.io
يعد ROAR Editor الأداة الأفضل في فئتها لإنشاء تجربة الواقع المعزز عالية الجودة الخاصة بك ببضع نقرات فقط. وهي مصممة للمستخدمين غير التقنيين. سواء كنت في حاجة إليها للاستخدام الشخصي أو للأعمال، سيوفر لك ROAR مجموعة كاملة من ميزات الواقع المعزز التي ستساعدك على اختبار تجربة مستخدم غامرة تمامًا وتشغيلها وتقديمها لعملائك وشركائك وأصدقائك. يحتوي محرر ROAR على جميع ميزات الواقع المعزز الرئيسية، بما في ذلك الفيديو والصوت وأزرار الإجراءات (CTA) والصور والنص والنماذج ثلاثية الأبعاد وحتى الحقائق الإضافية لمنتجات CPG الخاصة بك.
Blippbuilder
blippar.com
الطريقة البسيطة والقوية لإنشاء الواقع المعزز هي باستخدام Blippbuilder. من السهل تعلم أداة التصميم، وتتيح لك إضافة طبقة من التفاعل إلى موادك المطبوعة، أي شيء بدءًا من الملصق أو الإعلان المطبوع أو حامل الأحداث أو الكتاب. اجعلها تنبض بالحياة باستخدام الرسوم المتحركة أو الألعاب أو النماذج ثلاثية الأبعاد. أضف روابط للشراء، واجمع تعليقات المستخدمين، واعرض كيفية استخدام منتجك والمزيد.
UniteAR
unitear.com
توفر منصة SaaS للواقع المعزز المبتكرة بدون تشفير، UniteAR حلًا متطورًا للواقع المعزز (AR) لا يتطلب أي مهارات برمجية، مما يجعل إنشاء الواقع المعزز في متناول الجميع. مع UniteAR، يمكن للمستخدمين صياغة تجارب الواقع المعزز الجذابة التي تعمل بسلاسة على كل من تطبيقات الواقع المعزز ومنصات WebAR، مما يوفر وصولاً متعدد الاستخدامات للمحتوى الخاص بهم. عناوين URL المخصصة لـ WebAR مع اسم نشاطك التجاري، تتيح UniteAR للمستخدمين تخصيص عناوين URL لـ WebAR الخاصة بهم باستخدام اسم نشاطهم التجاري، مما يمنحهم مساحة رقمية فريدة ومميزة في عالم الواقع المعزز. لا تعمل هذه الميزة على تعزيز حضور علامتهم التجارية فحسب، بل تضمن أيضًا تجربة مستخدم لا تُنسى. تطبيقات الواقع المعزز المخصصة لنظامي التشغيل Android وiOS بالإضافة إلى WebAR، تعمل UniteAR على تمكين المستخدمين من تطوير تطبيقات الواقع المعزز المخصصة لنظامي التشغيل Android وiOS. تتيح هذه الإمكانية للشركات تقديم تجربة واقع معزز مخصصة وجذابة لجمهورها، مما يميزها عن المنافسة. الفوائد الرئيسية لـ UniteAR: إنشاء الواقع المعزز المبسط: تعمل UniteAR على إزالة حاجز البرمجة، مما يسهل على المستخدمين إضفاء الحيوية على أفكار الواقع المعزز الخاصة بهم. التوافق عبر الأنظمة الأساسية: يمكنك الوصول إلى المستخدمين على كل من تطبيقات الواقع المعزز وWebAR بسلاسة، مما يضمن أقصى قدر من تفاعل الجمهور. تخصيص العلامة التجارية: قم بتخصيص عناوين URL الخاصة بـ WebAR باسم عملك لتأسيس حضور فريد في مشهد الواقع المعزز. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول: قم بإنشاء تطبيقات الواقع المعزز المخصصة لنظامي التشغيل Android وiOS لتلبية الاحتياجات المحددة لجمهورك. جاهز للمستقبل: ابق في طليعة تكنولوجيا الواقع المعزز، واضعًا علامتك التجارية كمبتكر. تدعو UniteAR المستخدمين إلى استكشاف الإمكانيات اللامحدودة للواقع المعزز، مما يوفر منصة لا يعرف فيها الإبداع حدودًا. من خلال الاتحاد مع UniteAR، يمكن للشركات الاستفادة من الإمكانات التحويلية للواقع المعزز وإحداث تأثير دائم على جمهورها.
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