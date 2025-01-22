برنامج تحرير AR WYSIWYG - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

UniteAR

unitear.com

توفر منصة SaaS للواقع المعزز المبتكرة بدون تشفير، UniteAR حلًا متطورًا للواقع المعزز (AR) لا يتطلب أي مهارات برمجية، مما يجعل إنشاء الواقع المعزز في متناول الجميع. مع UniteAR، يمكن للمستخدمين صياغة تجارب الواقع المعزز الجذابة التي تعمل بسلاسة على كل من تطبيقات الواقع المعزز ومنصات WebAR، مما يوفر وصولاً متعدد الاستخدامات للمحتوى الخاص بهم. عناوين URL المخصصة لـ WebAR مع اسم نشاطك التجاري، تتيح UniteAR للمستخدمين تخصيص عناوين URL لـ WebAR الخاصة بهم باستخدام اسم نشاطهم التجاري، مما يمنحهم مساحة رقمية فريدة ومميزة في عالم الواقع المعزز. لا تعمل هذه الميزة على تعزيز حضور علامتهم التجارية فحسب، بل تضمن أيضًا تجربة مستخدم لا تُنسى. تطبيقات الواقع المعزز المخصصة لنظامي التشغيل Android وiOS بالإضافة إلى WebAR، تعمل UniteAR على تمكين المستخدمين من تطوير تطبيقات الواقع المعزز المخصصة لنظامي التشغيل Android وiOS. تتيح هذه الإمكانية للشركات تقديم تجربة واقع معزز مخصصة وجذابة لجمهورها، مما يميزها عن المنافسة. الفوائد الرئيسية لـ UniteAR: إنشاء الواقع المعزز المبسط: تعمل UniteAR على إزالة حاجز البرمجة، مما يسهل على المستخدمين إضفاء الحيوية على أفكار الواقع المعزز الخاصة بهم. التوافق عبر الأنظمة الأساسية: يمكنك الوصول إلى المستخدمين على كل من تطبيقات الواقع المعزز وWebAR بسلاسة، مما يضمن أقصى قدر من تفاعل الجمهور. تخصيص العلامة التجارية: قم بتخصيص عناوين URL الخاصة بـ WebAR باسم عملك لتأسيس حضور فريد في مشهد الواقع المعزز. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول: قم بإنشاء تطبيقات الواقع المعزز المخصصة لنظامي التشغيل Android وiOS لتلبية الاحتياجات المحددة لجمهورك. جاهز للمستقبل: ابق في طليعة تكنولوجيا الواقع المعزز، واضعًا علامتك التجارية كمبتكر. تدعو UniteAR المستخدمين إلى استكشاف الإمكانيات اللامحدودة للواقع المعزز، مما يوفر منصة لا يعرف فيها الإبداع حدودًا. من خلال الاتحاد مع UniteAR، يمكن للشركات الاستفادة من الإمكانات التحويلية للواقع المعزز وإحداث تأثير دائم على جمهورها.