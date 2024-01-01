برنامج تحرير AR WYSIWYG - التطبيقات الأكثر شعبية - إسرائيل الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل محرر الواقع المعزز (AR) ما تراه هو ما تحصل عليه (WYSIWYG) على تمكين المستخدمين من خبرة بسيطة أو معدومة في البرمجة لصياغة تجارب الواقع المعزز دون عناء. بفضل ميزات السحب والإفلات البديهية، تسهل برامج تحرير AR WYSIWYG لمطوري الواقع المعزز استيراد كائنات ثلاثية الأبعاد، تُعرف باسم الصور المستهدفة، ودمجها بسلاسة في المشاهد المصممة مسبقًا. يجب أن تكون هذه الصور المستهدفة قابلة للاكتشاف وتتبعها من خلال منظور الكاميرا، مما يسمح بتراكبها مع محتوى HTML. علاوة على ذلك، يقوم محرر AR WYSIWYG بتخزين هذه الصور المستهدفة بشكل آمن، مما يوفر للمستخدمين المرونة اللازمة لإعادة النظر فيها وتعديلها حسب الحاجة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص للأفراد المهتمين بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول AR دون تعقيد متطلبات الترميز التقليدية.