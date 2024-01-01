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برنامج تحرير AR WYSIWYG - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد
يعمل محرر الواقع المعزز (AR) ما تراه هو ما تحصل عليه (WYSIWYG) على تمكين المستخدمين من خبرة بسيطة أو معدومة في البرمجة لصياغة تجارب الواقع المعزز دون عناء. بفضل ميزات السحب والإفلات البديهية، تسهل برامج تحرير AR WYSIWYG لمطوري الواقع المعزز استيراد كائنات ثلاثية الأبعاد، تُعرف باسم الصور المستهدفة، ودمجها بسلاسة في المشاهد المصممة مسبقًا. يجب أن تكون هذه الصور المستهدفة قابلة للاكتشاف وتتبعها من خلال منظور الكاميرا، مما يسمح بتراكبها مع محتوى HTML. علاوة على ذلك، يقوم محرر AR WYSIWYG بتخزين هذه الصور المستهدفة بشكل آمن، مما يوفر للمستخدمين المرونة اللازمة لإعادة النظر فيها وتعديلها حسب الحاجة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص للأفراد المهتمين بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول AR دون تعقيد متطلبات الترميز التقليدية.
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Wikitude
wikitude.com
تعد Wiktitude، إحدى شركات Qualcomm، الشركة الرائدة الشهيرة في تكنولوجيا الواقع المعزز للهواتف المحمولة (AR) والشركة التي تقف وراء عدد من حلول الواقع المعزز الحائزة على جوائز للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والنظارات الذكية. تتوفر تقنية الواقع المعزز المطورة داخليًا بالكامل من خلال منتجها الأساسي، Wi...
ROAR
theroar.io
يعد ROAR Editor الأداة الأفضل في فئتها لإنشاء تجربة الواقع المعزز عالية الجودة الخاصة بك ببضع نقرات فقط. وهي مصممة للمستخدمين غير التقنيين. سواء كنت في حاجة إليها للاستخدام الشخصي أو للأعمال، سيوفر لك ROAR مجموعة كاملة من ميزات الواقع المعزز التي ستساعدك على اختبار تجربة مستخدم غامرة تمامًا وتشغيلها...
UniteAR
unitear.com
توفر منصة SaaS للواقع المعزز المبتكرة بدون تشفير، UniteAR حلًا متطورًا للواقع المعزز (AR) لا يتطلب أي مهارات برمجية، مما يجعل إنشاء الواقع المعزز في متناول الجميع. مع UniteAR، يمكن للمستخدمين صياغة تجارب الواقع المعزز الجذابة التي تعمل بسلاسة على كل من تطبيقات الواقع المعزز ومنصات WebAR، مما يوفر وص...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR عبارة عن منصة سحابية تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب الواقع المعزز ومشاركتها ببضع نقرات فقط وتساعد على تسريع عملية التطوير وتبسيطها بشكل كبير. تتوفر جميع التجارب التي تم إجراؤها باستخدام MyWebAR في متصفح الويب ولا تتطلب من المستهلكين تنزيل أي تطبيقات على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية لعرض ال...
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تع...
Blippbuilder
blippar.com
الطريقة البسيطة والقوية لإنشاء الواقع المعزز هي باستخدام Blippbuilder. من السهل تعلم أداة التصميم، وتتيح لك إضافة طبقة من التفاعل إلى موادك المطبوعة، أي شيء بدءًا من الملصق أو الإعلان المطبوع أو حامل الأحداث أو الكتاب. اجعلها تنبض بالحياة باستخدام الرسوم المتحركة أو الألعاب أو النماذج ثلاثية الأبعاد...
Hololink
hololink.io
Hololink هو محرر للواقع المعزز قائم على الويب ويتيح إنشاء الواقع المعزز من خلال حل مرئي بدون تعليمات برمجية والتعرف على الصور الرائد في الصناعة. يتم تقديم الواقع المعزز الذي تم إنشاؤه في Hololink مباشرة في متصفح الهاتف المحمول دون استخدام التطبيق، مما يجعل العملية برمتها من الإنشاء إلى المستخدم النه...