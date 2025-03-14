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أدوات التعاون بالواقع المعزز
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أدوات التعاون بالواقع المعزز - التطبيقات الأكثر شعبية

تُستخدم أدوات التعاون في الواقع المعزز للتدريب والتعاون وتقديم الدعم الفني من بيئة بعيدة باستخدام تطبيقات الواقع المعزز (AR). غالبًا ما تُستخدم أدوات AR Collab لتوفير الدعم عن بعد في مجالات مثل الصيانة والتصنيع والسيارات والمرافق العامة. في هذه المجالات، يمكن للمستخدمين توصيل أجهزة مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو نظارات الواقع المعزز بالبرمجيات التي تزودهم بتعليمات مرئية توضح لهم كيفية إجراء الصيانة على أي قطعة معينة من المعدات. ومن الأمثلة على ذلك قطعة من الآلات التي تعطلت، والآن يجب على العامل الميداني أن يتعلم كيفية إصلاحها. لا يمكن لبرنامج التعاون في الواقع المعزز توفير تعليمات مرئية توضح للعامل مكان العطل في المعدات فحسب، بل يمكنه أيضًا توصيله بفريق دعم عن بعد يمكنه رؤية ما يراه العامل بالضبط. ويمكنهم التعاون معًا في حل المشكلة باستخدام الواقع المعزز والتعليمات المرئية.

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Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

تطبيق Zoho Lens يوفر مساعدة عن بُعد باستخدام الواقع المعزز للسماح للفنيين بحل مشكلات الأجهزة عبر الكاميرا الحية للعميل.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

تطبيق SynergyXR يمكّن الشركات من تصميم وإدارة تجارب الواقع الموسع (XR) بسهولة ودون الحاجة إلى مهارات البرمجة المعقدة.

AR Genie

AR Genie

argenie.ai

تطبيق AR Genie هو أداة مساعدة بصرية تعتمد على الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، تتيح التعاون بين الخبراء والفنيين لحل المشكلات التقنية عن بُعد.

Viewabo

Viewabo

viewabo.com

تتيح Viewabo لوكلاء الدعم إرسال رابط لتمكين العملاء من مشاركة كاميرات هواتفهم، مما يسهّل التشخيص وحل المشكلات عن بُعد.

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality يوفر حلاً للدعم البصري عن بُعد باستخدام تقنية الواقع المعزز، مما يساعد العاملين على التعامل مع المهام بفعالية وسرعة.

AIRe Link

AIRe Link

aire.link

تطبيق AIRe Link أداة احترافية للتواصل عن بُعد مع العملاء. يوفر الوقت والمال وينقل الخبرات للجيل القادم من الفنيين.

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning هو تطبيق يقدم خدمات الدعم عن بُعد باستخدام الفيديو والواقع المعزز، مما يسهل التواصل وحل المشكلات للخبراء والعملاء في الوقت الفعلي.

Streem

Streem

streem.com

تطبيق StreemCore هو أداة مساعدة بصرية عن بعد تستخدم تقنية الواقع المعزز لتسهيل التعاون عبر الفيديو وحل المشكلات بسرعة.

Telepresenz

Telepresenz

telepresenz.com

تطبيق Telepresenz يستخدم الواقع المعزز للتوجيه عن بُعد، مما يتيح التواصل بين المستخدمين والخبراء لحل المشكلات في الوقت الفعلي.

Oculavis

Oculavis

oculavis.de

Oculavis تطبيق يوفر دعم العملاء للآلات باستخدام الواقع المعزز، مما يسمح بحل المشكلات عن بعد وتوفير وثائق الماكينة للمستخدمين.

SightCall

SightCall

sightcall.com

يتيح تطبيق SightCall VISION لمؤسسات الخدمة تحسين التفاعل مع العملاء من خلال دعم مرئي مباشر وحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي.

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