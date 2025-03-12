أدوات التعاون بالواقع المعزز - التطبيقات الأكثر شعبية

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تُستخدم أدوات التعاون في الواقع المعزز للتدريب والتعاون وتقديم الدعم الفني من بيئة بعيدة باستخدام تطبيقات الواقع المعزز (AR). غالبًا ما تُستخدم أدوات AR Collab لتوفير الدعم عن بعد في مجالات مثل الصيانة والتصنيع والسيارات والمرافق العامة. في هذه المجالات، يمكن للمستخدمين توصيل أجهزة مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو نظارات الواقع المعزز بالبرمجيات التي تزودهم بتعليمات مرئية توضح لهم كيفية إجراء الصيانة على أي قطعة معينة من المعدات. ومن الأمثلة على ذلك قطعة من الآلات التي تعطلت، والآن يجب على العامل الميداني أن يتعلم كيفية إصلاحها. لا يمكن لبرنامج التعاون في الواقع المعزز توفير تعليمات مرئية توضح للعامل مكان العطل في المعدات فحسب، بل يمكنه أيضًا توصيله بفريق دعم عن بعد يمكنه رؤية ما يراه العامل بالضبط. ويمكنهم التعاون معًا في حل المشكلة باستخدام الواقع المعزز والتعليمات المرئية.
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Trimble Connect
connect.trimble.com
تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.
Zoho Lens
zoho.com
تطبيق Zoho Lens يوفر مساعدة عن بُعد باستخدام الواقع المعزز للسماح للفنيين بحل مشكلات الأجهزة عبر الكاميرا الحية للعميل.
SynergyXR
synergyxr.com
تطبيق SynergyXR يمكّن الشركات من تصميم وإدارة تجارب الواقع الموسع (XR) بسهولة ودون الحاجة إلى مهارات البرمجة المعقدة.
AR Genie
argenie.ai
تطبيق AR Genie هو أداة مساعدة بصرية تعتمد على الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، تتيح التعاون بين الخبراء والفنيين لحل المشكلات التقنية عن بُعد.
Viewabo
viewabo.com
تتيح Viewabo لوكلاء الدعم إرسال رابط لتمكين العملاء من مشاركة كاميرات هواتفهم، مما يسهّل التشخيص وحل المشكلات عن بُعد.
XMReality
xmreality.com
XMReality يوفر حلاً للدعم البصري عن بُعد باستخدام تقنية الواقع المعزز، مما يساعد العاملين على التعامل مع المهام بفعالية وسرعة.
AIRe Link
aire.link
تطبيق AIRe Link أداة احترافية للتواصل عن بُعد مع العملاء. يوفر الوقت والمال وينقل الخبرات للجيل القادم من الفنيين.
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning هو تطبيق يقدم خدمات الدعم عن بُعد باستخدام الفيديو والواقع المعزز، مما يسهل التواصل وحل المشكلات للخبراء والعملاء في الوقت الفعلي.
Streem
streem.com
تطبيق StreemCore هو أداة مساعدة بصرية عن بعد تستخدم تقنية الواقع المعزز لتسهيل التعاون عبر الفيديو وحل المشكلات بسرعة.
Telepresenz
telepresenz.com
تطبيق Telepresenz يستخدم الواقع المعزز للتوجيه عن بُعد، مما يتيح التواصل بين المستخدمين والخبراء لحل المشكلات في الوقت الفعلي.
Oculavis
oculavis.de
Oculavis تطبيق يوفر دعم العملاء للآلات باستخدام الواقع المعزز، مما يسمح بحل المشكلات عن بعد وتوفير وثائق الماكينة للمستخدمين.
SightCall
sightcall.com
يتيح تطبيق SightCall VISION لمؤسسات الخدمة تحسين التفاعل مع العملاء من خلال دعم مرئي مباشر وحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي.
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