أدوات التعاون بالواقع المعزز - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر سليمان

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تُستخدم أدوات التعاون في الواقع المعزز للتدريب والتعاون وتقديم الدعم الفني من بيئة بعيدة باستخدام تطبيقات الواقع المعزز (AR). غالبًا ما تُستخدم أدوات AR Collab لتوفير الدعم عن بعد في مجالات مثل الصيانة والتصنيع والسيارات والمرافق العامة. في هذه المجالات، يمكن للمستخدمين توصيل أجهزة مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو نظارات الواقع المعزز بالبرمجيات التي تزودهم بتعليمات مرئية توضح لهم كيفية إجراء الصيانة على أي قطعة معينة من المعدات. ومن الأمثلة على ذلك قطعة من الآلات التي تعطلت، والآن يجب على العامل الميداني أن يتعلم كيفية إصلاحها. لا يمكن لبرنامج التعاون في الواقع المعزز توفير تعليمات مرئية توضح للعامل مكان العطل في المعدات فحسب، بل يمكنه أيضًا توصيله بفريق دعم عن بعد يمكنه رؤية ما يراه العامل بالضبط. ويمكنهم التعاون معًا في حل المشكلة باستخدام الواقع المعزز والتعليمات المرئية.
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Zoho Lens
zoho.com
المساعدة التفاعلية عن بعد باستخدام الواقع المعزز. قم بإلقاء نظرة على المشاكل في المعدات - بدءًا من آلات المصانع إلى الخوادم - في أي لحظة، مباشرة من مكتبك، من خلال الوصول إلى كاميرا الهاتف الذكي الخاصة بالمستخدم في الموقع البعيد.
AIRe Link
aire.link
AIRe Link هي أداة احترافية للتواصل عن بعد مع العملاء. يمكنك توفير المال والوقت، ونقل معرفتك إلى الجيل القادم من الفنيين.
Streem
streem.com
StreemCore® هي أداة مساعدة مرئية عن بعد على مستوى المؤسسات تستخدم إمكانات الواقع المعزز (AR) المبتكرة. ومن خلال إضافة أداة تعاون فيديو تفاعلية لا يمكن تنزيلها، يمكن للشركات أن ترى وتحل بسرعة عن بعد - مما يؤدي إلى تسريع التشخيص ودعم أوقات الحل. باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو SDK الخاصة بـ Streem، يمكن لأدوات الفيديو التي تدعم الواقع المعزز (AR) عن بعد تضمين و/أو دمجها في التطبيقات الأصلية ومسارات العمل الحالية
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning هي شركة برمجيات B2B كخدمة (SaaS) متخصصة في المساعدة عن بعد. إنه يوفر الجيل التالي من خدمات التعاون عبر الفيديو التي تمكن خبراء الشركة من العمل جنبًا إلى جنب تقريبًا مع أي شخص يحتاج إلى المساعدة، في أي مكان في العالم. يطبق الحل القائم على السحابة الخاص بالشركة ميزات الواقع المعزز، بما في ذلك دمج تدفقي فيديو واستخدام التعليقات التوضيحية ثلاثية الأبعاد لتحسين الاتصالات في الوقت الفعلي وحل المشكلات الصعبة. يتم استخدام Help Lightning في التركيب والفحص والتدريب والخدمة وإصلاح المعدات والمنتجات المعقدة. مع Help Lightning، يرى العملاء تحسينات فورية في الأداء بما في ذلك زيادة في معدلات الإصلاح لأول مرة، وعدد أقل من لفات الشاحنات، وتوسيع قدرة القوى العاملة، وزيادة في رضا العملاء النهائيين مع تعزيز إيرادات الخدمة وهامش الربح.
SightCall
sightcall.com
SightCall VISION هو النظام الأساسي البرمجي الوحيد الذي يمنح مؤسسات خدمات المؤسسات القدرة على الرؤية والتحليل والتوجيه والإبلاغ في لحظة الخدمة. يمكن للوكلاء والعملاء والفنيين والخبراء عن بعد استخدام SightCall VISION لحل مشكلات الخدمة الواقعية بصريًا، باستخدام مزيج من الواقع المعزز (AR)، والمساعدة بالفيديو، ورؤية الكمبيوتر المولدة متعددة الوسائط والمعززة بالذكاء الاصطناعي في منصة موحدة. SightCall هي شركة عالمية رائدة في مجال المساعدة المرئية وكفاءة خدمات المؤسسات. تأسست SightCall في عام 2008، وقد حصلت على جوائز تقديرية لابتكاراتها، حيث تم تصنيفها في فئة Inc. 5000 لعام 2023 كواحدة من أسرع شركات البرمجيات نموًا في الولايات المتحدة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا وباريس، فرنسا.
XMReality
xmreality.com
توفر XMReality حلاً للمساعدة البصرية عن بعد مصممًا لمؤسستك، ودائمًا ما يكون آمنًا تمامًا وقابلاً للتخصيص ليتوافق مع علامتك التجارية. تم تعزيز XMReality بواسطة الواقع المعزز ومصمم لسهولة الاستخدام، وهو قوي بما يكفي لجعل حل المشكلات عن بعد أسرع من أي وقت مضى ولا يزال بسيطًا بما يكفي ليستخدمه أي شخص في مؤسستك. مع عدم وجود وقت للتنفيذ، يمكنك البدء على الفور. XMReality AB (publ) هي شركة رائدة في السوق في مجال المساعدة البصرية عن بعد، ويتم استخدام حلولنا عالميًا في أكثر من 60 دولة. تعد شركات Nestlé وElectrolux Professional وSidel وHeineken وNibe أمثلة لأكثر من 150 عميلاً. يقع مقر XMReality في السويد والولايات المتحدة وهي مدرجة في سوق Nasdaq First North Growth (الرمز: XMR).
AR Genie
argenie.ai
AR Genie هي أداة مساعدة مرئية عن بعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز (AR) ونموذج اللغات الكبيرة (L.L.M.). إنه يمكّن الخبراء من التعاون عالميًا مع الفنيين أو العملاء للمساعدة والتوجيه بصريًا باستخدام التعليقات التوضيحية للواقع المعزز على الفيديو المباشر لحل المشكلات الفنية المعقدة عن بُعد. تسهل أدواتنا سهلة الاستخدام استكشاف المشكلات وإصلاحها باستخدام نظارات الواقع المعزز أو الأجهزة المحمولة أو الأجهزة اللوحية، مما يزيل الارتباك والتعقيد المرتبط بالمصطلحات التقنية. ارفع قدرات الدعم الفني لديك في التشغيل والصيانة أو التدريب لتسريع الحل وتعزيز تجربة العملاء وتوفير الوقت وخفض التكاليف.
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® هو نظام قائم على الواقع المعزز والتوجيه عن بعد ونظام سير العمل الرقمي الذي يمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من الأجهزة بما في ذلك النظارات الذكية للوصول إلى الخبراء عن بعد وتشخيص الأصول في الميدان وتقييمها واستكشاف أخطائها وإصلاحها عن بعد. يتيح Telepresenz الاتصال في الوقت الفعلي ثنائي الاتجاه بين خبير عن بعد ومستخدمين ميدانيين، مما يقلل التكاليف المرتبطة بتوفير مثل هذه الخبرة عند الحاجة، مما يجعل العمل مع الأفراد الموجودين في جميع أنحاء العالم ليس ممكنًا فحسب، بل قابل للتطبيق تمامًا.
Oculavis
oculavis.de
تم تصميم oculavis SHARE للارتقاء بدعم العملاء لمصنعي الآلات إلى المستوى التالي. توقف عن السفر حول العالم من أجل الخدمة. قم بتوفير وثائق الآلة عبر الواقع المعزز للمستخدمين النهائيين لديك أو قم بالاتصال المباشر بوجهة نظر عملائك وحل المشكلات عن بعد.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طليعة تكنولوجيا الأعمال. خبرتنا لا تقتصر فقط على صياغة الحلول المستقبلية؛ بل يتمثل في جعلها سهلة الوصول وعملية لتلبية احتياجات العمل الديناميكية في يومنا هذا. ميزات متطورة في SynergyXR، لا نقوم فقط بإنشاء الأدوات؛ نحن نحت التجارب. منتجاتنا هي أكثر من مجرد برامج؛ فهي بوابات لأبعاد جديدة من التفاعل والتعاون. مع التركيز على الواجهات سهلة الاستخدام والوظائف القوية، تتكامل حلول XR لدينا بسلاسة مع عمليات عملك. بدءًا من وحدات التدريب الشاملة وحتى عروض المنتجات التفاعلية، نضمن أن الواقع المعزز والافتراضي أكثر من مجرد كلمات طنانة - فهي أدوات أساسية لنجاح الأعمال الحديثة. قيمة وحلول لا مثيل لها ما يميز SynergyXR هو التزامنا بحل تحديات الأعمال في العالم الحقيقي. نحن نؤمن بنهج يضع الإنسان أولاً، حيث تعمل التكنولوجيا كعامل تمكين، وليس كعائق. تم تصميم حلولنا لتعزيز الكفاءة وتشجيع الابتكار وتبسيط الاتصال بين الفرق العالمية. من خلال تبني أدوات XR الخاصة بنا، يمكن للشركات تجاوز الحدود التقليدية، وفتح إمكانات جديدة في التعاون والتدريب وإشراك العملاء. انغمس في المستقبل مع SynergyXR - حيث يصبح الواقع الممتد حقيقة يومية لشركتك.
Viewabo
viewabo.com
يسمح Viewabo لوكلاء الدعم بإرسال رابط للوصول إلى كاميرات هواتف العملاء لمعرفة ما يرونه دون مطالبة العملاء بتثبيت التطبيق. من خلال تمكين الشركات من رؤية الأشياء بالطريقة التي يراها عملاؤها، تعمل Viewabo على تمكين فرق خدمة العملاء من خلال تقديم تشخيص أكثر بساطة وعملية حل المشكلات. يؤدي ذلك إلى تقليل الاحتكاك، وأوقات التسليم بشكل أسرع، وتجربة أفضل لدعم العملاء عن بعد.
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