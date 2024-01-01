أدوات التعاون بالواقع المعزز - التطبيقات الأكثر شعبية - غوام الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تُستخدم أدوات التعاون في الواقع المعزز للتدريب والتعاون وتقديم الدعم الفني من بيئة بعيدة باستخدام تطبيقات الواقع المعزز (AR). غالبًا ما تُستخدم أدوات AR Collab لتوفير الدعم عن بعد في مجالات مثل الصيانة والتصنيع والسيارات والمرافق العامة. في هذه المجالات، يمكن للمستخدمين توصيل أجهزة مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو نظارات الواقع المعزز بالبرمجيات التي تزودهم بتعليمات مرئية توضح لهم كيفية إجراء الصيانة على أي قطعة معينة من المعدات. ومن الأمثلة على ذلك قطعة من الآلات التي تعطلت، والآن يجب على العامل الميداني أن يتعلم كيفية إصلاحها. لا يمكن لبرنامج التعاون في الواقع المعزز توفير تعليمات مرئية توضح للعامل مكان العطل في المعدات فحسب، بل يمكنه أيضًا توصيله بفريق دعم عن بعد يمكنه رؤية ما يراه العامل بالضبط. ويمكنهم التعاون معًا في حل المشكلة باستخدام الواقع المعزز والتعليمات المرئية.