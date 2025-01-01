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WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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برنامج حماية التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج حماية التطبيقات المستخدمين من تعديل مصدر التطبيق لجعله أكثر مقاومة للتلاعب الخارجي.

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Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy هي أداة لمراجعة جودة الكود وتحليل الثغرات وتحسين الأداء، تدعم العديد من لغات البرمجة وتتكامل مع منصات تطوير مختلفة.

Appdome

Appdome

appdome.com

تطبيق Appdome يقدم منصة شاملة لتأمين تطبيقات الهاتف المحمول، تشمل الوقاية من الاحتيال والبرامج الضارة في بيئة موحدة وسهلة الاستخدام.

AppSealing

AppSealing

appsealing.com

AppSealing هو حل لحماية تطبيقات الهاتف المحمول من التهديدات مثل الهندسة العكسية والتلاعب، مع توفير حماية في الوقت الحقيقي دون كتابة كود.

Jscrambler

Jscrambler

jscrambler.com

JScrambler هو حل لأمن التطبيقات لحماية كود JavaScript من التهديدات عبر تقنيات التشويش والمراقبة في الوقت الفعلي، مما يضمن التنفيذ الآمن للتطبيقات.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

تطبيق Data Theorem يقدم حلولاً متكاملة للإغلاق، محاسبة الضمان، إدارة المعاملات، والتوقيع الرقمي، متاحة على الإنترنت أو محلياً.

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