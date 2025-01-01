برنامج حماية التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يمكّن برنامج حماية التطبيقات المستخدمين من تعديل مصدر التطبيق لجعله أكثر مقاومة للتلاعب الخارجي.
إرسال تطبيق جديد
Codacy
codacy.com
Codacy هي أداة لمراجعة جودة الكود وتحليل الثغرات وتحسين الأداء، تدعم العديد من لغات البرمجة وتتكامل مع منصات تطوير مختلفة.
Appdome
appdome.com
تطبيق Appdome يقدم منصة شاملة لتأمين تطبيقات الهاتف المحمول، تشمل الوقاية من الاحتيال والبرامج الضارة في بيئة موحدة وسهلة الاستخدام.
AppSealing
appsealing.com
AppSealing هو حل لحماية تطبيقات الهاتف المحمول من التهديدات مثل الهندسة العكسية والتلاعب، مع توفير حماية في الوقت الحقيقي دون كتابة كود.
Jscrambler
jscrambler.com
JScrambler هو حل لأمن التطبيقات لحماية كود JavaScript من التهديدات عبر تقنيات التشويش والمراقبة في الوقت الفعلي، مما يضمن التنفيذ الآمن للتطبيقات.
Data Theorem
datatheorem.com
تطبيق Data Theorem يقدم حلولاً متكاملة للإغلاق، محاسبة الضمان، إدارة المعاملات، والتوقيع الرقمي، متاحة على الإنترنت أو محلياً.
© 2025 WebCatalog, Inc.