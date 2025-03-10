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WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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برنامج حماية التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج حماية التطبيقات المستخدمين من تعديل مصدر التطبيق لجعله أكثر مقاومة للتلاعب الخارجي.

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Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy هي أداة لمراجعة جودة الكود وتحليل الثغرات وتحسين الأداء، تدعم العديد من لغات البرمجة وتتكامل مع منصات تطوير مختلفة.

Appdome

Appdome

appdome.com

تطبيق Appdome يقدم منصة شاملة لتأمين تطبيقات الهاتف المحمول، تشمل الوقاية من الاحتيال والبرامج الضارة في بيئة موحدة وسهلة الاستخدام.

AppSealing

AppSealing

appsealing.com

AppSealing هو حل لحماية تطبيقات الهاتف المحمول من التهديدات مثل الهندسة العكسية والتلاعب، مع توفير حماية في الوقت الحقيقي دون كتابة كود.

Jscrambler

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler هي الشركة الرائدة في مجال الحماية والامتثال من جانب العميل. لقد كنا أول من قام بدمج تشويش جافا سكريبت متعدد الأشكال المتقدم مع حماية دقيقة لعلامات الطرف الثالث في نظام أساسي موحد للحماية والامتثال من جانب العميل. يضمن حلنا المتكامل دفاعًا قويًا ضد التهديدات السيبرانية الحالية والناشئة من جانب العميل، والقشط الرقمي، وتسرب البيانات، وسرقة IP، مما يمكّن تطوير البرمجيات والفرق الرقمية من الابتكار بشكل آمن. مع Jscrambler، تتبنى الشركات سياسة أمنية موحدة ومستدامة من جانب العميل، كل ذلك مع تحقيق الامتثال لمعايير الأمان الناشئة بما في ذلك PCI DSS v4. تتوافق جميع منتجات Jscrambler تمامًا مع جميع أطر العمل والمكدسات التقنية الرئيسية، بما في ذلك HTML5 وNode.js وReact وAngular وVue وMeteor وEmber وReact Native وIonic وNativeScript. مع Jscrambler، تتبنى الشركات سياسة أمنية موحدة ومستدامة من جانب العميل، كل ذلك مع تحقيق الامتثال لمعايير الأمان الناشئة. تخدم Jscrambler مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك أفضل 500 شركة من شركات Fortune، وتجار التجزئة عبر الإنترنت، وشركات الطيران، ووسائل الإعلام، وشركات الخدمات المالية التي يعتمد نجاحها على التعامل الآمن مع عملائها عبر الإنترنت. انضم إلينا في تشكيل مستقبل أمان الويب وتمكين الابتكار الرقمي الشجاع.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

تشمل حلول RamQuest الإغلاق المتكامل، ومحاسبة الضمان، والتصوير، وإدارة المعاملات، والتصميم، وحلول السوق الرقمية، وهي متاحة داخل الشركة أو في بيئة مستضافة

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