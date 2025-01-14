متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج حماية التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - بورتوريكو
يمكّن برنامج حماية التطبيقات المستخدمين من تعديل مصدر التطبيق لجعله أكثر مقاومة للتلاعب الخارجي.
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Codacy
codacy.com
تساعد Codacy في إنشاء تطبيقات آمنة وعالية الجودة. يمكنك البدء والتشغيل دون عناء والبدء في زيادة الجودة وتغطية الاختبار والأمان اليوم. Codacy هو حل للتوصيل والتشغيل لتفعيل مشاريع فريقك وتوسيع نطاقها بسرعة دون أي متاعب. - ابدأ في مسح مستودعات git وتغييرات التعليمات البرمجية في دقائق - نموذج تسعير يمكن التنبؤ به يعتمد على المستخدم - يعمل مع أكثر من 49 لغة وإطار عمل
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler هي الشركة الرائدة في مجال الحماية والامتثال من جانب العميل. لقد كنا أول من قام بدمج تشويش جافا سكريبت متعدد الأشكال المتقدم مع حماية دقيقة لعلامات الطرف الثالث في نظام أساسي موحد للحماية والامتثال من جانب العميل. يضمن حلنا المتكامل دفاعًا قويًا ضد التهديدات السيبرانية الحالية والناشئة من جانب العميل، والقشط الرقمي، وتسرب البيانات، وسرقة IP، مما يمكّن تطوير البرمجيات والفرق الرقمية من الابتكار بشكل آمن. مع Jscrambler، تتبنى الشركات سياسة أمنية موحدة ومستدامة من جانب العميل، كل ذلك مع تحقيق الامتثال لمعايير الأمان الناشئة بما في ذلك PCI DSS v4. تتوافق جميع منتجات Jscrambler تمامًا مع جميع أطر العمل والمكدسات التقنية الرئيسية، بما في ذلك HTML5 وNode.js وReact وAngular وVue وMeteor وEmber وReact Native وIonic وNativeScript. مع Jscrambler، تتبنى الشركات سياسة أمنية موحدة ومستدامة من جانب العميل، كل ذلك مع تحقيق الامتثال لمعايير الأمان الناشئة. تخدم Jscrambler مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك أفضل 500 شركة من شركات Fortune، وتجار التجزئة عبر الإنترنت، وشركات الطيران، ووسائل الإعلام، وشركات الخدمات المالية التي يعتمد نجاحها على التعامل الآمن مع عملائها عبر الإنترنت. انضم إلينا في تشكيل مستقبل أمان الويب وتمكين الابتكار الرقمي الشجاع.
AppSealing
appsealing.com
تم تصنيف AppSealing على أنه الحل رقم 1 لحماية تطبيقات الهاتف المحمول. إنه يحمي تطبيقات الهاتف المحمول في دقائق دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تعمل ميزات الحماية الذاتية القوية لتطبيقات وقت التشغيل (أمان عرموش) على حماية عملائك وتطبيقات الهاتف المحمول من التلاعب والتعديلات غير القانونية والتهديدات الأخرى غير المعروفة. قم بحماية تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك في وقت التشغيل من: الهندسة العكسية، سرقة IP، استنساخ التطبيقات الاحتيالية، فقدان البيانات الحساسة، والعديد من النتائج السلبية الأخرى.
Appdome
appdome.com
Appdome هو المتجر الشامل للدفاع عن تطبيقات الهاتف المحمول في اقتصاد تطبيقات الهاتف المحمول. يوفر Appdome النظام الأساسي الموحد للدفاع عن تطبيقات الهاتف المحمول والمؤتمت بالكامل الوحيد في صناعة الهاتف المحمول، والمدعوم بمحرك ترميز التعلم الآلي الحاصل على براءة اختراع، والذي تستخدمه العلامات التجارية للهواتف المحمولة للتخلص من التعقيد وتوفير المال وتقديم أكثر من 300 أمان معتمد لتطبيقات الهاتف المحمول، ومكافحة البرامج الضارة، ومكافحة -الاحتيال، وMOBILEBot™ Defense، وGeo Compliance، ومكافحة الغش، ومنع هجمات MiTM، وتشويش التعليمات البرمجية وغيرها من وسائل الحماية في تطبيقات Android وiOS بسهولة، كل ذلك داخل DevOps على الأجهزة المحمولة وCI/CD خط أنابيب. تتضمن منصة الدفاع الموحدة الخاصة بـ Appdome أيضًا Threat-Events™ للتحكم في UX/UI وThreatScope™ Mobile XDR. تستخدم العلامات التجارية الرائدة في مجال المالية والرعاية الصحية وألعاب الهاتف المحمول وتجارة التجزئة والحكومة والتجارة عبر الهاتف المحمول Appdome لحماية تطبيقات Android وiOS وعملاء الهاتف المحمول وشركات الهاتف المحمول على مستوى العالم.
Data Theorem
datatheorem.com
تشمل حلول RamQuest الإغلاق المتكامل، ومحاسبة الضمان، والتصوير، وإدارة المعاملات، والتصميم، وحلول السوق الرقمية، وهي متاحة داخل الشركة أو في بيئة مستضافة