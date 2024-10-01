متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج حماية التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر فارو
يمكّن برنامج حماية التطبيقات المستخدمين من تعديل مصدر التطبيق لجعله أكثر مقاومة للتلاعب الخارجي.
إرسال تطبيق جديد
Codacy
codacy.com
تساعد Codacy في إنشاء تطبيقات آمنة وعالية الجودة. يمكنك البدء والتشغيل دون عناء والبدء في زيادة الجودة وتغطية الاختبار والأمان اليوم. Codacy هو حل للتوصيل والتشغيل لتفعيل مشاريع فريقك وتوسيع نطاقها بسرعة دون أي متاعب. - ابدأ في مسح مستودعات git وتغييرات التعليمات البرمجية في دقائق - نموذج تسعير يمكن...
Appdome
appdome.com
Appdome هو المتجر الشامل للدفاع عن تطبيقات الهاتف المحمول في اقتصاد تطبيقات الهاتف المحمول. يوفر Appdome النظام الأساسي الموحد للدفاع عن تطبيقات الهاتف المحمول والمؤتمت بالكامل الوحيد في صناعة الهاتف المحمول، والمدعوم بمحرك ترميز التعلم الآلي الحاصل على براءة اختراع، والذي تستخدمه العلامات التجارية ...
AppSealing
appsealing.com
تم تصنيف AppSealing على أنه الحل رقم 1 لحماية تطبيقات الهاتف المحمول. إنه يحمي تطبيقات الهاتف المحمول في دقائق دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تعمل ميزات الحماية الذاتية القوية لتطبيقات وقت التشغيل (أمان عرموش) على حماية عملائك وتطبيقات الهاتف المحمول من التلاعب والتعديلات غير القانونية وا...
Data Theorem
datatheorem.com
تشمل حلول RamQuest الإغلاق المتكامل، ومحاسبة الضمان، والتصوير، وإدارة المعاملات، والتصميم، وحلول السوق الرقمية، وهي متاحة داخل الشركة أو في بيئة مستضافة
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler هي الشركة الرائدة في مجال الحماية والامتثال من جانب العميل. لقد كنا أول من قام بدمج تشويش جافا سكريبت متعدد الأشكال المتقدم مع حماية دقيقة لعلامات الطرف الثالث في نظام أساسي موحد للحماية والامتثال من جانب العميل. يضمن حلنا المتكامل دفاعًا قويًا ضد التهديدات السيبرانية الحالية والناشئة من ...