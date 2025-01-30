برنامج حماية التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر البهاما

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler هي الشركة الرائدة في مجال الحماية والامتثال من جانب العميل. لقد كنا أول من قام بدمج تشويش جافا سكريبت متعدد الأشكال المتقدم مع حماية دقيقة لعلامات الطرف الثالث في نظام أساسي موحد للحماية والامتثال من جانب العميل. يضمن حلنا المتكامل دفاعًا قويًا ضد التهديدات السيبرانية الحالية والناشئة من جانب العميل، والقشط الرقمي، وتسرب البيانات، وسرقة IP، مما يمكّن تطوير البرمجيات والفرق الرقمية من الابتكار بشكل آمن. مع Jscrambler، تتبنى الشركات سياسة أمنية موحدة ومستدامة من جانب العميل، كل ذلك مع تحقيق الامتثال لمعايير الأمان الناشئة بما في ذلك PCI DSS v4. تتوافق جميع منتجات Jscrambler تمامًا مع جميع أطر العمل والمكدسات التقنية الرئيسية، بما في ذلك HTML5 وNode.js وReact وAngular وVue وMeteor وEmber وReact Native وIonic وNativeScript. مع Jscrambler، تتبنى الشركات سياسة أمنية موحدة ومستدامة من جانب العميل، كل ذلك مع تحقيق الامتثال لمعايير الأمان الناشئة. تخدم Jscrambler مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك أفضل 500 شركة من شركات Fortune، وتجار التجزئة عبر الإنترنت، وشركات الطيران، ووسائل الإعلام، وشركات الخدمات المالية التي يعتمد نجاحها على التعامل الآمن مع عملائها عبر الإنترنت. انضم إلينا في تشكيل مستقبل أمان الويب وتمكين الابتكار الرقمي الشجاع.