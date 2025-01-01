برنامج إدارة الوضع الأمني ​​للتطبيقات (ASPM). - التطبيقات الأكثر شعبية

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إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM) هي نهج شامل للأمن السيبراني مخصص لحماية التطبيقات البرمجية من التهديدات المحتملة. تتضمن هذه العملية التقييم المستمر والمراقبة وتعزيز أمان التطبيقات الخاصة بالمؤسسة. يدمج ASPM تقنيات مختلفة لتحديد ومعالجة المخاطر الأمنية داخل تطبيقات البرامج، مما يوفر الرؤية وتحديد المخاطر وتوصيات العلاج. وهو يدعم فرق الأمان وDevOps ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات في إدارة الامتثال وتحديد أولويات المخاطر ومعالجة نقاط الضعف. تتميز حلول ASPM عن أدوات الأمن السيبراني الأخرى مثل أنظمة المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) وأجهزة فحص الثغرات الأمنية. في حين تركز هذه الأدوات على تحديد المخاطر الأمنية وتقييمها والتخفيف من حدتها على نطاق واسع، فإن ASPM مصمم خصيصًا لتأمين التطبيقات البرمجية. فهو يوفر نظرة شاملة لأمن التطبيق ويتكامل مع دورة حياة التطوير لتمكين التدابير الأمنية الاستباقية.
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Snyk
snyk.io
Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.
OX Security
ox.security
OX Security هي منصة لإدارة أمان التطبيقات النشطة، تجمع أدوات الأمان المتنوعة في وحدة واحدة، وتساعد المطورين على ضمان أمان المنتجات أثناء دورة التطوير.
Xygeni
xygeni.io
تطبيق Xygeni يدير أمان تطوير البرمجيات، يكتشف الشفرات الضارة، ويعزز حماية سلاسل توريد البرمجيات والبنية التحتية.
Apiiro
apiiro.com
Apiiro هو تطبيق لإدارة أمان التطبيقات يجمع بين تحليل الكود العميق وسياق وقت التشغيل لتحديد المخاطر وأدوات العلاج في سير عمل المطورين.
Cycode
cycode.com
Cycode هو حل أمان شامل لسلسلة توريد البرمجيات، يوفر رؤية وأمان على مدار دورة حياة تطوير البرمجيات، مع التركيز على مراقبة نقاط الضعف والتكوينات.
Boman.ai
boman.ai
بومان.إيه آي هو تطبيق DevSecOps يوفر أمان التطبيقات المستمر عبر CICD، ويقدم اختبارات الأمان وتحليل الثغرات وإدارة المتطلبات دون تحميل كود العملاء.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security هو منصة أمان برمجية تقدم فحص رمز متقدم وتقييمات لمخاطر السحابة، مع تقليل الإيجابيات الخاطئة وتسهيل فهم نقاط الضعف.
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode هو منصة لإدارة أمان التطبيقات تجمع بين إدارة الثغرات وأتمتة العمليات لضمان أمان فعّال وسريع عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة.
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