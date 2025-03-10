Boman.ai

boman.ai

Boman.ai هو منتج DevSecOps قابل للتوصيل والتشغيل، ويمكنه توفير أمان التطبيق المستمر لخط أنابيب DevOps. فهو يجلب SAST (اختبار أمان التطبيقات الثابتة)، وDAST (اختبار أمان التطبيقات الديناميكية)، وSCA (تحليل تكوين البرامج)، والماسح السري إلى خط أنابيب CICD. يتم تشغيله بواسطة ML لإزالة النتائج الإيجابية والضوضاء الكاذبة. يمكن التكامل مع أدوات أمان التطبيق الحالية. إنه يوفر نظام إدارة الثغرات الأمنية ورؤية كاملة لأمن التطبيق ضمن نظام أساسي واحد. يمكن إنشاء تقارير امتثال يمكن أن تتكامل مع سير عمل Jira و Developer. تتم عمليات الفحص في CICD الخاص بالعميل، ولا يقوم Boman.ai بتحميل أي رمز عميل في أي مكان.