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برنامج إدارة الوضع الأمني ​​للتطبيقات (ASPM).
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برنامج إدارة الوضع الأمني ​​للتطبيقات (ASPM). - التطبيقات الأكثر شعبية

إدارة الوضع الأمني ​​للتطبيقات (ASPM) هي نهج شامل للأمن السيبراني مخصص لحماية التطبيقات البرمجية من التهديدات المحتملة. تتضمن هذه العملية التقييم المستمر والمراقبة وتعزيز أمان التطبيقات الخاصة بالمؤسسة. يدمج ASPM تقنيات مختلفة لتحديد ومعالجة المخاطر الأمنية داخل تطبيقات البرامج، مما يوفر الرؤية وتحديد المخاطر وتوصيات العلاج. وهو يدعم فرق الأمان وDevOps ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات في إدارة الامتثال وتحديد أولويات المخاطر ومعالجة نقاط الضعف. تتميز حلول ASPM عن أدوات الأمن السيبراني الأخرى مثل أنظمة المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) وأجهزة فحص الثغرات الأمنية. في حين تركز هذه الأدوات على تحديد المخاطر الأمنية وتقييمها والتخفيف من حدتها على نطاق واسع، فإن ASPM مصمم خصيصًا لتأمين التطبيقات البرمجية. فهو يوفر نظرة شاملة لأمن التطبيق ويتكامل مع دورة حياة التطوير لتمكين التدابير الأمنية الاستباقية.

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Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security هي منصة لإدارة أمان التطبيقات النشطة، تجمع أدوات الأمان المتنوعة في وحدة واحدة، وتساعد المطورين على ضمان أمان المنتجات أثناء دورة التطوير.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

تطبيق Xygeni يدير أمان تطوير البرمجيات، يكتشف الشفرات الضارة، ويعزز حماية سلاسل توريد البرمجيات والبنية التحتية.

Apiiro

Apiiro

apiiro.com

Apiiro هو تطبيق لإدارة أمان التطبيقات يجمع بين تحليل الكود العميق وسياق وقت التشغيل لتحديد المخاطر وأدوات العلاج في سير عمل المطورين.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode هو حل أمان شامل لسلسلة توريد البرمجيات، يوفر رؤية وأمان على مدار دورة حياة تطوير البرمجيات، مع التركيز على مراقبة نقاط الضعف والتكوينات.

Boman.ai

Boman.ai

boman.ai

Boman.ai هو منتج DevSecOps قابل للتوصيل والتشغيل، ويمكنه توفير أمان التطبيق المستمر لخط أنابيب DevOps. فهو يجلب SAST (اختبار أمان التطبيقات الثابتة)، وDAST (اختبار أمان التطبيقات الديناميكية)، وSCA (تحليل تكوين البرامج)، والماسح السري إلى خط أنابيب CICD. يتم تشغيله بواسطة ML لإزالة النتائج الإيجابية والضوضاء الكاذبة. يمكن التكامل مع أدوات أمان التطبيق الحالية. إنه يوفر نظام إدارة الثغرات الأمنية ورؤية كاملة لأمن التطبيق ضمن نظام أساسي واحد. يمكن إنشاء تقارير امتثال يمكن أن تتكامل مع سير عمل Jira و Developer. تتم عمليات الفحص في CICD الخاص بالعميل، ولا يقوم Boman.ai بتحميل أي رمز عميل في أي مكان.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security عبارة عن منصة أمان برمجية تتمحور حول المطورين، وتوفر مسحًا متقدمًا للكود وتقييمات الضعف السحابي. تعطي منصتنا الأولوية للتهديدات الحقيقية، وتقلل من الإيجابيات الكاذبة وتجعل نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) سهلة الفهم. مع Aikido، أصبح ضمان أمان منتجك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل: كتابة التعليمات البرمجية.

ArmorCode

ArmorCode

armorcode.com

ArmorCode عبارة عن منصة AppSecOps تعمل على توحيد ASPM وإدارة الثغرات الأمنية الموحدة وتنسيق DevSecOps والامتثال. فهو يتكامل مع أدوات الأمان الخاصة بك لاستيعاب النتائج وإلغاء تكرارها وربطها لمنح الفرق رؤية شاملة لمشهد المخاطر الخاص بهم، وتسريع المعالجة من خلال تحديد أولويات المخاطر وأتمتة سير العمل.

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برنامج إدارة الوضع الأمني ​​للتطبيقات (ASPM). - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog