Apiiro

apiiro.com

Apiiro هي الشركة الرائدة في إدارة الوضع الأمني ​​للتطبيقات (ASPM)، وتوحيد رؤية المخاطر وتحديد الأولويات والمعالجة من خلال تحليل التعليمات البرمجية العميق وسياق وقت التشغيل. احصل على التطبيق الكامل ورؤية المخاطر: تتبع Apiiro نهجًا عميقًا قائمًا على التعليمات البرمجية تجاه ASPM. تقوم منصة أمان التطبيقات السحابية الخاصة بها بتحليل الكود المصدري وسحب سياق وقت التشغيل لإنشاء مخزون مستمر قائم على الرسم البياني لمكونات سلسلة توريد التطبيقات والبرامج. تحديد الأولويات من خلال سياق التعليمات البرمجية إلى وقت التشغيل: من خلال Risk Graph™‎ الخاص بها، تقوم Apiiro بوضع سياق التنبيهات الأمنية من أدوات الجهات الخارجية وحلول الأمان الأصلية استنادًا إلى احتمالية المخاطر وتأثيرها لتقليل تراكم التنبيهات المتراكمة ووقت الفرز بنسبة 95% بشكل فريد. الإصلاح بشكل أسرع ومنع المخاطر المهمة: من خلال ربط المخاطر بمالكي الأكواد، وتوفير إرشادات المعالجة الغنية بـ LLM، ودمج حواجز الحماية القائمة على المخاطر مباشرة في أدوات المطورين وسير العمل، تعمل Apiiro على تحسين أوقات المعالجة (MTTR) بنسبة تصل إلى 85%. تتضمن حلول الأمان الأصلية من Apiiro اختبار أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) في التعليمات البرمجية، واكتشاف الأسرار والتحقق من صحتها، وإنشاء قائمة مواد البرامج (SBOM)، ومنع التعرض للبيانات الحساسة، وتحليل تكوين البرامج (SCA)، وأمن CI/CD وSCM.