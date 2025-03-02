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إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM) هي نهج شامل للأمن السيبراني مخصص لحماية التطبيقات البرمجية من التهديدات المحتملة. تتضمن هذه العملية التقييم المستمر والمراقبة وتعزيز أمان التطبيقات الخاصة بالمؤسسة. يدمج ASPM تقنيات مختلفة لتحديد ومعالجة المخاطر الأمنية داخل تطبيقات البرامج، مما يوفر الرؤية وتحديد المخاطر وتوصيات العلاج. وهو يدعم فرق الأمان وDevOps ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات في إدارة الامتثال وتحديد أولويات المخاطر ومعالجة نقاط الضعف. تتميز حلول ASPM عن أدوات الأمن السيبراني الأخرى مثل أنظمة المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) وأجهزة فحص الثغرات الأمنية. في حين تركز هذه الأدوات على تحديد المخاطر الأمنية وتقييمها والتخفيف من حدتها على نطاق واسع، فإن ASPM مصمم خصيصًا لتأمين التطبيقات البرمجية. فهو يوفر نظرة شاملة لأمن التطبيق ويتكامل مع دورة حياة التطوير لتمكين التدابير الأمنية الاستباقية.
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Snyk
snyk.io
Snyk (يُنطق التسلل) عبارة عن منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية المخصصة والتبعيات مفتوحة المصدر والحاويات والبنية التحتية السحابية، كل ذلك من نظام أساسي واحد. تعمل حلول أمان المطورين من Snyk على تمكين إنشاء التطبيقات الحديثة بشكل آمن، وتمكين المطورين من امتلاك وبناء الأمان للتطبيق بأكمله، بدءًا من التعليمات البرمجية والمصدر المفتوح وحتى الحاويات والبنية التحتية السحابية. تأمين أثناء كتابة التعليمات البرمجية في IDE الخاص بك: يمكنك العثور على المشكلات بسرعة باستخدام الماسح الضوئي، وإصلاح المشكلات بسهولة من خلال نصائح العلاج، والتحقق من الكود المحدث. قم بدمج مستودعات التعليمات البرمجية المصدر الخاصة بك لتأمين التطبيقات: قم بدمج المستودع للعثور على المشكلات وتحديد الأولويات مع السياق والإصلاح والدمج. قم بتأمين حاوياتك أثناء الإنشاء، خلال SDLC: ابدأ في إصلاح الحاويات بمجرد كتابة ملف Dockerfile، وراقب صور الحاويات باستمرار طوال دورة حياتها، وحدد أولوياتها مع السياق. خطوط أنابيب البناء والنشر الآمنة: يمكنك التكامل أصلاً مع أداة CI/CD الخاصة بك، وتكوين قواعدك، والعثور على المشكلات في تطبيقك وإصلاحها، ومراقبة تطبيقاتك. قم بتأمين تطبيقاتك بسرعة من خلال فحص الثغرات الأمنية والإصلاحات التلقائية في Snyk - جرب مجانًا!
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security عبارة عن منصة أمان برمجية تتمحور حول المطورين، وتوفر مسحًا متقدمًا للكود وتقييمات الضعف السحابي. تعطي منصتنا الأولوية للتهديدات الحقيقية، وتقلل من الإيجابيات الكاذبة وتجعل نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) سهلة الفهم. مع Aikido، أصبح ضمان أمان منتجك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل: كتابة التعليمات البرمجية.
Cycode
cycode.com
Cycode هو الحل الأمني الوحيد لسلسلة توريد البرامج الشاملة (SSC) الذي يوفر الرؤية والأمن والنزاهة عبر جميع مراحل SDLC. يتكامل Cycode مع جميع أدوات مسارات توصيل البرامج وموفري البنية التحتية لتمكين الرؤية الكاملة والوضع الأمني المتشدد من خلال سياسات الإدارة والأمن المتسقة. يقلل Cycode أيضًا من مخاطر الانتهاكات من خلال سلسلة من محركات الفحص التي تبحث عن مشكلات مثل الأسرار المشفرة وتكوينات IAC الخاطئة وتسريبات التعليمات البرمجية والمزيد. يتتبع الرسم البياني المعرفي الحاصل على براءة اختراع لـ Cycode سلامة التعليمات البرمجية ونشاط المستخدم والأحداث عبر SDLC للعثور على الحالات الشاذة ومنع التلاعب بالرموز.
OX Security
ox.security
يجب أن يكون الأمن جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير البرمجيات، وليس فكرة لاحقة. تم تأسيس OX على يد Neatsun Ziv وLion Arzi، وهما مديران تنفيذيان سابقان في Check Point، OX هي منصة إدارة وضع أمان التطبيقات النشطة الأولى والوحيدة (ASPM)، التي تعمل على دمج أدوات أمان التطبيقات المتباينة (ASPM+AST وSSC) في وحدة تحكم واحدة. من خلال دمج أفضل الممارسات من إدارة المخاطر والأمن السيبراني مع نهج يركز على المستخدم ومصمم خصيصًا للمطورين، فهو يوفر الأمان الكامل وتحديد الأولويات والمعالجة الآلية لمشكلات الأمان طوال دورة التطوير، مما يمكّن المؤسسات من إطلاق منتجات آمنة بسرعة.
Xygeni
xygeni.io
تأمين تطوير البرمجيات الخاصة بك والتسليم! تتخصص Xygeni Security في إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)، وذلك باستخدام رؤى سياقية عميقة لتحديد الأولويات وإدارة المخاطر الأمنية بشكل فعال مع تقليل الضوضاء والتنبيهات الساحقة. تكتشف تقنياتنا المبتكرة تلقائيًا التعليمات البرمجية الضارة في الوقت الفعلي عند نشر المكونات الجديدة والمحدثة، وإخطار العملاء على الفور وعزل المكونات المتأثرة لمنع الانتهاكات المحتملة. بفضل التغطية الشاملة التي تغطي سلسلة توريد البرامج بأكملها - بما في ذلك المكونات مفتوحة المصدر، وعمليات CI/CD والبنية التحتية، واكتشاف الحالات الشاذة، والتسرب السري، والبنية التحتية كرمز (IaC)، وأمن الحاويات - تضمن Xygeni حماية قوية لتطبيقات البرامج الخاصة بك. ثق في Xygeni لحماية عملياتك وتمكين فريقك من البناء والتنفيذ بنزاهة وأمان.
Apiiro
apiiro.com
Apiiro هي الشركة الرائدة في إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)، وتوحيد رؤية المخاطر وتحديد الأولويات والمعالجة من خلال تحليل التعليمات البرمجية العميق وسياق وقت التشغيل. احصل على التطبيق الكامل ورؤية المخاطر: تتبع Apiiro نهجًا عميقًا قائمًا على التعليمات البرمجية تجاه ASPM. تقوم منصة أمان التطبيقات السحابية الخاصة بها بتحليل الكود المصدري وسحب سياق وقت التشغيل لإنشاء مخزون مستمر قائم على الرسم البياني لمكونات سلسلة توريد التطبيقات والبرامج. تحديد الأولويات من خلال سياق التعليمات البرمجية إلى وقت التشغيل: من خلال Risk Graph™ الخاص بها، تقوم Apiiro بوضع سياق التنبيهات الأمنية من أدوات الجهات الخارجية وحلول الأمان الأصلية استنادًا إلى احتمالية المخاطر وتأثيرها لتقليل تراكم التنبيهات المتراكمة ووقت الفرز بنسبة 95% بشكل فريد. الإصلاح بشكل أسرع ومنع المخاطر المهمة: من خلال ربط المخاطر بمالكي الأكواد، وتوفير إرشادات المعالجة الغنية بـ LLM، ودمج حواجز الحماية القائمة على المخاطر مباشرة في أدوات المطورين وسير العمل، تعمل Apiiro على تحسين أوقات المعالجة (MTTR) بنسبة تصل إلى 85%. تتضمن حلول الأمان الأصلية من Apiiro اختبار أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) في التعليمات البرمجية، واكتشاف الأسرار والتحقق من صحتها، وإنشاء قائمة مواد البرامج (SBOM)، ومنع التعرض للبيانات الحساسة، وتحليل تكوين البرامج (SCA)، وأمن CI/CD وSCM.
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode عبارة عن منصة AppSecOps تعمل على توحيد ASPM وإدارة الثغرات الأمنية الموحدة وتنسيق DevSecOps والامتثال. فهو يتكامل مع أدوات الأمان الخاصة بك لاستيعاب النتائج وإلغاء تكرارها وربطها لمنح الفرق رؤية شاملة لمشهد المخاطر الخاص بهم، وتسريع المعالجة من خلال تحديد أولويات المخاطر وأتمتة سير العمل.
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai هو منتج DevSecOps قابل للتوصيل والتشغيل، ويمكنه توفير أمان التطبيق المستمر لخط أنابيب DevOps. فهو يجلب SAST (اختبار أمان التطبيقات الثابتة)، وDAST (اختبار أمان التطبيقات الديناميكية)، وSCA (تحليل تكوين البرامج)، والماسح السري إلى خط أنابيب CICD. يتم تشغيله بواسطة ML لإزالة النتائج الإيجابية والضوضاء الكاذبة. يمكن التكامل مع أدوات أمان التطبيق الحالية. إنه يوفر نظام إدارة الثغرات الأمنية ورؤية كاملة لأمن التطبيق ضمن نظام أساسي واحد. يمكن إنشاء تقارير امتثال يمكن أن تتكامل مع سير عمل Jira و Developer. تتم عمليات الفحص في CICD الخاص بالعميل، ولا يقوم Boman.ai بتحميل أي رمز عميل في أي مكان.
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