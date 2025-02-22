برنامج إدارة الوضع الأمني ​​للتطبيقات (ASPM). - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

Snyk

snyk.io

Snyk (يُنطق التسلل) عبارة عن منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية المخصصة والتبعيات مفتوحة المصدر والحاويات والبنية التحتية السحابية، كل ذلك من نظام أساسي واحد. تعمل حلول أمان المطورين من Snyk على تمكين إنشاء التطبيقات الحديثة بشكل آمن، وتمكين المطورين من امتلاك وبناء الأمان للتطبيق بأكمله، بدءًا من التعليمات البرمجية والمصدر المفتوح وحتى الحاويات والبنية التحتية السحابية. تأمين أثناء كتابة التعليمات البرمجية في IDE الخاص بك: يمكنك العثور على المشكلات بسرعة باستخدام الماسح الضوئي، وإصلاح المشكلات بسهولة من خلال نصائح العلاج، والتحقق من الكود المحدث. قم بدمج مستودعات التعليمات البرمجية المصدر الخاصة بك لتأمين التطبيقات: قم بدمج المستودع للعثور على المشكلات وتحديد الأولويات مع السياق والإصلاح والدمج. قم بتأمين حاوياتك أثناء الإنشاء، خلال SDLC: ابدأ في إصلاح الحاويات بمجرد كتابة ملف Dockerfile، وراقب صور الحاويات باستمرار طوال دورة حياتها، وحدد أولوياتها مع السياق. خطوط أنابيب البناء والنشر الآمنة: يمكنك التكامل أصلاً مع أداة CI/CD الخاصة بك، وتكوين قواعدك، والعثور على المشكلات في تطبيقك وإصلاحها، ومراقبة تطبيقاتك. قم بتأمين تطبيقاتك بسرعة من خلال فحص الثغرات الأمنية والإصلاحات التلقائية في Snyk - جرب مجانًا!