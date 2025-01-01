متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM). - التطبيقات الأكثر شعبية - غانا
إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM) هي نهج شامل للأمن السيبراني مخصص لحماية التطبيقات البرمجية من التهديدات المحتملة. تتضمن هذه العملية التقييم المستمر والمراقبة وتعزيز أمان التطبيقات الخاصة بالمؤسسة. يدمج ASPM تقنيات مختلفة لتحديد ومعالجة المخاطر الأمنية داخل تطبيقات البرامج، مما يوفر الرؤية وتحديد المخاطر وتوصيات العلاج. وهو يدعم فرق الأمان وDevOps ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات في إدارة الامتثال وتحديد أولويات المخاطر ومعالجة نقاط الضعف. تتميز حلول ASPM عن أدوات الأمن السيبراني الأخرى مثل أنظمة المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) وأجهزة فحص الثغرات الأمنية. في حين تركز هذه الأدوات على تحديد المخاطر الأمنية وتقييمها والتخفيف من حدتها على نطاق واسع، فإن ASPM مصمم خصيصًا لتأمين التطبيقات البرمجية. فهو يوفر نظرة شاملة لأمن التطبيق ويتكامل مع دورة حياة التطوير لتمكين التدابير الأمنية الاستباقية.
إرسال تطبيق جديد
Snyk
snyk.io
Snyk (يُنطق التسلل) عبارة عن منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية المخصصة والتبعيات مفتوحة المصدر والحاويات والبنية التحتية السحابية، كل ذلك من نظام أساسي واحد. تعمل حلول أمان المطورين من Snyk على تمكين إنشاء التطبيقات الحديثة بشكل آمن، وتمكين المطورين من امتلاك وبناء الأمان للتطبيق بأكمله، ...
Xygeni
xygeni.io
تأمين تطوير البرمجيات الخاصة بك والتسليم! تتخصص Xygeni Security في إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)، وذلك باستخدام رؤى سياقية عميقة لتحديد الأولويات وإدارة المخاطر الأمنية بشكل فعال مع تقليل الضوضاء والتنبيهات الساحقة. تكتشف تقنياتنا المبتكرة تلقائيًا التعليمات البرمجية الضارة في الوقت الفعلي ع...
OX Security
ox.security
يجب أن يكون الأمن جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير البرمجيات، وليس فكرة لاحقة. تم تأسيس OX على يد Neatsun Ziv وLion Arzi، وهما مديران تنفيذيان سابقان في Check Point، OX هي منصة إدارة وضع أمان التطبيقات النشطة الأولى والوحيدة (ASPM)، التي تعمل على دمج أدوات أمان التطبيقات المتباينة (ASPM+AST وSSC) في وح...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro هي الشركة الرائدة في إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)، وتوحيد رؤية المخاطر وتحديد الأولويات والمعالجة من خلال تحليل التعليمات البرمجية العميق وسياق وقت التشغيل. احصل على التطبيق الكامل ورؤية المخاطر: تتبع Apiiro نهجًا عميقًا قائمًا على التعليمات البرمجية تجاه ASPM. تقوم منصة أمان التطبيق...
Cycode
cycode.com
Cycode هو الحل الأمني الوحيد لسلسلة توريد البرامج الشاملة (SSC) الذي يوفر الرؤية والأمن والنزاهة عبر جميع مراحل SDLC. يتكامل Cycode مع جميع أدوات مسارات توصيل البرامج وموفري البنية التحتية لتمكين الرؤية الكاملة والوضع الأمني المتشدد من خلال سياسات الإدارة والأمن المتسقة. يقلل Cycode أيضًا من مخا...
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai هو منتج DevSecOps قابل للتوصيل والتشغيل، ويمكنه توفير أمان التطبيق المستمر لخط أنابيب DevOps. فهو يجلب SAST (اختبار أمان التطبيقات الثابتة)، وDAST (اختبار أمان التطبيقات الديناميكية)، وSCA (تحليل تكوين البرامج)، والماسح السري إلى خط أنابيب CICD. يتم تشغيله بواسطة ML لإزالة النتائج الإيجابية...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security عبارة عن منصة أمان برمجية تتمحور حول المطورين، وتوفر مسحًا متقدمًا للكود وتقييمات الضعف السحابي. تعطي منصتنا الأولوية للتهديدات الحقيقية، وتقلل من الإيجابيات الكاذبة وتجعل نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) سهلة الفهم. مع Aikido، أصبح ضمان أمان منتجك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالترك...
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode عبارة عن منصة AppSecOps تعمل على توحيد ASPM وإدارة الثغرات الأمنية الموحدة وتنسيق DevSecOps والامتثال. فهو يتكامل مع أدوات الأمان الخاصة بك لاستيعاب النتائج وإلغاء تكرارها وربطها لمنح الفرق رؤية شاملة لمشهد المخاطر الخاص بهم، وتسريع المعالجة من خلال تحديد أولويات المخاطر وأتمتة سير العمل.