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أدوات تنسيق إصدار التطبيق (ARO).
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أدوات تنسيق إصدار التطبيق (ARO). - التطبيقات الأكثر شعبية

يستخدم المطورون وفرق DevOps أدوات تنسيق إصدار التطبيق لإدارة عمليات إصدار التطبيق وتبسيطها. يقدم هذا البرنامج رؤية شاملة لخطوط الإصدار، مما يسمح للمستخدمين بجدولة وتتبع وتخطيط وتنفيذ عناصر مختلفة لسير عمل CI/CD. تعتمد الشركات على هذه الأدوات لضمان إطلاقات داخلية وخارجية تتسم بالكفاءة والفعالية. يمكن للفرق تخطيط وتنفيذ عمليات نشر التطبيقات باستخدام تعيين سير العمل المرئي وتحسين خطوط الأنابيب وتعيينات المهام. يتكامل برنامج تنسيق إصدار التطبيقات مع أو يشتمل على وظائف أصلية للتكامل المستمر والتسليم المستمر وأدوات النشر المستمر، مما يسهل إطار عمل CI/CD الآلي.

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GitHub

GitHub

github.com

Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh هو حل لتوصيل البرمجيات، يدعم أتمتة نشر التطبيقات باستخدام GitOps ويتيح إدارة فعالة عبر متعددة البيئات.

Octopus Deploy

Octopus Deploy

octopus.com

Octopus Deploy هو أداة لأتمتة وإدارة نشر التطبيقات عبر بيئات متعددة، تسهل عمليات النشر وتدعم التكامل المستمر.

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

Gravity Cloud هي منصة لإدارة البنية التحتية السحابية، توفر أدوات لرصد الموارد، تحسين الأداء، وتأمين البيانات عبر بيئات سحابية متعددة.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius هي منصة لإدارة Kubernetes تسهل إطلاق التطبيقات السحابية وتدعم الأتمتة، مما يسمح بتبسيط العمليات وتقليل التكاليف.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog هو منصة تدعم إدارة الدورة الحياتية للبرمجيات وتوفر أمانًا وتكاملًا للأدوات المختلفة مع إدارة مركزية للقطع الأثرية.

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

تطبيق Instaclustr يوفر خدمة مدارة بالكامل لـ OpenSearch، مما يسهل عمليات البحث وتحليل البيانات مع دعم الخبراء ومزايا الحلول مفتوحة المصدر.

CloudBees

CloudBees

cloudbees.com

CloudBees هي منصة شاملة لأتمتة توصيل البرمجيات، تدعم التكامل المستمر والتسليم المستمر لتحسين دورة حياة تطوير البرمجيات.

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