أدوات تنسيق إصدار التطبيق (ARO). - التطبيقات الأكثر شعبية

Instaclustr

instaclustr.com

خدمة مستضافة ومدارة بالكامل لـ OpenSearch OpenSearch عبارة عن مجموعة بحث وتحليلات قوية تسمح باستيعاب البيانات وتسجيلها والبحث فيها وتجميعها وعرضها وتحليلها. تتيح هذه الإمكانات نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام القيمة مثل التسجيل والبحث في التطبيقات. يعد Instaclustr Managed OpenSearch حلاً مفتوح المصدر بنسبة 100%، مما يعني أنك ستحصل على فوائد الابتكار المجتمعي واختيار البائعين، بينما تستفيد أيضًا من منصتنا الآلية سهلة الاستخدام ودعم الخبراء. قم بدمج حل Managed OpenSearch الخاص بنا في سير العمل الحالي لديك في دقائق معدودة وقم بتحرير مواردك القيمة للتركيز على بقية مجموعة تطبيقاتك.