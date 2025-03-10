أدوات تنسيق إصدار التطبيق (ARO). - التطبيقات الأكثر شعبية

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يستخدم المطورون وفرق DevOps أدوات تنسيق إصدار التطبيق لإدارة عمليات إصدار التطبيق وتبسيطها. يقدم هذا البرنامج رؤية شاملة لخطوط الإصدار، مما يسمح للمستخدمين بجدولة وتتبع وتخطيط وتنفيذ عناصر مختلفة لسير عمل CI/CD. تعتمد الشركات على هذه الأدوات لضمان إطلاقات داخلية وخارجية تتسم بالكفاءة والفعالية. يمكن للفرق تخطيط وتنفيذ عمليات نشر التطبيقات باستخدام تعيين سير العمل المرئي وتحسين خطوط الأنابيب وتعيينات المهام. يتكامل برنامج تنسيق إصدار التطبيقات مع أو يشتمل على وظائف أصلية للتكامل المستمر والتسليم المستمر وأدوات النشر المستمر، مما يسهل إطار عمل CI/CD الآلي.
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GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh هو حل لتوصيل البرمجيات، يدعم أتمتة نشر التطبيقات باستخدام GitOps ويتيح إدارة فعالة عبر متعددة البيئات.
Octopus Deploy
octopus.com
Octopus Deploy هو أداة لأتمتة وإدارة نشر التطبيقات عبر بيئات متعددة، تسهل عمليات النشر وتدعم التكامل المستمر.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud هي منصة لإدارة البنية التحتية السحابية، توفر أدوات لرصد الموارد، تحسين الأداء، وتأمين البيانات عبر بيئات سحابية متعددة.
mogenius
mogenius.com
Mogenius هي منصة لإدارة Kubernetes تسهل إطلاق التطبيقات السحابية وتدعم الأتمتة، مما يسمح بتبسيط العمليات وتقليل التكاليف.
JFrog
jfrog.com
تقديم برامج موثوقة بسرعة. النظام الأساسي الوحيد لسلسلة توريد البرامج الذي يمنحك رؤية شاملة وأمانًا وتحكمًا لأتمتة تسليم الإصدارات الموثوقة. تعد منصة JFrog الهجينة القابلة للتطوير على نطاق واسع مفتوحة ومرنة ومتكاملة مع جميع تقنيات وأدوات الحزمة التي تشكل سلسلة توريد البرامج. تستفيد المؤسسات من إمكانية التتبع الكامل لأي نوع من بيئة الإصدار والنشر بما في ذلك نماذج تعلم الآلة، والبرامج التي تعمل على الحافة، والبرامج المنشورة في مراكز بيانات الإنتاج.
Instaclustr
instaclustr.com
خدمة مستضافة ومدارة بالكامل لـ OpenSearch OpenSearch عبارة عن مجموعة بحث وتحليلات قوية تسمح باستيعاب البيانات وتسجيلها والبحث فيها وتجميعها وعرضها وتحليلها. تتيح هذه الإمكانات نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام القيمة مثل التسجيل والبحث في التطبيقات. يعد Instaclustr Managed OpenSearch حلاً مفتوح المصدر بنسبة 100%، مما يعني أنك ستحصل على فوائد الابتكار المجتمعي واختيار البائعين، بينما تستفيد أيضًا من منصتنا الآلية سهلة الاستخدام ودعم الخبراء. قم بدمج حل Managed OpenSearch الخاص بنا في سير العمل الحالي لديك في دقائق معدودة وقم بتحرير مواردك القيمة للتركيز على بقية مجموعة تطبيقاتك.
CloudBees
cloudbees.com
منصة DevOps الكاملة. يعمل CloudBees على تمكين فرق تسليم البرامج لديك من تحويل أعمالك. تجمع منصة CloudBees بين فرق التطوير والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والأمن والأعمال من أجل: الإنشاء بسرعة من خلال مسارات عمل قابلة للتطوير وقابلة للتكرار. التحسين المستمر لتجارب العملاء من خلال تقديم الميزات بالسرعة والتحكم بشكل تدريجي. يمكنك التحكم في كل شيء من خلال رؤية وإدارة وذكاء عالي المستوى عبر الأدوات والفرق وخطوط الأنابيب والعمليات... كل ذلك على نطاق المؤسسة
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