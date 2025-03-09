أدوات تنسيق إصدار التطبيق (ARO). - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يستخدم المطورون وفرق DevOps أدوات تنسيق إصدار التطبيق لإدارة عمليات إصدار التطبيق وتبسيطها. يقدم هذا البرنامج رؤية شاملة لخطوط الإصدار، مما يسمح للمستخدمين بجدولة وتتبع وتخطيط وتنفيذ عناصر مختلفة لسير عمل CI/CD. تعتمد الشركات على هذه الأدوات لضمان إطلاقات داخلية وخارجية تتسم بالكفاءة والفعالية. يمكن للفرق تخطيط وتنفيذ عمليات نشر التطبيقات باستخدام تعيين سير العمل المرئي وتحسين خطوط الأنابيب وتعيينات المهام. يتكامل برنامج تنسيق إصدار التطبيقات مع أو يشتمل على وظائف أصلية للتكامل المستمر والتسليم المستمر وأدوات النشر المستمر، مما يسهل إطار عمل CI/CD الآلي.
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
mogenius
mogenius.com
تعمل mogenius - منصة عمليات Kubernetes، على تبسيط عمليات Kubernetes عبر البيئات السحابية والمحلية، وتضمين أفضل الممارسات في إنتاجية المطورين من خلال آليات تسليم البرامج المحسنة وإمكانات الخدمة الذاتية. تعمل هذه المنصة المحايدة للسحابة على تقليل أعباء DevOps وتسهيل إدارة البنية التحتية الفعالة للفرق من أي حجم، دون تقييد البائع. تدمج المنصة الرؤية وإمكانية المراقبة والأتمتة في حل واحد للتحكم الكامل في Kubernetes. فهو يعمل على تحسين سير عمل CI/CD ويضمن الأمان على مستوى المؤسسة. يعد mogenius مثاليًا للفرق التي تتطلع إلى النشر بسرعة وخفض تكاليف السحابة وتقليل تكاليف الصيانة، خاصة عندما تكون الموارد الداخلية محدودة. يمكن لمهندسي DevOps ومهندسي الأنظمة الأساسية إنشاء منصة المطورين الداخلية الخاصة بهم بسرعة في غضون أيام. خطة مجانية متاحة.
Instaclustr
instaclustr.com
خدمة مستضافة ومدارة بالكامل لـ OpenSearch OpenSearch عبارة عن مجموعة بحث وتحليلات قوية تسمح باستيعاب البيانات وتسجيلها والبحث فيها وتجميعها وعرضها وتحليلها. تتيح هذه الإمكانات نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام القيمة مثل التسجيل والبحث في التطبيقات. يعد Instaclustr Managed OpenSearch حلاً مفتوح المصدر بنسبة 100%، مما يعني أنك ستحصل على فوائد الابتكار المجتمعي واختيار البائعين، بينما تستفيد أيضًا من منصتنا الآلية سهلة الاستخدام ودعم الخبراء. قم بدمج حل Managed OpenSearch الخاص بنا في سير العمل الحالي لديك في دقائق معدودة وقم بتحرير مواردك القيمة للتركيز على بقية مجموعة تطبيقاتك.
JFrog
jfrog.com
تقديم برامج موثوقة بسرعة. النظام الأساسي الوحيد لسلسلة توريد البرامج الذي يمنحك رؤية شاملة وأمانًا وتحكمًا لأتمتة تسليم الإصدارات الموثوقة. تعد منصة JFrog الهجينة القابلة للتطوير على نطاق واسع مفتوحة ومرنة ومتكاملة مع جميع تقنيات وأدوات الحزمة التي تشكل سلسلة توريد البرامج. تستفيد المؤسسات من إمكانية التتبع الكامل لأي نوع من بيئة الإصدار والنشر بما في ذلك نماذج تعلم الآلة، والبرامج التي تعمل على الحافة، والبرامج المنشورة في مراكز بيانات الإنتاج.
CloudBees
cloudbees.com
منصة DevOps الكاملة. يعمل CloudBees على تمكين فرق تسليم البرامج لديك من تحويل أعمالك. تجمع منصة CloudBees بين فرق التطوير والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والأمن والأعمال من أجل: الإنشاء بسرعة من خلال مسارات عمل قابلة للتطوير وقابلة للتكرار. التحسين المستمر لتجارب العملاء من خلال تقديم الميزات بالسرعة والتحكم بشكل تدريجي. يمكنك التحكم في كل شيء من خلال رؤية وإدارة وذكاء عالي المستوى عبر الأدوات والفرق وخطوط الأنابيب والعمليات... كل ذلك على نطاق المؤسسة
Octopus Deploy
octopus.com
Octopus Deploy هو أداة لأتمتة وإدارة نشر التطبيقات عبر بيئات متعددة، تسهل عمليات النشر وتدعم التكامل المستمر.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh هو حل لتوصيل البرمجيات، يدعم أتمتة نشر التطبيقات باستخدام GitOps ويتيح إدارة فعالة عبر متعددة البيئات.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity هي أسرع طريقة لإنشاء البنية التحتية السحابية وإدارتها. تتيح منصة المطورين الداخلية لشركة Gravity للفرق الهندسية إمكانية تشغيل البرامج على السحابة الخاصة بك من خلال التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية، وحواجز الحماية بتكاليف سحابية منخفضة
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