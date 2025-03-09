أدوات تنسيق إصدار التطبيق (ARO). - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

mogenius

mogenius.com

تعمل mogenius - منصة عمليات Kubernetes، على تبسيط عمليات Kubernetes عبر البيئات السحابية والمحلية، وتضمين أفضل الممارسات في إنتاجية المطورين من خلال آليات تسليم البرامج المحسنة وإمكانات الخدمة الذاتية. تعمل هذه المنصة المحايدة للسحابة على تقليل أعباء DevOps وتسهيل إدارة البنية التحتية الفعالة للفرق من أي حجم، دون تقييد البائع. تدمج المنصة الرؤية وإمكانية المراقبة والأتمتة في حل واحد للتحكم الكامل في Kubernetes. فهو يعمل على تحسين سير عمل CI/CD ويضمن الأمان على مستوى المؤسسة. يعد mogenius مثاليًا للفرق التي تتطلع إلى النشر بسرعة وخفض تكاليف السحابة وتقليل تكاليف الصيانة، خاصة عندما تكون الموارد الداخلية محدودة. يمكن لمهندسي DevOps ومهندسي الأنظمة الأساسية إنشاء منصة المطورين الداخلية الخاصة بهم بسرعة في غضون أيام. خطة مجانية متاحة.